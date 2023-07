Los Sanjuanes ‘eclipsan’ el inicio oficial de las rebajas en Camaretas

Irene Llorente Soria

El comienzo oficial de las rebajas de verano casi pasó desapercibido ayer en Soria, con la gran mayoría de los establecimientos de la capital cerrados por las fiestas de San Juan. Sí que abrió el centro comercial Camaretas, en horario habitual, pero registró una afluencia moderada debido a los Sanjuanes.

El mayor movimiento se lo llevó la superficie de alimentación, y los locales de ocio y restauración, con celebraciones de grupos de amigos y familiares. Sin embargo, los establecimientos de moda y calzado fueron los más ‘eclipsados’ por las fiestas, aunque también hubo un goteo constante.

No obstante, cabe recordar que los descuentos llegaron a Soria hace unos días y lo hicieron con ganas, de modo que ayer, 1 de julio, ya no había esa ‘necesidad’ de otras temporadas de llegar el primer día de las rebajas para no quedarse sin las prendas más deseadas. El gerente del centro comercial Camaretas, Félix Sanz, constata que hace años que ya no se registra el ‘boom’ del comienzo oficial, desde la liberalización del periodo de rebajas, una situación a nivel general que en Soria se suma la particularidad de los Sanjuanes, con lo que entre la gente que está de vacaciones y la que está de fiesta, influye en una menor afluencia al espacio durante estos días.

Ahora el calendario se mueve en función de las ventas. Y de las comercializadoras nacionales e internacionales. En Soria capital los comercios cierran la mayoría desde el Miércoles el Pregón hasta el Martes a Escuela, aunque cada vez son más los que aprovechan las mañanas del viernes y el sábado, fundamentalmente, e incluso el lunes. Antes tocara cuando tocara el inicio oficial de las rebajas, en Soria arrancaban el Martes a Escuela.

De hecho, los comercios llevan días con descuentos atractivos que van desde el 25 y 30% e incluso al 70% en algunos operadores para dar salida a todo el género de primavera-verano que se ha quedado sin vender en mayo y junio, dos meses que han resultado nefastos para el comercio debido a las lluvias.

Y es que la situación meteorológica no ha acompañado a las ventas, con lo que los comerciantes esperan recuperar la actividad durante las rebajas, aprovechando además que los meses de julio y agosto son ‘temporada alta’ para los establecimientos, con la afluencia de turistas y veraneantes a la provincia, buena parte de ellos hijos de los pueblos, que llenan las localidades en la época estival.

De hecho, Sanz confía en se continúe con esa tónica que llevaban registrando en aumento desde enero y que se cayó en mayo y junio, aprovechando que es periodo fuerte para Camaretas, con toda la afluencia de veraneantes a los pueblos. «Es una época que siempre viene bien».