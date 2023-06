Fico aumenta su plantilla en Soria un 5% y se olvida del Erte

Irene Llorente Soria

Fico finalmente no prorrogará el ERTE que aprobó hace un año para el conjunto de su plantilla y que se extendía hasta hoy viernes, 30 de junio. El responsable de UGT Industria y miembro del comité, Pablo Soria, ha confirmado que la empresa no ha planteado ni prórroga ni un nuevo expediente con lo que se pone fin a más de una década de medidas regulatorias encadenadas desde la anterior crisis de 2008.

Y es que en estos momentos la empresa dedicada al sector de la automoción ha aumentado la plantilla un 5% en las últimas semanas, con nuevas 30 incorporaciones para atender el incremento de producción que está registrando desde comienzos del año, con lo que en estos momentos cuenta con 670 empleados.

Cabe recordar que Fico es la mayor empresa de Soria atendiendo a su número de trabajadores. La planta de componentes de coches ha llegado a alcanzar picos de más de 700 trabajadores. Y además es la mayor empresa de uno de los sectores más importantes dentro de la economía soriana, la fabricación de componentes de automoción. Los últimos datos, correspondientes al 2021 sitúan a Fico Mirrors Soria en la cuarta posición en la provincia, igual que el año anterior, con 92,70 millones. Las cifras se redujeron ligeramente, dado que el ejercicio precedente alcanzó los 98,60 millones de euros, según el ranking de Castilla y León Económica.

Pero lo cierto es que desde aproximadamente la anterior crisis, en 2008, la empresa ha optado por diferentes ERTEs para adecuar las necesidades de producción a la estructura de su plantilla. En estos quince años han existido expedientes para la totalidad de la plantilla y otros acotados a determinadas secciones. En total se han desencadenado 13.

El estallido de la pandemia y las cuestiones derivadas de la misma como la crisis de los microchips o el alza de los precios energéticos sumieron a Fico en un nuevo momento de incertidumbre que estalló a principios de junio del año pasado. Un comunicado de la empresa alertó sobre la necesidad de «reestructurar» la plantilla con medidas que podrían afectar a entre un 15 y un 25% de una plantilla que entonces estaba compuesta por 643 trabajadores. Tras un arduo proceso de negociación, a finales de junio la asamblea de trabajadores aprobó por un estrecho margen (56%) un ERTE para los 643 trabajadores de 90 días de duración hasta el 30 de junio de 2023.

Entonces se acordó que los trabajadores que pasaran de los 180 días de ERTE podrían cambiar de puesto de trabajo o de sección para no seguir regulando. También se mantenía que sólo se iban a regular los días laborables, y además, las vacaciones se complementaron al 100%, mientras que las pagas extras, con el 30%. Además, el comité consiguió que cuando se estableciera una jornada de paro total en la planta los trabajadores podían optar a que se les asignaran los días de vacaciones pertinentes para que no les contabilizara como ERTE, dado que por cada día de regulación se computa a 1,25 días de prestación. Y la empresa se comprometió también a asumir una cantidad de quienes vieran su prestación reducida del 70% al 50%, de tal modo que cubría la mitad de esta merma del 20%.

Pero desde hace un año hasta ahora la situación ha mejorado notablemente hasta tal punto que «no hay perspectiva de aplicar un nuevo ERTE» , según destacó Soria. En este mismo sentido, cabe señalar que el aumento de producción ha provocado dos cuestiones importantes. Por una parte, el ERTE no se aplica a las secciones productivas desde el pasado mes de enero y además se están realizando contrataciones para dar respuesta a las necesidades de la empresa. Principalmente Fico está enfocada a la fabricación de retrovisores, espejos y blinkers, retrovisores con intermitentes. «Actualmente, por la situación que tenemos y salvo que hubiera una catástrofe, que no se prevé, no será necesario un nuevo Erte», explicaba Pablo Soria con alegría, pero también con prudencia dado la sensibilidad de un sector a las turbulencias económicas.

Soria recordó que la empresa siempre ha optado por recurrir a la figura de los ERTEs como método de «flexibilidad» a la hora de superar los obstáculos que ha tenido que superar el mercado, pero en estos momentos «no parece necesario». Desde UGT destacan dos elementos internos importantes que han contribuido a que Fico recupere el pulso de la mejor manera. Por una parte la «paz social» generada a través del contacto entre la empresa y los sindicatos y el trabajo interno de la representación laboral. Por otro, el sindicalista también reconoce las inversiones y apuestas de la empresa para modernizar las instalaciones y ganar en eficiencia. En este capítulo se incluye por ejemplo la conexión de Fico a la red de calor de Soria o los planes que hay diseñados para la instalación de placas solares en la factoría. Ambas medidas van encaminadas a recortar la factura energética de la empresa.