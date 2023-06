El PP avala su gestión con más de 4.000 iniciativas parlamentarias

Milagros Hervada Soria

Una labor silenciosa durante cuatro años que se ha traducido en más de 4.000 iniciativas parlamentarias realizadas por los diputados y senadores sorianos del PP, frente a un PSOE que se ha dejado proyectos en el tintero. Es la carta de presentación que lanzaron ayer los populares en la presentación de su candidatura al Congreso, encabezada por Tomás Cabezón, y al Senado, con José Manuel Hernando, y que contó con varios de los integrantes de las listas, a cargo del presidente del PP de Soria, Benito Serrano.

«Llevan cinco años sin hacer un kilómetro nuevo de autovía que no estuviera en ejecución. No ha impulsado ni la variante de Langa-Aranda de Duero y no se ha avanzado ni un sólo kilómetro en la A-15. Cinco años hablando del Museo de la Fotografía y de 12 millones presupuestados y no tenemos nada», destacó Cabezón, asegurando que los socialistas han permitido que «el dinero se haya ido a otras provincias», según el candidato, que repite al Congreso en estas próximas elecciones.

En contraste, aseguró, los compromisos adquiridos por el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, que «aprovechará al máximo las ayudas al funcionamiento» aprobadas por Europa para las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, «que Sánchez nos ha dejado en rebajas», matizó.

Cabezón mostró su compromiso para trabajar por Soria: «Desde hoy nos ponemos el mono de trabajo y pedimos a los sorianos su confianza para desbloquear los proyectos pendientes», resaltó. El candidato a la Cámara baja garantizó que vuelve a presentarse para repetir como diputado con «ilusión», para contribuir a la nueva etapa política que se abre en el país con Alberto Núñez Feijóo como presidente, abogando por que «el cambio nacional se produzca» y por «el fin del sanchismo».

Por su parte, el candidato al Senado, José Manuel Hernando, afirmó que el futuro pasa por un Gobierno liderado por Alberto Núñez Feijóo, y recordó que el PP ha conseguido 455 concejales que trabajan por combatir la despoblación en el medio rural. «Existe una necesidad de cambio en España y en Soria», precisó, «la palabra cambio es la que tiene que prevalecer».

El presidente del PP provincial aseguró que las listas se han elaborado «en consenso» con el partido regional y nacional. «Nos ha costado solamente una cosa, que el PP tiene un banquillo tan grande que podríamos haber hecho alguna lista más y hay compañeros que también nos gustaría que pudiesen dar ese paso, pero esto se trata de elegir a los que consideramos desde el partido los mejores». Negó que haya habido divisiones, sí negociación.

En cuanto a la competencia que representa Soria Ya, Serrano reconoció que «más a repartir, nos toca menos», pero personalmente manifestó su opinión de que los apoyos al partido sorianista van a bajar. «En las autonómicas sacó unos fantásticos resultados, pero creo que la trayectoria, para muchos sorianos desilusionante, que ha llevado en las Cortes le va a pasar factura, puesto que es muy importante no sólo reivindicar sino también tener los apoyos para llevarlas adelante. Soria Ya serán muy reivindicativos pero no tienen ningún apoyo», señaló el presidente del PP provincial. Y puso como ejemplo Teruel Existe: «Llegaron en un gobierno en minoría pero no han aportado nada, y el los presupuestos generales se ve que ha disminuido el dinero que ha recibido Teruel de cuando estaba el presidente Rajoy y que ahora ya ni existe, es Aragón Existe. No sé si dentro de cuatro años nos encontraremos que Soria Ya no exista y sea Castilla y León Existe».