San Juan recibe a Cela y Alberti y dice adiós a los tastarros (VII)

Antonio Carrillo Soria

Las cuatro ultimas décadas del siglo XX trajeron cambios a las fiestas de San Juan de Soria, aunque quizás no tan profundos como en tiempos anteriores. No obstante la fama de las fiestas fue creciendo y recibieron a autores de la talla de Camilo José Cela (pregonero antes de Nobel) y Rafael Alberti.

En el plano social, fueron naciendo muchas de las peñas actuales y a ciudad fue poblándose de su color. El Viernes de Toros se consolidó como uno de los días más irreverentes y la entrada de un tastarro a la plaza, unido a su escasa seguridad, acabaron con estos coches habituales durante muchos años. No obstante, también se consiguió acabar con la fea costumbre de lanzar harina, talco y cerveza.

Aunque las fiestas tienen un componente religioso 'moderado', se mantuvieron tradiciones como la pleitesía a la Virgen de la Blanca y se restauraron por primera vez nueve de las tallas de los Santos titulares de las cuadrillas.

1962

Florentino Blanco y Santiago Bartolomé, autores de letra y de música, entregan a la Peña Taurina Soriana el manuscrito del pasodoble que lleva el nombre de la Peña. El arreglo para banda fue de Bernabé Sanchís, siendo director de la Banda Francisco García (D. Paco).

Primer festejo taurino del Sábado Agés.

La primera grabación de sanjuaneras fue en disco de pizarra, de 78rpm. Se realizó en un estudio discográfico de Madrid.

Hubo toros el Lunes de Bailas en dos únicas ocasiones: 1962 y 1963

1963

La imagen de La Blanca se situó a ras de suelo, en la Plaza Mayor, junto a la antigua fuente luminosa, para la pleitesía del Lunes de Bailas de 1963. Lo habitual es que lo haga en la escalinata superior del Ayuntamiento.

Se reestrena la plaza de toros, tras las obras de reforma a que ha sido sometida.

Jesús Hernández de la Iglesia, autor de las letras de las sanjuaneras, ejerció como Jurado de Cuadrilla de Santo Tomé, San Clemente y San Martín.

Aparece la Peña Los Chispeantes, disuelta años después.

1964

Aparece la Peña Los Que Faltaban.

1965

Tiene lugar el primer y único Salón del Toro, que no se repetiría más.

Nace la Peña El Bullicio. No saldría como tal hasta el año siguiente, 1966.

Otra Peña fundada en 1965 fue la de El Cuadro.

Se celebra el primer concurso de charangas de las Cuadrillas.

1966

En el Libro de Cuadrilla de Santa Bárbara, de 1966, figura el siguiente autógrafo del Nobel de Literatura Camilo José Cela: "A mis amigos de la Cuadrilla de Santa Bárbara, con un fuerte abrazo. Camilo José Cela". El escritor fue pregonero de los sanjuanes de 1966.

Se funda la Peña Los que faltaban.

Sale la Peña El Bullicio, cuyos componentes en su mayoría tenían relación con el Frente de Juventudes, al amparo del Club de Atletismo Alto Duero. Se había constituido el año anterior; 1965.

El Desbarajuste hizo el paseíllo de honor, en el desfile del Miércoles el Pregón, a la nueva peña El Bullicio.

Desde este año y hasta 2002 se encargan de traer los novillos de La Saca los adjudicatarios de la explotación de la Plaza de Toros. Antes lo hacían ganaderos de La Verguilla y otros de Las Casas.

Se celebra el primer concurso de cachirulos.

1967

Las Fiestas de San Juan son declaradas de interés turístico.

Aparece la Peña Ilusión, surgida de una escisión de la Poca Pena.

Museo de las Calderas. Fue en dicho año cuando, por primera vez, se propuso hacer el museo de las Calderas.

Es en mayo de dicho año cuando el periódico Campo Soriano publica un artículo demandando la creación de una Asociación de Jurados de Cuadrilla. Ese hecho no se produciría hasta en fechas inmediatamente anteriores a los sanjuanes de 1985. La fundación de dicha asociación la hicieron los Jurados de 1984.

