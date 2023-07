La unión de los ganaderos de Los Campos permite el regreso del pastor trashumante

Irene Llorente Soria

Eduardo del Rincón podrá volver a Los Campos, localidad pedánea de San Pedro Manrique, con sus ovejas gracias a la unión de los ganaderos de su pueblo, que estuvieron trabajando para vallar una finca de 160 hectáreas, más que suficiente como para que los animales puedan permanecer un mes confinados. Siempre y cuando den negativo en las pruebas que les realizaron a las ovejas este jueves pasado en Ciudad Real, donde se encuentran atrapados al considerar el Gobierno de Castilla-La Mancha que están dentro del perímetro de seguridad del foco declarado de viruela ovina-caprina.

Los ganaderos de este pueblo de la comarca de Tierras Altas le han preparado un vallado de 159 hectáreas y apoyos de corrugado de 16 milímetros, suficiente como para que las ovejas puedan permanecer aisladas los 30 días de la cuarentena. Además, señalan que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha autorizado el movimiento tras el informe positivo de la Junta de Castilla y León, según señalan fuentes de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

El pasado jueves les realizaron las pruebas de la enfermedad de la viruela ovina-caprina a las 1.000 ovejas de Eduardo del Rincón, que espera tener los resultados este mismo lunes. Se tienen que efectuar como máximo 72 horas antes de la carga en Ciudad Real, y trasladarse en camión precintado desde el origen hasta la explotación de producción en destino, en este caso la finca vallada por sus compañeros.

Allí permanecerán 30 días aisladas, hasta que de nuevo los veterinarios de la zona les realicen una nueva prueba. Y si el resultado es negativo finalizará el confinamiento, añaden fuentes de la Consejería.

El rebaño debería haber salido de Brazatortas, en la provincia de Ciudad Real, hace ya varias semanas, dado que tenía el contrato con el dueño de la finca hasta el pasado 10 de junio, pero el Gobierno de Castilla-La Mancha tenía inmovilizado al rebaño al considerar que se encontraba en el perímetro de seguridad de la zona del foco de viruela ovina.

Al no poder garantizar Eduardo del Rincón una finca vallada en su lugar de origen lo suficientemente extensa como para que las ovejas pudieran permanecer aisladas 30 días la Junta descartó la opción de solicitar una autorización de movimiento excepcional del ganado, «en aras de preservar al sector ovino y caprino del riesgo de la introducción de la enfermedad en Castilla y León». Así lo explicó entonces la Administración regional en un comunicado, en cumplimiento con las medidas adoptadas por la UE, entre las que se incluye la prohibición de la salida de animales con destino vida a otras zonas fuera de la zona de restricción. La Junta puso de manifiesto que tomó la decisión «una vez evaluada la situación de la explotación solicitante», al comprobar «la imposibilidad de aislamiento de estos animales en destino».

Y es que, según el protocolo de medidas, el rebaño, una vez esté de regreso debe permanecer aislado en la explotación durante al menos 30 días, en los que no debe tener contacto directo ni indirecto con otros animales de las especies ovina y caprina. Medidas de obligado cumplimiento que aseguren la imposibilidad de propagación de la enfermedad fuera de estas zonas que se establecieron cuando el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) solicitó la posibilidad del retorno de explotaciones que se encuentran trashumantes en la zona de restricción adicional.

Además, inspección previa al transporte con toma de muestras y precintado de los camiones. Y durante el periodo de aislamiento el titular y el veterinario de explotación deben vigilar la ausencia de síntomas compatibles con VOC. Una vez cumplidos los 30 días de periodo mínimo de residencia se debe realizar una toma de muestras para asegurar la ausencia de enfermedad.

Mientras tanto, los animales siguen en la finca de Brazatortas y son alimentados con pienso por el Gobierno de Castilla-La Mancha. Eduardo del Rincón, ganadero trashumante desde hace 50 años, está a punto de jubilarse y quería alargar un poco más su actividad, pero después de esta situación y ante la impotencia de no poder hacer nada, se ha llegado a plantear durante todo este tiempo mandar las ovejas al matadero. “Este ganado no puede estar comiendo pienso todo el tiempo, no está estabulado y es de extensivo. Así no está bien. Está sufriendo”, puso de manifiesto su hija Miriam.

La Junta recuerda que la viruela ovina y caprina es una enfermedad catalogada en el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1882 de la Comisión, de 3 de diciembre de 2018 relativo a la aplicación de determinadas normas de prevención y control a categorías de enfermedades enumeradas en la lista y por el que se establece una lista de especies y grupos de especies que suponen un riesgo considerable para la propagación de dicha enfermedad de la lista. Aparece categorizada como A+D+E, siendo por tanto de aplicación medidas inmediatas para su erradicación ante su detección, medidas de prevención durante los movimientos y medidas de vigilancia.

La declaración del primer foco de viruela ovina caprina detectado en Andalucía el 19 de septiembre de 2022 supuso el sacrificio de los rebaños afectados, así como la inmovilización completa de los animales en un radio de tres kilómetros, considerada la zona de protección, y 10km, la zona de vigilancia.

Desde entonces se han declarado otros 29 focos, el último en Cuenca el 17 de mayo de 2023, lo que ha provocado la toma de medidas adicionales, especialmente en la comunidad más afectada, que es Castilla-La Mancha.

Además de las zonas de protección y de vigilancia, se estableció una zona restringida adicional, de conformidad con el artículo 21, apartado 1, letra c), del Reglamento Delegado (UE) 2020/687, en las regiones de Andalucía y Castilla-La Mancha, y exigía a España que aplique determinadas medidas en relación con las restricciones para el desplazamiento de ovinos y caprinos fuera de esa zona restringida adicional (ZRA), con el fin de evitar la propagación de la viruela ovina y la viruela caprina al resto de su territorio y al resto de la Unión, entre las que se incluye la prohibición de la salida de animales con destino vida a otras zonas fuera de la zona de restricción.