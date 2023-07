«Vamos a ofrecer al mundo instrumentos made in Soria»

Irene Llorente Soria

Blas Rodríguez Bernal gestiona Forest Guitar Supplies, la última empresa en aterrizar a las naves nido de Valcorba. Llega de Madrid con ganas de naturaleza y mejor calidad de vida a través de la tranquilidad, cercanía y frío, los «puntos fuertes de Soria», según los define el propio Blas. Sin contacto previo con la provincia él junto a su mujer, con la que además trabaja en Forest Guitar Supplies, buscaban casa en un pueblo. «Y Soria decidió por nosotros. Todo fue bueno, buenas vibraciones y aquí plantamos la semilla para seguir creciendo».

Blas reconoce que tanto su mujer como él querían buscar de nuevo eso que desde pequeños les ha hecho sentir bien, «el espacio, otro ritmo de vida». Explica que realmente ninguno de los dos se crió en el Madrid que es ahora. Él, de Móstoles y su mujer, de Galapagar, «de cuando estas zonas estaban a las afueras de Madrid y el estilo de vida era otro, teníamos campos en los que jugar y hacer el ‘cabra’, que es lo que quiere un niño. Ha llegado un momento en que Madrid nos ha engullido y las afueras ya no son lo que eran». A su juicio, «se podría decir que Madrid ha crecido y nosotros no lo hemos acompañado, porque realmente nos sobran muchas cosas de lo que ofrece una gran ciudad y añoramos otras que a estas alturas nunca podrá recuperar una ciudad de tal crecimiento». Por ello, cree que venir a la provincia «es volver a ese inicio que siempre ha sido nuestra zona de confort», por lo que no ve una diferencia tan grande entre ‘su’ Madrid y Soria. De hecho, Blas transmite lo «ilusionados» que están por instalarse en la provincia y «la gran sensación» que tienen «de haber acertado».

Lo que más le gusta de su día a día es «indiscutiblemente trabajar con madera, un material vivo, que cada pieza tenga una personalidad única y que ayuda a otros a hacer algo como la música. ¿A quién no puede gustarle algo así?».

Asegura que desde el primer momento se han sentido muy arropados por toda la gente que les está haciendo la vida fácil para instalar su empresa: «Desde la Cámara de Comercio, Invest Soria, el Ayuntamiento, los vecinos con su bienvenida, todos siempre dispuestos a contestar tus dudas y ayudarte en lo que esté en su mano. No te imaginas lo gratificante que es ser bienvenido y sentirlo por dentro. Algo que considerábamos como ver un unicornio: tratar con las personas que te apoyarán en tu traslado y que hay interés real detrás y no sólo trámites burocráticos. También en el pueblo hemos tenido la suerte de encontrarnos con personas, no gente, que nos han abierto las puertas de sus casas, de sus huertos y de sus conocimientos».

Blas estudió Administración de Empresas, pero trabajar con las manos siempre ha sido su fuerte. «Ya desde joven desmontaba cosas en casa para entender mecanismos, arreglar, hacerlo funcionar. Si lo unimos al gusto por la música rock se hace una fórmula perfecta en que todo encaja: la madera, la música, trabajar artesanalmente».

Así, empezó con un pequeño taller en casa, arreglando guitarras a amigos. «Lo siguiente fue sacar fuera de casa el taller, interesarme más por el maravilloso mundo de las maderas y su trabajo artesanal, ayudar a luthiers haciendo parte del trabajo para poder ofrecerle ciertas piezas acabadas».

Asegura que «es muy gratificante saber que alguien de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Singapur o incluso Mongolia puede tener un instrumento fabricado en España, aquí existen grandes artesanos en muchas artes y debemos sentirnos orgullosos de productos made in Spain. Y, a partir de ahora, nosotros desde Soria»