1968

Sale la Peña Ilusión.

1969

Aparece la Peña El Cuadro. Alguien fija el año 1965 como de su fundación.

1970

El precio de la tajada en la Cuadrilla de Santa Bárbara es de 190 pesetas, la media tajada 95. Hay relación de gastos e ingresos que asciende en total a 63.745 pesetas.

Un novillo de La Saca, que se salió del recorrido, fue encontrado en la localidad de Rollamienta.

Se reestructuran las Cuadrillas, por la desigualdad en el número de vecinos que entran en Fiestas. Esta práctica se haría periódicamente a partir de entonces.

1971

El precio de la tajada en la Cuadrilla de Santa Bárbara en 1971 es de 207 Ptas. Media tajada, 103,50 Ptas. Los gastos e ingresos ascienden a 72.542 Ptas.

1972

La peña El Cuadro convoca el primer certamen literario "Toro de Plata" sobre Fiestas de San Juan, al amparo de la entonces Radio Juventud de Soria, en la actualidad Radio Nacional de España (RNE). Esta peña realiza la suelta de palomas, el Lunes de Bailas, a su paso delante de la Virgen de La Blanca, en el momento de la reverencia a la titular de las Fiestas.

Mueren dos jóvenes, durante el desfile de La Compra, como consecuencia de un accidente de circulación ocurrido el día 18 de junio de 1972, al desprenderse la cartola supletoria del camión en el que viajaban. Se trata de Gregorio de la Iglesia Asensio, de 15 años de edad, domiciliado en Soria y de Julián Delgado Egido, de 17, natural de la localidad soriana de Marazovel. Como consecuencia del citado suceso, a partir de dicho año se hizo obligatorio el seguro en vehículos de transporte colectivo,

disminuyendo el número de camiones que hacían ese servicio de forma voluntaria y altruista.

Desde 1972, con la canción titulada “Usos y costumbres”, los autores de las sanjuaneras dejaron de componer hasta 1983. La titularon “En Valonsadero”. Es por ello que el Ayuntamiento, en 1979 convocó un concurso para mantener la tradición. El primer premio lo ganó la canción “Canta que canta”, vals, con letra y música de Enrique Bariega y Eduardo García Beitia, respectivamente. Se llevó el premio consistente en 100.000 pesetas. Se estrenó, como las anteriores sanjuaneras, bajo el Árbol de la Música, el día 17 de junio de 1979, por la Banda Municipal de Música, dirigida por su autor, el maestro García Beitia y la Coral de Soria, bajo la batuta del P. Escolapio, José Pau.

1973

Se prohíbe el desplazamiento en camiones a Valonsadero.

El precio de la tajada en la Cuadrilla de Santa Bárbara en 1973 es de 224 pesetas. La media tajada, 112 Ptas. Los gastos e ingresos ascienden a 99.813 pesetas.

Comienza el Homenaje a las Juradas de Cuadrilla, a cargo de la Diputación Provincial, a propuesta del entonces Presidente, Santiago Aparicio Alcalde. En principio se desarrollaba el Lunes de Bailas, en la propia Diputación Provincial, tras la vuelta al barrio. En 1985, se trasladó al Aula Magna Tirso de Molina, al final de la mañana del Sábado Agés. Años más tardes, en 2001 concretamente, se cambió al Miércoles del Pregón, por la mañana, para facilitar la tarea de los Jurados de Cuadrilla.

1974

La lluvia torrencial obligó suspender la novillada de la mañana del Viernes de Toros. Los doce se lidiaron por la tarde, comenzando el festejo a las dieciséis horas. Por tal motivo, ese día se cantó la siguiente coplilla: “La lluvia, la lluvia, nos ha jodido todo / la Compra, la Saca y hasta el Viernes de Toros” /. Y es que llovió mucho todos esos días.

