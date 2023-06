Milagros Hervada Soria

El Gobierno contempla ampliar paradas en el servicio Soria Enlace AVE que comienza a funcionar mañana 28 de junio y cuyo objetivo es comunicar a los sorianos con el tren de Alta Velocidad con una modalidad combinada de transporte por carretera a través de vehículo con conductor, hasta y desde Calatayud, y de tren de la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona.

"Vamos a probar a ver cómo funciona hasta diciembre y la intención del Gobierno es que tenga más paradas para poder acceder a más poblaciones, pero teníamos que arrancar y ver cómo funciona. Si responde, hacer más paradas, ampliarlo en el tiempo, o si no funciona y hay que buscar otra manera, hacerlo, pero no podíamos estar parados", destacó la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, quien no descartó que las medidas correctoras se fueran implementando durante el periodo de vigencia del servicio, en principio hasta el 31 de diciembre de 2023, con posibilidad de ampliación, si da buenos resultados.

Respecto al hecho de que esta prestación sea exclusiva para empadronados, destacó que el objetivo es "conectar a los sorianos con la Alta Velocidad y facilitarles los desplazamientos", ya que Soria no dispone de conexión directa con el AVE.

Barcones defendió que este proyecto piloto "es práctico, y es la mejor alternativa, competitivos en tiempo y en precios", recordando que el Gobierno intentó hasta en tres ocasiones licitar un servicio ordinario de conexión a Calatayud pero las empresas recurrieron y sus tesis fueron avaladas.

La delegada aseguró que "hay cuestiones que se pueden mejorar, como la parada, no en todos los pueblos, para no dejar de ser competitivo, pero también dando el servicio al mayor número de poblaciones, que responda a las necesidades de los que aquí vivimos".

Y respecto a la condición de exclusividad para empadronados, reconoció que es necesario tener en cuenta las peculiaridades de la provincia de Soria, "con muchos jóvenes que tienen que salir a estudiar fuera, personas con segunda residencia en Soria de larga estancia". Por todo ello, abogó por ir valorando a lo largo de todo el proceso qué mejoras se pueden acometer de manera inmediata, y "si esto funciona, a partir de su renovación, porque haya que cambiar, pero abiertos siempre a dar el mejor servicio", concluyó.