‘Soria, Tan Viva’, la nueva sanjuanera del siglo XXI ya disponible en Spotify

Verónica Reglero Soria

‘Soria, Tan Viva’ es el título de la canción que Álvaro Aceña ha lanzado en su canal de YouTube y, el pasado jueves, a través de la plataforma Spotify. Con frases muy pegadizas y una duración de 3 minutos y 29 segundos la letra es un canto a Soria y, sobre todo, a sus fiestas de San Juan que su autor ha vivido desde niño. Y es que, explica, «nací en Madrid pero mi familia es de Valdeavellano de Tera y aunque he vivido y vivo en Madrid me considero soriano». Y añade: «Como nací en Madrid lo hice en la calle Arturo Soria, no podía ser de otra manera», comenta, divertido.

El tema lleva cinco días colgada en su canal de YouTube (ACE-NYA) y ya supera las 8.500visualizaciones. Unas cifras muy importantes teniendo en cuenta que su récord lo ostenta la canción ‘Soria es genial’ que colgó hace casi un año y que cuenta con 11.300 visitas. Fue precisamente esta canción la que ha dado paso a lo que él ha llamado «la nueva sanjuanera del siglo XXI». ‘Soria es genial’ «tuvo muy buena aceptación pero estaba dirigida a mi pueblo, Valdeavellano de Tera. Gustó mucho, me escribió gente de toda la provincia». Por eso, se quedó con el gusanillo de hacer algo más global. Sin embargo, «la vida me dio la vuelta y me quedé sin trabajo así que dejé aparcado totalmente este proyecto musical». Durante estos meses de transición «olvidé por completo el tema» hasta que hace poco se incorporó a su nuevo trabajo. El problema: acaba de comenzar y no podrá cogerse vacaciones para ir a San Juan por lo que será la primera vez que no pueda estar en La Saca. Por ello, «un día mientras daba un paseo empezaron a venirme frases sobre la distancia, las fiestas, el ambiente... Todo fue saliendo solo. Llegué a casa y en cinco días escribí la canción que básicamente habla de mi amor por Soria y por San Juan».

La música está tomada de la canción 'Tan Viva' del grupo mexicano JNS «que habla de sentirse uno mismo haciendo lo que te gusta sin importarte nada más». Y Aceña trasladó este sentimiento hacia Soria y los sorianos con frases como estas: «Como fuerza de gravedad me siento atrapado y por tus maravillas me dejo llevar» o «sueño con poder regresar, se me hacen los días eternos si espero a que llegue San Juan» que introduce en una melodía pegadiza que espera que guste a la gente.

La voz es del propio Álvaro Aceña y el videoclip está montado con imágenes y vídeos de Soria y de muchos momentos de las fiestas de San Juan sobre las que aparece, en diferentes colores, la letra de la canción. El resultado «es lo que significa Soria para mi y es lo que más me ha costado incluir y cuadrar ya que la letra fue brotando muy rápido», asegura.

Aceña no está acostumbrado a este mundo de la música aunque, poco a poco, «voy aprendiendo porque me gusta» y, de hecho, «es la primera vez que cuento con un productor y cuelgo algo más allá de mi canal de YouTube».

«Me haría mucha ilusión que la canción sonara en los chiringuitos durante el Jueves La Saca y que se convirtiera en una sanjuanera del siglo XXI», explica. Evidentemente, «sin menospreciar a las sanjuaneras, que me encantan y de hecho en estas fechas las llevo todo el día puestas en el coche, pero estaría bien contar con una canción más moderna que hable de sentimientos, de Soria y de San Juan». En este sentido, Aceña confirma que sí se ha puesto en contacto con las diferentes administraciones sorianas para presentarles su proyecto musical pero «no me han hecho caso», lamenta esperando tener más suerte una vez la canción empiece a sonar a través de Spotify y aumenten sus visualizaciones.

Paseo de San Polo

Aceña explica que le ocurre como a la mayoría de los sorianos «que nos emociona ver un caballito de Soria en un coche en otro lugar, o que levantamos la cabeza cuando escuchamos el nombre de Soria...». Son muchos los lugares que destacaría pero indica: «Mi lugar favorito del mundo es el paseo de San Polo a San Saturio, me encanta». Además, también «me gusta pasear por el Collado, por la Dehesa... Y las Fiestas de San Juan que son algo brutal». Unos festejos que este año echará de menos sin duda: «Me he incorporado a mi nuevo trabajo hace un par de semanas así que no tengo todavía posibilidad de cogerme vacaciones», lamenta. «Desde que tenía 14 años nunca me he perdido La Saca, este año será la primera vez aunque espero poder seguirla a través de internet y de los videos que me vayan mandado los amigos».