1975

La Diputación encarga a una empresa discográfica la grabación, en formato cassette y LP -vinilo-, de varias canciones sanjuaneras. No fue la primera

grabación discográfica de sanjuaneras porque en 1962 se grabó, en pizarra, "A la Compra" y "La Saca".

El precio de la tajada en la Cuadrilla de Santa Bárbara en 1975 asciende a 315 Ptas. La media tajada, 157 Ptas. Los gastos e ingresos ascienden a 145.884,50 Ptas.

Se suspendió la corrida del Sábado Agés por la lluvia, trasladándose al Lunes de Bailas.

En los años 1975 y 1976 hubo dos toros enmaromados, solapadamente, al margen de la normativa que lo prohibía. Se soltaron dos novillos, únicamente.

1976

La Peña El Bullicio es la única peña sanjuanera que porta una caldera en el desfile del Domingo de Calderas. Lo hacen desde 1976.

1977

Con el toro enmaromado suspendido, sorprende leer en el periódico “Hogar y Pueblo”, de fecha 24.06.1977 la siguiente información: “Y seguimos con las fiestas. El Sábado Agés va a haber encierro. Será a las siete de la mañana, iniciándose en la Plaza de Toros. El itinerario, este: calle de San Benito, Avda. de Valladolid (hasta los antiguos cocherones de Obras Públicas, luego Estación de Autobuses) y regreso”.

La Jurada más joven de la historia de los sanjuanes es Mari Carmen Esteban Jiménez. Lo fue cuando tenía 10 años, de la Cuadrilla de San Esteban, con su padre Doroteo Esteban Ciria, en 1977. En el lado opuesto, es decir la de más edad, está Ciriaca Pascual Heras, que lo fue a sus 81 años, con su nieto Alberto Domínguez Álvarez. En este caso de La Mayor, en el año 1979.

El precio de la tajada en la Cuadrilla de Santa Bárbara en 1977 es de 425 Ptas. La media tajada, 212 Ptas. Los ingresos ascienden a 319.085 Ptas. Los gastos a 318.649 Ptas. Sobran 436 Ptas. No cuadran gastos e ingresos. La diferencia aparece como gastos de Cuadrilla.

1978

El documental “Sol, vino y toros” (1978), dirigido por Juan Cruz y José María Ormazabal, fue exhibido en la semana de cine amateur de la Sociedad Fotográfica Alto Duero.

La Peña El Cuadro inició en 1978 la suelta de globos, el Lunes de Bailas, en el homenaje a la Virgen de La Blanca, siendo presidente Jesús Pérez Gonzalo. En 1980, con Jesús Berruezo como presidente, empezaron a llevar una rosa cada componente de la peña, como ofrenda a la titular de las Fiestas de San Juan.

1979

Comienza a exponerse las calderas en el Ayuntamiento el Domingo de Calderas, después de la prueba de autoridades.

Desde este año, los Jurados dan el pregón de Fiestas. El primero fue leído por el de La Blanca, Adrián García Martínez.

El Ayuntamiento convoca concurso de sanjuaneras para dar continuidad a tal legado musical, del más puro folklore soriano, porque desde 1972 D. Paco y D. Jesús habían abandonado esta actividad, por traslado de D. Paco a Badajoz. Ganó "Canta que Canta", con letra de Enrique Bariega y música de Eduardo García Beitia. Se estrenó, bajo el Árbol de la Música, el 17 de junio de 1979.

Este año comienza a decorarse los locales de Cuadrilla, siendo el primero el de la de San Juan, siendo jurados Félix Sanz Pérez y María de las Mercedes Burgos.

A finales de los años 70 se empezó a traer 24 novillos. 12 de ellos se llevaban en camión a la Plaza de Toros, días antes de Fiestas, para asegurarse que estuviesen entorilados antes del Viernes de Toros.

1980

El precio de la tajada en la Cuadrilla de Santa Bárbara en 1980 es de 580 Ptas. La media tajada, 290 Ptas. Los gastos e ingresos ascienden a 397.500 Ptas.

