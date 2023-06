Junio deja ya 178 litros de lluvia en Soria y cuadruplica su media

Antonio Carrillo Soria

De meses de sequía en Soria a una abundancia inusitada de lluvia. El mes de junio suma ya 177,6 litros por metros cuadrado en la capital y cuadruplica con holgura lo que viene a ser un junio ‘normal’. Las precipitaciones que suele tener la primavera soriana se han concentrado en un período muy concreto, algo que parece haber arreglado la sequía en el capítulo de reservas o de setas, pero que no obstante no ha llegado a tiempo para la agricultura.

¿Cuál es la ‘normalidad? La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) cuenta con unas tablas que contemplan la media de 30 años, concretamente entre 1981 y 2010. Según estas observaciones oficiales el sexto mes del año deja 40 litros por metro cuadrado. En este 2023 ya lleva cuatro veces y media esa cifra y la previsión es que aún pueda caer algún chaparrón más. Ayer por la tarde de forma bastante sorpresiva volvió a llover entre solana y solana.

No hay ningún mes que en Soria rebase en su media los 100 litros por metro cuadrado. El más lluvioso es mayo, con 67 ‘esperables’ según estos análisis de tres décadas por parte de la Aemet. Este año el quinto mes comenzó especialmente seco pero en su último día una fuerte tromba dejó 37 litros por metro cuadrado de golpe como bienvenida a un junio pasado por agua.

Hay otro dato que muestra lo poco común de este junio. A los largo de todo el año se recogen de media 512 litros por metro cuadrado en el observatorio de Soria. En los primeros 25 días de junio el pluviómetro registró el 34,7% de ese total, más de un tercio de todo lo esperable entre enero y diciembre.

La distribución ha sido irregular por toda la provincia con puntos que presentan cifras menores, por ejemplo en Pinares, y otros que han visto tormentas tremendas, como el Campo de Gómara durante el último miércoles. En la capital los días con mayores tormentas han sido el 22 de junio con 26 litros por metro cuadrado; el 20 de junio, con 25,2; el 19 de junio, con 23,4... Días sin cantidades preocupantes por riesgos de inundaciones pero sí bastante abundantes para la época. A las 18.00 horas de ayer, sin ir más lejos, en Soria capital habían caído sólo 0,8 litros por metro cuadrado, pero siendo un día seco en la mayor parte de España encabezaba la lista nacional de lluvias. Hasta cuando cae poco, destaca.

Las previsiones indican que la cifra aún puede crecer en los próximos días. En la sobremesa del lunes hay un 35% de probabilidad de lluvias, para la tarde del martes un 25%, en el esperado Jueves La Saca sube al 65% e incluso el Viernes de Toros hay un 25% de probabilidades de agua, siempre según la información publicada por la Aemet.

Todo ello redunda en que por ejemplo la cascada de La Toba esté más espectacular que en plena primavera. Marzo, abril y la mayor parte de mayo fueron muy secos y el paraje bajaba con poca agua. Este fin de semana parecía que las tornas se hubiesen invertido y bajaba con fuerza y rodeada de una vegetación más verde que hace un mes, a pesar de que ya es verano. Este medio constató cómo muchos sorianos aprovecharon para fotografiarla.

También en el plano micológico se pasó de una campaña de primavera perdida a una abundancia inédita. Las imágenes de cestas con boletus y amanitas cesáreas, sobre todo, corren en estos días por las redes sociales cuando se creía que ya no se iba a coger nada. No obstante uno de los puntos donde mejor se aprecia esta evolución es el embalse de la Cuerda del Pozo, la mayor reserva en superficie de Soria y primera presa en el río Duero. El año pasado el verano y el otoño fueron bastante secos y no se llegaron a pasar apuros. Este año, tras el impulso de junio, tiene aún más cantidad.

No crece respecto a las semanas previas por cuestiones como la mayor evaporación, las nulas aportaciones de la nieve o un caudal vertido que debe garantizar las cuotas comprometidas a los regantes aguas abajo, pero lo cierto es que baja de forma moderada. En la tarde de ayer estaba al 64,5% de su capacidad total, casi dos tercios, con más de 160 hectómetros cúbicos. El año pasado en estas mismas fechas no llegaba a 153 hectómetros cúbicos. Hay un 4,5% más de margen aunque se sigue por debajo de la media de la década.

En definitiva, pase lo que pase de aquí a final de mes ha sido un junio atípico que ha ayudado a solventar la sequía que pesaba sobre Soria, pero no todos sus efectos. Las reservas se ‘salvan’ y las cascadas y setas brotan con fuerza, pero el daño al campo ya está hecho.