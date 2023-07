El 30% de los edificios de más de 40 años tiene su ‘ITV’

Irene Llorente Soria

El Ayuntamiento de la capital ya ha registrado hasta la fecha un total de 585 informes de edificios construidos hace más de 40 años, que son aquellos que están obligados a pasar por normativa la Inspección Técnica de Edificaciones (ITE) desde que entró en vigor la legislación que la regula en 2014. Ya suponen casi un 32% de todos los inmuebles con más de 40 años de vida los que lo llevan a efecto.

Según datos municipales son 1.841 los edificios construidos antes de 1983 y por tanto susceptibles de pasar la inspección. Las comunidades van realizando los informes conforme se acerca el momento, pero también hay algunos inmuebles que los servicios técnicos detectan que deben acometer la inspección con más urgencia y lo ponen en conocimiento de los propietarios.

De hecho, en los cuatro últimos años han sido revisados 263 del total, lo que supone el 45% de los edificios que han presentado el informe desde 2020, tal y como indican los datos facilitados por el Consistorio municipal. Y de ellos han aprobado el 88%.

Este impulso se debe sobre todo a que Urbanismo retomó la Inspección Técnica de Edificaciones a través de una campaña informativa que lanzó a finales de 2019 para toda la ciudadanía con el buzoneo de unos trípticos informativos sobre los requisitos de esta ‘ITV de los edificios’ en cumplimiento con la ordenanza municipal reguladora de la inspección técnica de construcciones. Sí que registró un parón por la pandemia, dado que en 2020 se presentaron 49 inspecciones, de las que 44 resultaron favorables, y en 2021 el Ayuntamiento registró otras 48, y 42 de ellas contaron con el visto bueno. Ya en 2022 se notó el crecimiento, con 118 expedientes y 106 favorables, mientras que en los seis primeros meses de este 2023 se han presentado ya 48 (40 superaron el trámite).

El dato positivo es que la mayor parte ‘aprueba’, ya que 523 han resultado favorables, lo que supone un 89%, y el resto, desfavorables, de modo que sus dueños están obligados a repetir la inspección. Se entiende como informe desfavorable aquel que no alcanza las condiciones mínimas de seguridad y salubridad, de modo que el Consistorio, mediante un requerimiento, da al propietario a que proceda a realizar las obras necesarias, y le da un plazo máximo de tres meses desde la presentación de la inspección técnica para que presente la licencia municipal acompañada del proyecto técnico.

Cabe recordar que esta inspección está regulada por el Decreto 10/2013, de 7 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en relación con la Inspección Técnica de Construcciones (publicado en el Bocyl del 13 de marzo de 2013), así como por el Decreto 6/2016, de 3 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para su adaptación a la Ley 7/2014,de 12 de septiembre,de medidas sobre rehabilitación,regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo.

Las ITEs obligan a los propietarios de los edificios de más de 40 años a costear un informe sobre el estado de salud de los citados inmuebles. De este modo, se analizan desde los cimientos, hasta la estructura y fachada, cubiertas y tejados e instalaciones, pasando por otros aspectos no menos importantes como la accesibilidad o la eficiencia energética. El estudio puede suponer entre los 800 y los 1.500 euros, dependiendo de las distintas características del edificio y el número de viviendas que tenga, una derrama que tienen que asumir todos los propietarios de la comunidad. Las fincas tienen la obligación de estar todas informadas porque deben cumplir con la normativa, primero por seguridad y conservación, y segundo para evitar sanciones.

Y es que los propietarios también tienen que saber las consecuencias que pueden acarrear, porque si un edificio no tiene pasada la ITE y ocurre algún incidente –un desprendimiento de parte de la fachada, por ejemplo–, podría agravarse considerablemente la sanción a la comunidad, sin olvidar que no se puede realizar una compra venta sin la inspección. De hecho, muchos bancos deniegan la hipoteca si no hay certificado de aptitud.

La primera inspección debe efectuarse dentro del año siguiente a aquél en que el edificio cumpla cuarenta años desde la fecha de terminación total de su construcción u obras de rehabilitación integral. Una vez pasada la primera ITE, deberá volverse a realizar cada 10 años sucesivamente. La no realización de este ‘examen’ supone el incumplimiento de la obligación del deber de conservación y por tanto conllevará la posibilidad de imponer sanciones o de su ejecución de oficio por el Ayuntamiento, repercutiendo el coste en los propietarios del edificio, y en su caso, la imposición de sanciones.

Y lo realiza un técnico que sea competente para proyectar o dirigir las obras de cada tipo de edificio, o para dirigir la ejecución de dichas obras, conforme a la legislación sobre ordenación de la edificación.

Además, la ordenanza municipal establece sanciones de entre 1.000 y 10.000 euros por el incumplimiento del deber de realizar la inspección técnica de construcciones, de acuerdo con el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, si bien hasta la fecha no se han impuesto multas por infracciones de este tipo.