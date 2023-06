José Ángel Campillo Soria

Quedan pocas horas para que la plaza Mayor luzca abarrotada y ruidosa para dar la bienvenida a los sanjuanes. Todos pendientes en el balcón del Ayuntamiento para escuchar el pregón más esperado que este año proclamarán los Jurados de San Juan, Isabel García y Mariano Martín. «Nervios no, yo creo que va a ser el momento de salir y encontrarte con toda la gente esperándote, eso va a ser lo más espectacular, lo más impresionante», comenta el Jurado. Más allá de los «nervios y la «emoción» están «sobre todo orgullosos» de su papel de pregoneros, explica la Jurada. La pareja no desvela las líneas del texto, salvo lo evidente: «Es como todos, empieza por ‘¡sorianos!’ y acaba en ‘¡vivan las fiestas de San Juan!’». De la pieza es autora una amiga, Mónica Giménez Hernández, quien sabía de la «ilusión» que tenían los Jurados por unas fiestas que arrancaran con sus palabras. En esta ocasión, unos sanjuanes ya en plena normalidad, sin la sensación de regreso del año pasado tras la pandemia ni las complicaciones sanitarias. Así, «parece que nadie se acuerda ya de lo que ha sucedido o parece que está en el ambiente que no hay nada». Algo «muy importante», comentan.

«Que salga todo perfecto, que no haya problemas, que lleguen todos los toros y que todos se lo pasen muy bien, que para eso son las fiestas, para disfrutarlas todos los sorianos». Tal es el deseo de los pregoneros en unos momentos previos en los que para ellos y para los demás Jurados todo tiene que estar ya preparado. Así es y «los colaboradores están funcionando maravillosamente». Esta noche ellos conocerán qué se siente en el balcón ‘lanzando’ los sanjuanes. «No te lo puedo decir hasta que no esté ahí, eso puede ser impresionante, muy impresionante», indican.