Se estrena "Añoranza sanjuanera", de Norberto Moreno Laínez -música- y José María Magaña -letra- que había obtenido el accésit en 1979. Los derechos de autor fueron donados al Ayuntamiento.

En 1980, con Jesús Berruezo como presidente, los componentes de la Peña El Cuadro empezaron a llevar una rosa cada uno, como ofrenda a la titular de las Fiestas de San Juan, dejándolas a los pies de la Virgen.

La propuesta de creación de un Museo Sanjuanero data de la década de los 80. En 2022 sigue siendo una idea; una iniciativa no llevada a la práctica.

1981

El precio de la tajada en la Cuadrilla de Santa Bárbara en 1981 es de 605 Ptas. La media tajada, 302 Ptas. Los ingresos y gastos ascienden a 554.738 Ptas.

1982

Fallecen ahogados dos jóvenes en el río Duero durante Las Bailas. Aurelio Martínez Cabrerizo y Jesús San Juan Iglesias pertenecían a la Peña Los que Faltaban. El regreso a la ciudad se hizo en silencio, en señal de duelo.

El precio de la tajada en la Cuadrilla de Santa Bárbara en 1982 es de 630 Ptas. La media tajada, 315 Ptas. Los ingresos y gastos ascienden a 597.046 Ptas.

Se suspende la corrida del Domingo de Calderas porque varios aficionados irrumpen en el ruedo, en protesta por el escaso trapío de los toros.

1983

El precio de la tajada en la Cuadrilla de Santa Bárbara en 1983 es de 700 Ptas. La media tajada, 350 Ptas. Los ingresos y gastos ascienden a 730.525 Ptas.

D. Paco y D. Jesús reanudan, después de doce años, la composición de sanjuaneras. La interrupción se debió a que D. Francisco García Muñoz se había ido trasladado a Badajoz como profesor de música. “En Valonsadero” se hizo a distancia. Era la número 29 de su amplia creación.

El poeta Rafael Alberti, de la Generación del 27, visitó Soria el Domingo de Calderas.

1984

Los Jurados de este año recuperan el uso de la bota para distribuir el vino durante el festejo del Catapán.

El precio de la tajada en la Cuadrilla de Santa Bárbara en 1984 es de 735 Ptas. La media tajada, 368 Ptas. Los ingresos y gastos ascienden a 765.964 Ptas.

La mujer no figuraba para nada en fiestas hasta bien entrado el siglo XX. La primera mujer que aparece en los Libros de Cuadrilla como secretaria fue la de San Miguel, de 1984. Su nombre, María del Carmen Alcázar.

El matador de toros soriano, José Luis Palomar, sufrió una cogida grave, por un despiste suyo, en la corrida celebrada el Sábado Agés.

1985

Por última vez la Banda de música toca desde el Árbol de la Música. Atacado por la enfermedad de la grafiosis se taló y se arrancó en 1992.

Se crea la Asociación Jurados de Cuadrilla por los Jurados de 1984. Se inscribió en el Registro Oficial del Gobierno Civil el 24 de junio de dicho año, festividad de San Juan.

Se incorpora a la feria taurina soriana la corrida del Miércoles El Pregón, con José Luis Palomar como único espada, con seis toros.

El 30 de julio se presenta públicamente la Asociación Jurados de Cuadrilla.

La Casa de Soria en Madrid concede a la Asociación de Jurados de Cuadrilla el título de Sorianos del Año.

Los servicios de prensa del Ayuntamiento proponen a la Comisión de Festejos la creación del Museo de la Caldera. En 2022 sigue sin hacerse nada.

1986

La Asociación Jurados de Cuadrilla convoca el "I Concurso Escolar de Ilustraciones" sobre Fiestas de San Juan.

Comienzan las tertulias sanjuaneras “Los martes a escuela de los sanjuanes”; Las fiestas de San Juan, vistas por los Jurados de Cuadrilla. Fue

de las primeras actividades organizadas por la recién fundada Asociación Jurados de Cuadrilla.

El matador de toros soriano José Luis Palomar interviene por primera vez en la corrida de toros del Domingo de Calderas.

