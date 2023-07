Un avance definirá las líneas del nuevo PGOU de Soria y allanará el consenso

José Ángel Campillo Soria

Primero un avance que defina las grandes líneas de la planificación y permita el consenso y luego toda la tramitación con sus formalidades y garantías, pero ya con bastante trabajo avanzado. La redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se perfila como uno de los grandes temas del mandato en la capital y el equipo de Gobierno prevé ya cómo realizar la tarea. De hecho, recuerda el concejal de Urbanismo, Luis Rey, las cuentas disponen de 300.000 euros en dos anualidades para contratar a una empresa que elabore el esbozo, ya que la gran cantidad de proyectos limita ahora la capacidad y medios locales.

«La idea inicial», indicó Rey, «va a ser empezar con un avance, contratar no la redacción íntegra del Plan General, sino un primer avance en el que podamos plasmar las ideas generales de la ordenación de los suelos, la distribución de los suelos, la distribución de los nuevos espacios, que incorpore todo el desarrollo de los proyectos europeos que tengamos en marcha», por ejemplo el plan de renaturalización Brera. Que plasme también el «anillo verde», la unión de los parques y la creación de nuevos en el Mirón o el cerro de los Moros. Esta etapa inicial es apta además para abrir «un proceso de participación pública, sin perjuicio de que luego la realización del Plan General tiene en su propia tramitación la posibilidad de los trámites de alegaciones, de recibir información y propuestas de los distintos colectivos». Se trata de asentar el «consenso social» y la colaboración en «ese futuro de ciudad para los próximos años».

El propósito es «desarrollar en el anillo de la ciudad dentro de la variante, la propuesta no es ir a un Plan General como el de 2006, que recalificó todos los suelos, sino ir a una propuesta dentro del anillo de la ciudad». No hay intención de recuperar calificaciones más allá de la variante (ya extintas), que generan «unas expectativas o derechos urbanísticos que como hemos visto a lo largo de estos más de 15 años no parece que tengan desarrollo posible». En el perímetro señalado «podemos asumir el número de viviendas y el crecimiento al que aspiramos y a una ordenación y de los espacios interiores», indicó Rey.

Bastantes suelos se están desarrollando. Más allá, «habrá que darle una vuelta a aquellos que no se hayan desarrollado para tratar de que puedan encajar en esa nueva planificación y que la ciudad sea compacta, desde dentro hacia afuera». El Mirón es uno de ellos, con una ordenación que no ha funcionado, pues «no tenía sentido, no tenía posible desarrollo».

En cuanto a Los Royales (sectores Oeste, adquirido en su mayoría por el Consistorio en la liquidación de Martisa-Fadesa; y Norte, tienen cierto grado de ordenación detallada, que será preciso «analizar, que encajen con el resto de la ciudad», indico el concejal.