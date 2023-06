Tres días sin teléfono y con fallos de sistema incomunican los juzgados de Soria

Milagros Hervada Soria

Sin teléfono y muchas dependencias judiciales sin conexión al sistema informático, como la propia Audiencia Provincial, han dejado prácticamente incomunicado el Palacio de Justicia de Soria durante los tres últimos días, con la previsión de que pueda solucionarse hoy. Un fallo generalizado en lo que se refiere a la telefonía, pero que ha afectado de forma desigual respecto a la red informática ya que en un mismo juzgado se daba la circunstancia de que unos funcionarios sí tenían acceso y otros no. Como ejemplo, la Fiscalía, donde en virtud de los despachos sufrían el problema o no.

La causa de la falta de conexiones se encuentra en la tormenta del pasado sábado cuyo aparato eléctrico afectó al conmutador, o switch, un dispositivo de interconexión utilizado para conectar equipos en red formando lo que se conoce como una red de área local (LAN).

Las consecuencias se están dejando sentir tanto en el trabajo de los funcionarios como en la atención al administrado ya que por un lado no es posible conectar con los juzgados y por otro no pueden avanzar en tramitaciones.

Al menos los juicios previstos se han podido celebrar, como explicó el secretario coordinador, Pedro de Miguel. Si bien no todas las salas lo están haciendo con normalidad puesto que en algunas falla la conexión telemática lo que impide contactar con testigos que no se hayan desplazado hasta Soria. «Le hemos comunicado la incidencia al Ministerio de Justicia y han tomado nota. Van a instalar un switch nuevo que tiene que venir de fuera y vendrán técnicos a hacerlo. Esperemos que ya mañana (por hoy) vuelva a la normalidad», indicó De Miguel, que explicó que la incidencia se da de forma desigual, incluso en compañeros de un mismo juzgado y co n mesas contiguas.

Los informáticos trabajan estos días para intentar minimizar las incidencias y algunos de los funcionarios fueron recuperando a última hora de ayer la conexión telefónica pero no la informática.

Una de las posibilidades que se ofrece a los funcionarios es el teletrabajo, pero debido a que están inmersos en proceso de huelga no se contempla esta opción, recordó el secretario coordinador, quien matizó que lo que está ocurriendo estos días en las dependencias judiciales podría considerarse «de fuerza mayor».

El perjuicio es notable por cuanto las comunicaciones se ven resentidas. El mismo juzgado de guardia se vio afectado el pasado domingo, con la llegada de detenidos, e incluso las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y juzgados de otras provincias han tenido que recurrir a los teléfonos privados de trabajadores de Soria para poder contactar.

Candidaturas

Además, en la jornada del pasado lunes se cerraba el plazo para presentar las candidaturas de cara a las elecciones generales del 23 de julio y fue necesario habilitar los ordenadores de una de las salas de vistas, en concreto la utilizada en la celebración de matrimonios, para que fuera posible formalizar las listas. Lo habitual es hacerlo en la Audiencia Provincial pero resultaba imposible ya que desde la tormenta no disponen de conexión al sistema informático, con el consiguiente perjuicio.