Se demanda la creación del Museo Sanjuanero, en lo que sería Centro Cultural Palacio de la Audiencia. En 2022 sigue sin acometerse.

1987

Es la primera vez que una mujer pregona los sanjuanes. Se trata de Rocío García Álvaro, de 14 años, Jurada de la Cuadrilla de San Miguel.

En 1987 se pagó por una bota la cantidad de 130.000 pesetas, en la Cuadrilla de La Mayor. En 1994, una bota de vino se subastó en 32.000 pesetas, en la Cuadrilla de La Cruz y San Pedro. En 2004 se pagaron 1.510 euros por una bota de la Cuadrilla de San Esteban

1988

El Ayuntamiento de Soria nombra hijos predilectos de Soria a D. Paco y a D. Jesús, autores de las sanjuaneras, el 2 de octubre de 1988.

El Ayuntamiento de Soria y la Asociación de Jurados editan una guía orientativa del Jurado de Cuadrilla, con consejos y pequeños detalles que pueden pasar desapercibidos.

Campaña de la Asociación de Jurados de Cuadrilla "Por un Viernes de Toros tradicional…sin polvos", en alusión a suprimir las malas prácticas de rociar a la gente con polvos de talco. Se erradicó al segundo año de la campaña.

Se instaura la cena de gala, como homenaje a los Jurados, la tarde-noche del Miércoles el Pregón, que sustituye al "Homenaje a la Mujer Soriana".

1989

La noche del Sábado Agés al Domingo de Calderas se celebra un nuevo festejo con fatales consecuencias; vaquillas nocturnas. Un joven resultó herido grave. Se suprimirían dos años después para evitar accidentes, porque el Ayuntamiento no podría soportar indemnizaciones millonarias en caso de otros percances y para evitar accidentes similares. Se sustituirían por una verbena, en la plaza de las Balsas.

Algunos sorianos, encabezados por los Jurados de Cuadrilla de este año y miembros de la Asociación de Jurados, irrumpen en la Plaza de San Clemente el Viernes de Toros a mediodía, para disuadir a cuantos jóvenes arrojaban cerveza, polvos de talco y harina, en el marco de la campaña para erradicar tales prácticas que dañaban la imagen de los sanjuanes.

Se suspende la novillada de la tarde del Viernes de Toros al entrar un coche en el ruedo durante la lidia del quinto, que correspondía a la cuadrilla de Santa Bárbara.

Se restauran, por primera vez, las tallas de las imágenes de nueve Cuadrillas.

El seis de mayo se inaugura el monumento a los autores de las sanjuaneras, costeado por suscripción popular, del que es autor el escultor soriano Agustín Ruiz, a iniciativa de la Asociación Jurados de Cuadrilla. Está ubicado en la Alameda de Cervantes. Se trata del primer monumento erigido en Soria por suscripción popular.

Se estrena la última de las sanjuaneras compuestas por D. Paco y D. Jesús "Que son cinco días". Fue un compromiso con la Asociación Jurados de Cuadrilla en agradecimiento por el monumento, por suscripción popular, a ellos dedicado. La primera de las 32 sanjuaneras que escribieron en su vida, fue la titulada ¡Viva el jurao!, en 1934.

El 1 de julio de 1989, siendo presidente de la Diputación Javier Gómez, la Corporación Provincial obsequió a las Juradas de Cuadrilla con un mantón de manila. Fue la primera vez que la citada corporación provincial hizo un regalo de tales características. A los jurados, los tradicionales discos de canciones sanjuaneras.

1990

Ante el éxito de la campaña contra los polvos de talco, Jurados, Ayuntamiento, Peñas y Asociación de Jurados inician otra. La citada asociación edita pegatinas y abanicos con el lema "Por un Viernes de Toros tradicional…deja torear".

Se completa la restauración de las Imágenes de las Cuadrillas, actuando sobre las de La Mayor y La Blanca. Ese mismo año se hicieron nuevos los bastidores de ambas imágenes, así como los mantos y el resto de la vestimenta.

