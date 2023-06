La aldea gala de Martínez Mínguez

José Sosa Soria

«Siempre fui muy de Asterix». Un alto cargo del PSOE de Soria se expresaba así el pasado 17 de junio después de que la constitución de los ayuntamientos emanados de las elecciones del 28-M situara a Soria como la única capital de provincia de toda España en la que el PSOE gobernará con mayoría absoluta. Es la ‘aldea gala’ de Carlos Martínez Mínguez (28 de junio de 1973), capaz de mantener a flote su nave ante cualquier eventualidad desde el 2007, cuando accedió por primera vez a la Alcaldía de la capital soriana. El 28-M logró su quinta victoria y su cuarta mayoría absoluta consecutiva.

Los datos son incontestables. En el 2007, Martínez Mínguez fue el más votado con 7.600 votos que se transformaron en 9 concejales, los mismos que logró el PP en aquellos comicios. El PSOE necesitó un pacto con la extinta IDES para acceder a la Alcaldía. Desde ese momento y hasta el 2023 el crecimiento ha sido constante elección tras elección. Alcanzó los 8.328 votos en 2011, se superó con 8.654 en 2015 y marcó su tope en 2019 con 9.310 votos, casi el 50% de los sufragios. El 2023 es su primer descenso y ha tenido que ‘conformarse’ con 8.453 sufragios, pero con 12 concejales que le dan una holgada mayoría absoluta.

Las claves las da el propio Martínez Mínguez, «proyecto, equipo, liderazgo y estar en permanente contacto con la ciudadanía, no hay mucho más». Señala que «cuando desarrollas un proyecto político y lo haces de la mano de un equipo consolidado, que no significa que sean sólo los 12 concejales, también los agentes económicos y sociales, colectivos vecinales, la ciudadanía que participa de una forma activa, estás sumando a toda esa ciudad». Destaca que la representación está consolidada en torno a un liderazgo a lo largo del tiempo, pero que no sólo pivota sobre una sola persona. «El que incorpores a mucha gente hace que lo hagan suyo, que entiendas las decisiones que estás tomando y se compartan, y las que no, al menos tener la capacidad de explicar por qué las has tomado, cómo se ha decidido, porque el que gobierna tiene que decidir».

El alcalde destaca además que la consolidación del proyecto político tiene que pasar «por hechos y realidades. Por mucha cercanía, si eso no se traduce en hechos tangibles visibles por la ciudadanía... El desarrollo de todo eso es lo que hace que la confianza de la ciudadanía se haya mantenido». Y añade otro factor más: «Lamentablemente la falta de proyecto político alternativo; tenemos un PP que pretende ser único en la provincia pero no sabemos para qué».

Martínez Mínguez ha encadenado victoria tras victoria en contextos de todo tipo, con el viento a favor (2019) o con el viento en contra como en 2011 o 2023. También supo sobreponerse en 2015 al auge de las nuevas formaciones políticas como Podemos, Ciudadanos o Vox que nunca han tenido una posición relevante en el Ayuntamiento de Soria. «No es imbatible, ha ganado en las locales, pero como responsable socialista tiene derrotas en las autonómicas y las generales, siendo el máximo exponente del socialismo soriano», apunta una de sus rivales en estos años, la ex presidenta del PP de Soria Marimar Angulo.

El ‘mapa’ de los gobiernos municipales después del 28-M explica bien a las claras el auge del PP. Los populares gobernarán en 32 de las 52 capitales de provincia y el PSOE limita su poder a 10 capitales, pero solo una, Soria, tiene mayoría absoluta socialista. Por el camino se han quedado importantes ciudades, por ejemplo en Castilla y León, donde a expensas de lo que pueda ocurrir en León, el PSOE perdió Valladolid, Segovia o Ponferrada. Martínez Mínguez logró sobrevivir una vez más. Es, con Palencia, gracias a un pacto, y a la espera de León, uno de los últimos bastiones socialistas de la Comunidad. «Carlos Martínez es el orgullo de todos nosotros, es el triunfo del buen hacer, de la decencia y compromiso con su tierra, agradecidos es poco», escribía la secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez, destacando al político soriano que nunca ha tenido total sintonía con la Ejecutiva autonómica.

El éxito electoral de Martínez Mínguez ha convertido a la capital más pequeña d e la Comunidad en un reducto socialista a pesar de que tradicionalmente ha sido considerada como una ciudad y una provincia conservadora. Afiliado al PSOE a los 23 años, en el 2007 se convirtió a sus 34 años en el alcalde más joven de la Comunidad Autónoma. Hoy lo sigue siendo, también el más longevo y si nada lo impide con esta legislatura alcanzará las dos décadas con el bastón de mando. La victoria del 28-M fue para Carlos Martínez Mínguez la más emocional y en su discurso de la victoria dejó dos pinceladas que ayudan a entender su figura. Familia y equipo. Ese día no pudo contener las lágrimas al recordar que era su primera victoria sin su padre, fallecido a principios de 2020. En plena euforia, su único mensaje con nombre y apellidos fue para Ángel Hernández, el solitario procurador en Cortes del PSOE por Soria tras la irrupción de Soria Ya en 2022. «No se lo merecía, igual que aquello, ahora tenemos esto, aquí ganamos y perdemos todos», expresó casi en términos futbolísticos. En esa misma línea, el propio Ángel Hernández, le devuelve el elogio. «Es el Balón de Oro de la política soriana». Esas palabras son un ejemplo gráfico de lo que significa la figura de Martínez Mínguez en el PSOE de Soria, pero la ‘poción mágica’ que le convierte en imbatible en la cita con las urnas tiene varios ingredientes. Un elemento clave del político Carlos Martínez Mínguez es la «cercanía», «el don de gentes» o lo que para otros es «populismo». Natural de La Barriada, un barrio popular de la capital soriana, aún es frecuente verlo por sus calles y con sus amigos de toda la vida. «Es muy soriano, ha dejado siempre todo de lado por Soria», resume el ex político socialista Félix Lavilla. «Tiene don de gentes y mucha calle», explica el coordinador de IU Soria, Enrique García. «Una de las claves es la cercanía, es una buena cualidad para un político», insiste Angulo.

