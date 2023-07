Tudanca asegura que el PSOE es el "voto útil" para evitar "la España que tememos"

José Sosa Soria

El secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, visitó Soria en el tercer día de campaña para "defender" la candidatura socialista por la provincia que a su juicio "representa" lo que Soria "merece" ante las elecciones "más importantes" de la democracia. Unos comicios en los que solo hay "dos alternativas" : "O un Gobierno progresista que avanza en derechos y libertades o un Gobierno con Abascal de vicepresidente, no hay más opciones", advirtió. Tudanca defendió el "voto útil" a un PSOE para evitar "que no llegue la España que tememos" y cuestionó a Soria Ya "que se ha demostrado inútil".

Tudanca remarcó que "nunca" un Gobierno de la nación ha tenido "tanto compromiso" e "inversión" con Soria reflejada en proyectos como el Centro de Datos de la Seguridad Social, el Centro de la Fotografía, la depuradora, la BRIF de Lubia o la nueva comisaría, por citar algunos ejemplos ahondando en que a Soria han llegado 166 millones de fondos europeos . "Hay que defender al PSOE por lo que ha hecho, porque es lo que queremos y también por evitar lo que nos tememos, un gobierno de Feijóo con Abascal", insistió.

El líder socialista criticó que el candidato a la Presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo estuviera el sábado en Zamora para defender que "su España" es la que defienden Alfonso Fernández Mañueco y Juan García Gallardo en Castilla y León. "Es ofensivo", aseguró recordando que tanto Galicia -Comunidad en la que gobernó Feijóo- como Castilla y León son los territorios que más población han perdido en los últimos años. "Esa es la España que quieren", lamentó. "Soria conoce muy bien el resultado de esas políticas", reiteró apuntando que en los últimos 15 años frente a los más de 3 millones de habitantes que ha ganado España en Galicia se perdieron 77.000 vecinos y en Castilla y León 150.000. Eso es lo que quieren llevar al resto de España", subrayó.

Tudanca recalcó que la llegada al poder del PP se produciría "de la mano de Abascal" y criticó a los "patriotas de bandera y pulserita" que han presentado un programa "en contra de la Constitución y la convivencia", en referencia al programa electoral de Vox. "Un programa en contra de los territorios, que pretende recentralizar el Estado", señaló incidiendo en que "ya sabemos lo que han sufrido territorios como Soria en esta Comunidad con el centralismo de Valladolid". "Pretenden llevar más lejos las instituciones y los servicios", lamentó añadiendo que "quieren retroceder 40 años y llevarnos a la España del No-Do, ya lo estamos viendo con la eliminación de las concejalía de la mujer o con la censura de obras culturales, esa es la España de Feijóo y Abascal".

"El único partido que puede frenar esto es el PSOE", afirmó destacando la apuesta socialista por una "España del crecimiento y la ilusión". Ya en referencia a Soria Ya, Tudanca aseveró que ya se ha demostrado que el voto a los sorianistas es "inútil". "Cuando llegan las duras, que son las municipales y trabajar sin sueldo, ahí no están, pero para pisar alfombra en Madrid, sí", expresó. Desde el PSOE se afeó a Soria Ya su "falta de compromiso para frenar al ultraderecha" y recordaron que "cinco minutos antes estaban suplicando a Mañueco que les dejara apoyarle", en referencia al posible pacto de investidura tras las últimas autonómicas. "Por eso pido el voto para el PSOE, para que no llegue la España que tememos".

A preguntas de los periodistas, Tudanca insistió en que espera un papel menor de Soria ya en las generales. "Tengo profundo respeto por la pluralidad democrática, pero hay gente que se arrepintió de lo que votó en las autonómicas porque su voto no fue útil para conseguir el Gobierno que necesitaba esta tierra", explicó. El secretario autonómico del PSOE señaló además que en estos meses Soria Ya se ha puesto "de perfil" a la hora de defender los derechos de las mujeres o el colectivo LGTBI. "Hoy me he enterado que su candidatura fue elegida por 24 personas, ¿eso es representativo?", cuestionó. Tudanca defendió que el PSOE tiene "balance y gestión" y que Soria Ya "carece de esa hoja de servicio". "Solo Ángel Hernández ha presentado más iniciativas parlamentarias que Soria Ya, obras son amores", puntualizó.