La Asociación de Jurados instaura el "Certamen Provincial de Dulzaineros" que seguiría en años sucesivos.

El Ayuntamiento retransmite diariamente por televisión local un resumen de las Fiestas, aprovechando el canal por el que se ve Telemadrid, a través del reemisor pirata instalado en el cerro de Santa Ana.

El Ayuntamiento publica las bases del "Concurso de Botas Sanjuaneras". Los trabajos de carácter pictórico y con temas relacionados con las Fiestas de San Juan “se realizarán sobre una bota de vino de hasta tres litros de capacidad”. Deberían presentarse antes del 28 de febrero de 1991. Ya no se volvió a convocar.

Al menos un novillo de La Saca se escapó del recorrido y apareció en la calle El Collado, donde hubo las naturales escenas de pánico.

Caja Salamanca y Soria editó el calendario de 1990 con fotografías de las 12 imágenes de las 12 cuadrillas, algunas de las cuales ya estaban restauradas, obra ésta que se llevó a cabo en 1989 y fue costeada, al igual que la restauración, por la citada entidad financiera.

1991

Año de estrenos:

La Coral Extrema Daurii, estrena el 25 de mayo la sanjuanera "Que corra la bota", del P. Escolapio Antonio Enciso, director de dicha coral.

El día de La Compra, por la mañana, se estrena en la Dehesa una nueva sanjuanera "Soria en Fiestas". El autor de la letra es José Eloy Domínguez Sebastián, Jurado de la Cuadrilla de San Miguel de ese año. La música es obra del grupo "Los Gaiteros de la Calle Real".

El Lunes de Bailas, la imagen de la Virgen de La Mayor, estrena su corona, realizada en plata de ley, por el grabador madrileño, vinculado con Soria, Jaime Olivares Escoda.

1992

Según algún medio de comunicación, en 1992 entraron 12 novillos de La Saca a la Plaza de Toros, pero NO ES CIERTO. Fueron 11, según confirmación del entonces presidente de la comisión de festejos, Julio Villar Hernández. Lo que sucedió fue algo que no había ocurrido nunca hasta entonces; los once novillos hicieron el recorrido andando. El décimo segundo se quedó en la misma salida de corrales.

Se prohíbe la circulación a "tastarros" por el peligro que acarreaban, siendo concejal de festejos Julio Villar Hernández. Eran coches en desuso que se sacaban en fiestas.

La canción, “El día del Lavalenguas”, de Carlos de la Dedicación Rocha, fue estrenada el día del Catapán, 3 de mayo de 1992, por los gaiteros “Triato ta tria”.

1993

La Asociación Jurados de Cuadrilla convoca el concurso de ideas para hacer un Monumento a los Sanjuanes y a los Jurados de Cuadrilla. Lo ganó Antonio Soria Gómez, que había ejercido el cargo de Jurado de La Mayor en 1989 y presidente de la Asociación de Jurados años más tarde. Se encuentra instalado en la Plaza del Olivo.

Se suspendió la ceremonia del sorteo de Jurados por el fallecimiento de don Juan de Borbón, padre del entonces Rey de España, Juan Carlos I. Se celebró días más tarde.

En 1993, al año siguiente de los Juegos Olímpicos de Barcelona, se subastaron unas botas firmadas por los atletas sorianos Fermín Cacho (ganador de los 1500 metros) y Abel Antón (campeón de España de maratón), la selección española de voleibol y Grupo Duero; se pagaron entre 10.000 y 15.000 pesetas.

1994

El primer disco de sanjuaneras, netamente soriano, se graba en el Palacio de la Audiencia a cargo de la Banda de Música y la Coral de Soria. Se edita en formato de disco compacto (CD) y cassette, con 31 sanjuaneras. Se grabaron en los meses de mayo de 1994 y 1995, respectivamente. Jesús

César Barriales era Director de la Coral de Soria y José Manuel Aceña de la Banda Municipal de Música de Soria.

