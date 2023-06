El cabeza de lista del PP de Almazán en las elecciones del 28M y actual jefe de la oposición en la villa adnamantina, Santiago García, se ha revuelto este lunes nada más conocer la elección de los candidatos a diputados provinciales por esta circunscripción, y ha arremetido contra la decisión del partido de llevar en sus listas a José Antonio de Miguel, el número 5 en la candidatura y vicepresidente de la Diputación Provincial durante la legislatura que acaba de terminar, aunque también ha reconocido que era "previsible".

En declaraciones a Heraldo Diario de Soria, García ha señalado que se encuentra "tranquilo" y que "tengo otros valores en la vida, como son el sentido común, el trabajo y la honestidad, valores que no los encuentro aquí", en referencia a la lista de candidatos a diputados provinciales que ha dado a conocer este lunes el partido para el Partido Judicial de Almazán.

García ha significado que "no es una decisión mía, no le puedo criticar por eso", en referencia al presidente del PP, Benito Serrano, si bien "el pueblo más grande de Soria va a estar representado por el número 5, es probable que no tenga experiencia en esto".

"Se demuestra que su interés es otro", ha significado. "Aquí se configuró un partido de futuro en Almazán cuando el propósito parece que era otro", ha expresado. Además, ha desvelado lo que, según él, le ha comentado José Antonio de Miguel: "Me ha dicho que si yo estaba ahí es porque él quiso, y que si era para que yo hubiese sido diputado provincial, que no me habría puesto".

Además, García ha subrayado que "lo que me movió fueron las ganas de trabajar por el pueblo" y sobre su futuro, se abre ahora un periodo de reflexión, si bien "valoraré si quiero o no quiero seguir. Ahora mismo soy el jefe de la oposición de Almazán, es posible que siga, aunque a partir de aquí hay que valorar cosas", ha reiterado.

De igual forma, ha dejado claro que "se han cargado el proyecto de futuro de Almazán. Yo no he venido aquí para que nadie me maneje. No estoy para ser manejado por nadie. Ellos son los profesionales y deben manejarlo así", ha ironizado.

El PP de Soria ha elegido como candidatos a diputados provinciales por Almazán a Jesús Ángel Peregrina, Enrique Rubio y José Antonio de Miguel, una lista en la que Santiago García ni siquiera figura como suplente