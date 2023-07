La calidad del aire no cumple las advertencias de la OMS

José Ángel Campillo Soria

La escasa población, la dispersión de los núcleos y un eje urbano modesto en la capital no son condiciones para que la calidad del aire se mantenga. De hecho, se resiente y empeora, aunque sin sobrepasar los criterios de la normativa. Otra cosa son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde Soria no alcanza un buen resultado. En general, la salud del aire en España empeora y el territorio soriano no escapa a esta tendencia. Es lo que pone de manifiesto el último informe sobre la materia de Ecologistas en Acción, con los últimos datos correspondientes al año pasado. Entre la actividad humana y la relativa proximidad a Madrid, hay varios indicadores que 'fallan' desde el punto de vista de las recomendaciones del organismo internacional.

Partículas en suspensión, dióxido de nitrógeno y ozono troposférico son los agentes en los que Soria capital encuentra dificultades. En general se ha detectado un empeoramiento en relación al estudio estatal precedente, donde ya se habían sobrepasado las consideraciones de la OMS. Esta determina una serie de días al año y medias de concentraciones en el ejercicio para sus evaluaciones, bastante más estrictas que los umbrales nacionales y las propuestas europeas.

Ecologistas en Acción se fija en el Sur de la provincia como una zona de «importante contaminación». Hasta ahí llega la contaminación de la Comunidad de Madrid, que se manifiesta en ozono troposférico. Este producto se forma por una reacción fotoquímica de emisiones industriales, de calefacciones y tráfico. El estudio señala que aunque la emisión se da en las grandes ciudades, no suelen formarse ahí las concentraciones. El viento conduce el ozono hasta espacios rurales y periurbanos. El mapa muestra que hay días que se superan las concentraciones máximas de 100 micras por metro cúbico que aconseja la OMS. El límite legal es 120.

En cuanto a la capital, es precisamente el ozono el que produce el mayor número de jornadas en que se sobrepasan los umbrales de la entidad internacional. Sucedió hasta en 35 días durante el año pasado, frente a las tres de la OMS. Y si se tiene en cuenta la media estival (del 1 de abril al 30 de septiembre), la mala calidad por este elemento se constató en 90 jornadas, frente a las 60 recomendadas con una densidad superior a 60 micras por metro cúbico (referencia para el verano). En 2021 el dato negativo se produjo, respectivamente, en 18 y 84 días. La situación por ozono, en general, sea agrava.

El dióxido de nitrógeno es otro motivo de preocupación, según la recopilación de la estación medidora de la avenida de Valladolid. Se trata de un residuo procedente de la oxidación de las emisiones de vehículos, especialmente los diésel. Mientras la ONG estima aceptable que hasta en tres días al año se vaya más allá de las 25 micras por metro cúbico, la capital presentó esta situación hasta en 74 jornadas (52 en el informe de 2021). Desde el punto de vista del organismo, la media anual 'ideal' de 20 micras no debería superar las diez jornadas. En Soria se registraron 18 (17 en 2021).

El último indicador en el que el informe de Ecologistas en Acción enfoca a Soria por su desajuste es el de las pequeñas partículas (las inferiores a diez micras, pues con el límite de 25 no constan datos en las mediciones). Aquí se produce un 'incumplimiento' en el apartado diario, mientras que en la media anual se queda justo en el límite de la OMS, sin sobrepasar. Los carburantes fósiles y el arrastre de los vientos a veces desde grandes distancias (por ejemplo, las partículas del Norte de África) componen este grupo, que permanece en el aire y que puede ocasionar problemas de salud. La organización internacional se fija un tope de tres días al año con concentraciones más allá de las 45 micras por metro cúbico. A la altura de la avenida de la avenida de Valladolid esta circunstancia se produjo en cuatro jornadas en 2022. La capital 'empató en la media anual de 15 micras en 15 jornadas, de manera que se 'ajustó' a la Organización Mundial de la Salud. En comparación con el documento de 2021, la buena noticia fue la mejora. Entonces se hablaba de nueve y 18 días de 'inobservancia'.

En ningún caso Ecologistas en Acción percibió incumplimiento de ninguna clase con el dióxido de azufre. Esto se debe a que desde hace años se ha sustituido el combustible más contaminante de las calefacciones y, de manera general, este compuesto ha dejado de ser una preocupación.

La organización explica en su metodología que el estudio ha sido elaborado a partir de los datos oficiales de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, que (al ser un estudio estatal) en ocasiones no son homogéneos en métodos y criterios. En lo referente al ozono señala cómo «durante el año 2022, con un fuerte calor estival general, casi toda la población y el territorio españoles siguieron expuestos a concentraciones de ozono peligrosas para la salud humana y vegetal». En cuanto a las pequeñas partículas, si bien a diferencia del ozono no son una complicación en Soria, entroncan con el reto del cambio climático. Es un «factor determinante en el agravamiento de los episodios de mala calidad del aire por partículas y ozono, como efecto derivado del incremento de las temperaturas y la reducción de las precipitaciones».