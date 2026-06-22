El cartel de fiestas

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En más de una ocasión le he oído decir a algún representante municipal aquello de que las Fiestas de San Juan «serán lo que los sorianos quieran que sean». Nuestras fiestas son del pueblo y para el pueblo, sí; pero aun dando por cierta esa premisa, conviene recordar que por pequeñas goteras se han hundido grandes mansiones. Nuestras fiestas han evolucionado a lo largo de los años, y ahora disfrutamos de actos que antes no existían, y otros que existían, cayeron en desuso siendo hoy inexistentes salvo en la mente de los más mayores. De esas fiestas de San Juan que yo no conocí y que distan en algunos aspectos a las actuales, me habló una vez el fallecido y polifacético artista soriano Antonio Ruiz. De hecho, y en la desaparecida cafetería REX -junto a la librería que Antonio regentaba, nos tomamos un café mientras me hablaba, con la autoridad que la edad y el conocimiento le brindaban, de esos sanjuanes de antaño que como él me dijo, nada tenían que ver con los de ahora en múltiples aspectos. Recuerdo que en el transcurso de la charla le dije que las tradiciones había que mantenerlas para que precisamente lo siguieran siendo. Y lo mantengo. Por eso, querido lector, y con independencia de que haya cosas que seguramente cambien con el paso de los años, que lo hagan, pero sin perder la esencia de las raíces y las tradiciones que las sustentan. Un ejemplo de esas goteras que les decía al principio y que de forma silenciosa pueden arruinar una casa, lo tenemos con el cartel ganador de las fiestas de este año y que luce ya en la mayoría de los establecimientos de la capital. Para muchos quizás habrá pasado desapercibido, pero les invito a que vean cómo el niño que sale en el mismo y de la mano de una mujer, lo hace ataviado con el traje regional navarro y su característico fajín rojo y chapela a la cabeza. Vamos, que el nene del cartel, de soriano y sanjuanero tiene lo que yo de chino. Ya no es que la Inteligencia Artificial se esté cargando la originalidad artística del individuo a la hora de diseñar un cartel para estas u otras fiestas -que también-; es que aquí y con este pequeño gran detalle, queda al descubierto que desde el ayuntamiento de la ciudad -y que debería de ser el encargado de que estas cosas no sucedan-, no ha habido la vigilancia necesaria. Desconozco a los integrantes del jurado para la elección de este cartel. Pero les aseguro que el mismo debería de haber sido eliminado del concurso ‘ipso facto’. Habrá quien piense que esto es una cosa nimia y sin importancia. Pero les aseguro que no lo es y que la exquisitez ortodoxa en estos -insisto-, pequeños grandes detalles, debería de anteponerse. Que las fiestas sean lo que los sorianos quieran que sean, no está reñido con la obligación de custodiar nuestras ancestrales raíces identitarias. Si cedemos ante pequeñas cosas dándoles una aceptación indebida, créanme, terminaremos por aceptar otras peores. Piénsenlo.