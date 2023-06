Irene Llorente Soria

Desde hace unos días ya han llegado a Soria las rebajas estivales en forma de descuentos especiales, ya que de manera oficial arrancan el 1 de julio hasta el 31 de agosto, y lo han hecho con ganas, con descuentos atractivos que van desde el 25 y 30% e incluso al 70% en algunos operadores para dar salida a todo el género de primavera-verano que se ha quedado sin vender en mayo y junio, dos meses que han resultado nefastos para el comercio debido a las lluvias.

Y es que la situación meteorológica no ha acompañado a las ventas, con lo que los comerciantes esperan recuperar la actividad durante las rebajas, aprovechando además que los meses de julio y agosto son ‘temporada alta’ para los establecimientos, con la afluencia de turistas y veraneantes a la provincia, buena parte de ellos hijos de los pueblos, que llenan las localidades en la época estival.

El presidente de la Federación de Comerciantes de Soria (FecSoria), Adolfo Sainz, constató la “oferta atractiva” que hay en los establecimientos, aunque puntualizó que no se trata de una campaña “agresiva” debido al elevado ‘peaje’ que han tenido que asumir este año con los gastos: “Los costes han subido muchísimo, pero el pequeño comercio no los ha repercutido en los precios de los productos, de modo que ahora no puede quedarse sin margen”.

Así, señala descuentos que rondarán entre el 30 y el 40%. “Hay muchas ganas de vender porque llevamos dos meses muy malos, sin apenas registrar movimiento por las lluvias y el mal tiempo”. En este sentido, añade que han intervenido dos factores: en primer lugar que la gente no salía de casa por las continuas tormentas y precipitaciones, y en segundo lugar, las inclemencias meteorológicas, con temperaturas más propias de invierno que de verano, no invitaban al cliente a comprar género para la época estival, con lo que hay mucho producto en las tiendas, sobre todo ropa y calzado.

Precisamente las vacaciones es uno de los motivos por los que en los últimos años los comerciantes adelantan los descuentos, para atraer a ese cliente que necesita equiparse para el verano. “Ya se han olvidado las fechas oficiales de rebajas, porque además parece que las marcan las grandes superficies, de modo que la tradición en Soria de esperar a después de los Sanjuanes se ha perdido”.

Así, aunque deberían comenzar el próximo 1 de julio, que además este año es sábado, hay muchas tiendas que llevan desde la semana pasada con descuentos. Ahora el calendario se mueve en función de las ventas. Y de las comercializadoras nacionales e internacionales. “En Soria los comercios cierran la mayoría desde el Miércoles el Pregón hasta el Martes a Escuela, aunque cada vez son más los que aprovechan las mañanas del viernes y el sábado, fundamentalmente, e incluso el lunes. Antes tocara cuando tocara el inicio oficial de las rebajas, en Soria arrancaban el Martes a Escuela”, recuerda el presidente de FecSoria.

En el centro comercial Camaretas los descuentos empezaron hace ya dos semanas. “Algunos establecimientos están ya anunciando sus segundas rebajas”, asegura Félix Sanz, gerente del espacio. Cree que han empezado “tranquilas”, sobre todo con clientes que aprovechaban la lluvia y las tormentas para acercarse al centro comercial a comprar. No obstante, confía en que estos días previos a los Sanjuanes arranquen las ventas con ganas.

Es más, hoy domingo todos los establecimientos de Camaretas permanecen abiertos de 11.00 a 21.00 horas. Y con las compras de más de 20 euros, de regalo una camiseta sanjuanera. Además, el centro pone a disposición de los clientes el servicio de autobús desde la calle Duques de Soria gratuito para dejar el coche en casa, con varios horarios de 10.30 a 21.00 horas. Y la vuelta, desde las 11.30 horas a las 21.30 horas.

“Hay rebajas desde el 25 y hasta el 70% para que los sorianos aprovechen para hacerse con todo lo que necesitan para los Sanjuanes o para irse de vacaciones”, constata Félix Sanz. Por ello, se espera un ‘pico’ de ventas hasta el Miércoles el Pregón, cuando se ‘relajará’ el movimiento hasta el Martes a Escuela, como de costumbre, ya que “la gente en esos días está a otras cosas por las fiestas”. Aún así, señala que siempre hay alguno que se pasa para compras de última hora.

También espera que el periodo de rebajas ayude a compensar el descenso de las ventas desde mayo por las lluvias. “Llevábamos desde enero a abril registrando una buena actividad, que cayó en mayo, porque las temperaturas tan bajas y el mal tiempo no invitaban a comprar moda y calzado de verano, de modo que esperamos ahora recuperar ese pulso”. Cifra la caída en un 10% en mayo, pero es más significativa si se compara con los incrementos que estaba experimentando el centro mes a mes de un 17%.

Ahora confía en que julio y agosto sigan esa tónica en ascenso, aprovechando que es “periodo fuerte para Camaretas”, con toda la afluencia de veraneantes a los pueblos. “Es una época que siempre viene bien”.

Mientras tanto, el espacio ya ultima los detalles para que la bolera pueda abrir en septiembre y otro establecimiento de restauración que ya ha confirmado su apertura. Además, se está en negociaciones con una firma de moda y una perfumería para que finalmente desembarquen en Camaretas.