Quizás la máxima expresión de esa cercanía se ve en las fiestas de San Juan. Año tras año, minutos antes de la salida de La Saca, el alcalde es manteado por los sanjuaneros a la puerta de los corrales. Cabe recordar que Martínez debutó en la política municipal como concejal de Festejos y hoy en día es el único área que mantiene directamente bajo su cargo. Tampoco se olvida en Soria su intervención en Sálvame, durante la primera ola del covid, pidiendo más refuerzos sanitarios cuando la provincia encabezaba todos los ránkings de propagación de la enfermedad. Su carácter también sale a relucir en los momentos de derrota política, como la agria conversación que mantuvo con Cs cuando en 2019 la formación naranja acató el mandato de pactar con el PP evitando que el PSOE mantuviera la Diputación.

20 años de victorias electorales no se sustentan solo en el carisma o la simpatía de un político. Otra clave es su visión política. «Nunca lo pillas en fuera de juego, siempre va por delante», indica Lavilla. Martínez siempre utiliza dos expresiones para explicar su acción de gobierno. Los proyectos son «piezas de un puzzle» y «no hay que dejar de pedalear porque te caes de la bicicleta».

«Es un ejecutor, y eso siempre suma en política, toma decisiones y ejecuta, aunque a veces se equivoque», sostiene Enrique García. «Es ajeno al postureo, cuando apuesta por un proyecto, va con todo», apostilla el ex senador socialista. Lavilla.

Su visión política le ha situado siempre en el centro de los rumores para ocupar otras responsabilidades, pero nunca ha terminado de dar el paso. Sonó con fuerza como arma del PSOE soriano para frenar a Soria Ya en las Generales del 23-J e incluso aparece en las quinielas como presidente provincial si finalmente los socialistas logran gobernar la Diputación. Esa visión también ha tenido algún traspiés. En los debates internos por el liderazgo del PSOE, Martínez siempre ha estado en el bando ‘perdedor’ siendo sus derrotas más sonadas su alianza con Carmen Chacón o su apoyo decidido a Susana Díaz frente a Pedro Sánchez. «En cuestiones como la cultura, los aspectos sociales o el feminismo, tiene una política claramente de izquierdas, pero en otros ámbitos como el económico o el urbanismo, su política la podría firmar cualquier político de derechas, pero la gente le vota y eso no hay que desmerecerlo», explica matiza García.

El liderazgo de Martínez también se ha visto beneficiado por la que posiblemente sea la época más oscura del PP Soria. Martínez se convirtió en alcalde en 2007 y en 2008 el PP de Soria vivió un enfrentamiento fratricida que le ha lastrado los últimos 15 años. «Igual no hemos sido capaces de dar con la clave para vencerlo», lamenta Angulo.

La división interna del PP y la partición de partidos como PPSO o Cs provocó que los populares deambularan sin un rumbo claro. Encarna Redondo, la propia Marimar Angulo, Adolfo Saínz o Yolanda de Gregorio, que también era presidenta del PP cuando se enfrentó a Martínez Mínguez, sucumbieron en las urnas llevando a los populares a encadenar, elección tras elección, los peores resultado de su historia en las municipales hasta quedar reducido, en 2019, a un grupo de tan solo 6 concejales. En 2023 se ha logrado romper la tendencia con Belén Izquierdo y se han alcanzado los 7.

«Trabajo y equipo» son dos palabras importantes en la acción de Martínez Mínguez. «Siempre tienes su aliento detrás, a las 8.00 horas ya te está llamando para coordinar el trabajo», indica Lavilla recordando los primeros años de Martínez en la Alcaldía cuando él ejercía de diputado. También en los peores momentos. «Una vez en el 2010, subí al Moncayo con un amigo y nos fuimos a sacar una foto desde lo alto del monte y me entró una llamada de Carlos, se había enterado de que estaban recortando partidas de proyectos y había reprogramaciones, tuve que bajar corriendo el Moncayo y marcharme a Soria para intentar salvar lo que se pudiera», explica. Lavilla insiste que, una de las cuestiones claves de Martínez es que «tiene un liderazgo insustituible, pero sabe hacer equipo, delegar, conceder responsabilidades y siempre con la máxima exigencia».

Martínez Mínguez es un convencido del municipalismo, e insiste en que desde las ciudades pequeñas y medianas «se puede hacer política con mayúsculas». En ese afán, a través de organizaciones como la FEMP Martínez ha logrado situarse en foros internacionales llegando incluso a intervenir en la ONU y llevando a Soria eventos políticos de primer nivel como el Thinking Europe. «No somos una isla» , justifica, aunque el último mapa del poder municipal sí indica que Soria es la única ‘isla’ de España con mayoría absoluta socialista.