En la subasta de la Cuadrilla de La Cruz y San Pedro se pagó por una bota de vino la cantidad de 32.000 pesetas.

1995

Sale a la venta el segundo volumen de sanjuaneras, como se hizo con el del ‘94.

Fallece D. Jesús Hernández de la Iglesia, autor de letra de las canciones sanjuaneras.

La Asociación Jurados de Cuadrilla, con motivo de su décimo aniversario, organizó una jornada de convivencia con sus socios. En vista del éxito alcanzado, siguió desarrollándose todos los años hasta la llegada de la pandemia, virus Covid-19, en 2020. Se volvería a recuperar en 2022.

La Asociación Jurados de Cuadrilla rinde homenaje a Hermógenes Martínez Martínez, guarda de Valonsadero durante muchos años, con motivo de su jubilación.

1996

Fallece D. Francisco García Muñoz, autor de música de las canciones sanjuaneras.

El Viernes de Toros, día 28 de junio, el segundo novillo de la mañana, correspondiente a la Cuadrilla de Santa Catalina, de nombre Cantonero, fue lidiado por el novillero soriano Diego Redondo. Cortó dos orejas. Pocos años después nos dejó para siempre.

Desde este año se traen veintiséis novillos, dos de ellos de repuesto; doce para La Saca y el resto para el Viernes de toros.

La Asociación Jurados de Cuadrilla equipara a Jurados y Juradas. Recoge en sus estatutos algo que se hacía desde su creación en 1985, la igualdad de funciones, pero que no aparecía escrito.

Se suprime la visita de los Jurados de Cuadrilla al Gobernador Civil, tras el acto de nombramiento el día de entrega del bastón, como se venía

haciendo tradicionalmente. Fue un acto de rebeldía, contra lo que se consideraba sumisión a la autoridad establecida.

El Homenaje de la Asociación de Jurados a los autores de las canciones sanjuaneras comenzó celebrándose en la Plaza del Olivo, como una concentración de gaiteros, según reza en el programa oficial de fiestas de 1996. Posteriormente pasó a la de San Clemente, popularmente conocida como El Tubo. Desde el año 2010, coincidiendo con el 25 aniversario de fundación de la citada Asociación de Jurados de Cuadrilla, se desarrolla delante del monumento a D. Paco y D. Jesús, en la Alameda de Cervantes.

El mítico y apreciado guarda de Valonsadero, Hermógenes Martínez Martínez, se jubiló tras unos 30 años de servicio en el monte. Era el encargado de abrir las puertas de los corrales de Cañada Honda, el Jueves La Saca. Ese año de 1996 ya no lo hizo.

1997

La primera mujer presidenta de una peña sanjuanera lo fue en 1997. Se trata de Cinta Infantes Sánchez, de la peña Poca Pena.

1998

La peña El Cuadro incorporó mujeres en 1998. En 2007 tuvo su primera presidenta; Purificación Ortega Cacho. Años más tarde, en 2009, sería Jurada de la Cuadrilla de Santa Bárbara.

Se realiza una segunda restauración de algunas imágenes de la Cuadrillas, que se completaría en el 2000.

1999

El 29 de mayo se celebra un acto multitudinario de entrega de bastones, en propiedad, a los Jurados de Cuadrilla anteriores a 1971, siendo alcalde Javier Jiménez Vivar. Se entregaron 215 bastones a otros tantos Jurados de Cuadrilla. Los que se daban hasta entonces eran de propiedad municipal y se intercambiaban anualmente. A los de más edad se entregaron a Lorenzo Delgado Benito, de La Blanca 1924 y Vicenta Latorre Vargas, de Santa Catalina, 1955. Tenían entonces 104 años de edad.

La peña El Desbarajuste admitió mujeres, por primera vez, el año 1999.

Siglo XX

Desde antaño y hasta finales del siglo XX era preceptivo comunicar al Ayuntamiento, por escrito, el acuerdo adoptado en la asamblea de vecinos, que es el Catapán, pidiendo que hubiera fiestas de san Juan. Con el paso de los años se “relajó” tan práctica.