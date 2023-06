La Junta bloquea ahora el rebaño trashumante del soriano Eduardo del Rincón

Irene Llorente Soria

Por si tuviera poco el ganadero trashumante Eduardo del Rincón ahora las trabas se las ponen en ‘casa’. Cuando la Comisión Europea está a punto de autorizar la salida de los 15 rebaños de Guadalajara, Soria, Teruel y Jaén de Ciudad Real, siempre y cuando los análisis den negativo para la viruela y se les habilite una zona para que los animales estén aislados 30 días en los lugares de destino, ahora la Junta de Castilla y León obliga al pastor a tener sus ovejas en un perímetro de no más de 4,7 hectáreas, la única finca vallada que hay en Los Campos para el ganado y que Eduardo la tiene arrendada.

«Es una décima parte de la superficie en la que debería estar nuestro ganado, según lo reconocen los propios veterinarios de Soria, pero les parece bien que estén en 4,7 hectáreas, siempre y cuando mi padre les dé de comer, claro», señala Miriam del Rincón Blanco, hija de Eduardo.

Hasta ahora y mientras están en Ciudad Real es el Gobierno de Castilla-La Mancha el que se está ocupando de alimentar al ganado de los 15 pastores trashumantes con pienso, pero una vez en el destino la Junta de Castilla y León se exime de ello, alegando que es una obligación del ganadero. «Encima me dicen que no van a gastar el dinero público en nuestras ovejas, pero que si mientras están cercadas en las 4,7 hectáreas se muere alguna será bajo nuestra responsabilidad», añade Miriam del Rincón.

Denuncia que se están pasando por el forro la Ley de Bienestar Animal, porque las ovejas no pueden vivir en sus propios excrementos 30 días, y asegura que la respuesta que recibe por parte de la Administración regional es que prevalece la Ley de Sanidad Animal.

«En Soria nos daban todas las facilidades hasta que han visto que en Castilla-La Mancha lo están intentando solucionar, de modo que han sido palabras; porque ahora son los que nos ponen los palos en las ruedas», añade Eduardo.

Lo mejor de todo es que el ganadero se ha puesto en contacto con otros pastores de la zona para ver si le dejan uno de los polígonos comunales que comparten y que cada año van rotando de propietario y todos le han dicho que sí, que no tienen problema. «Me he comprometido a no salir de ahí en los 30 días e incluso ponerles los pastores eléctricos por la noche para garantizar que no se muevan y no tengan contacto con otros animales, pero la Junta no quiere eso porque no están vallados», lamenta este pastor que lleva 50 años como trashumante.

Además, asegura Miriam que a los ganaderos de Teruel el Gobierno de Aragón se ha comprometido con ellos a ponerles a su disposición fincas de varios cientos de hectáreas, sin vallar, alegando que es ilegal tener encerradas las ovejas 30 días.