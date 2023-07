José Sosa Soria

El Ayuntamiento de Soria vivirá el jueves el primer Pleno ordinario del presente mandato –se han celebrado dos sesiones extraordinarias para el sorteo de mesas electorales y la organización municipal–. PSOE y PP exploraron la posibilidad de no celebrar la sesión dado que aún no se han constituido las nuevas comisiones municipales, pero una moción presentada por Vox obliga a que el Pleno se celebre tal y como marca el calendario. La propuesta de Vox reclama la retirada de la bandera LGTBI –arcoiris– de la fachada del Consistorio capitalino.

La moción presentada por Vox será el único asunto que se abordará en el Pleno más allá de las cuestiones marcadas por la normativa como la labor de control a través de la ratificación de los decretos de Alcaldía y los ruegos y preguntas. La previsión inicial era que la sesión no se celebrase sobre todo dado que las comisiones municipales sectoriales aún no se han constituido. La previsión es que se constituyan formalmente el mismo jueves. En este contexto, el equipo de Gobierno planteó la suspensión de la sesión plenaria que, en principio, contaba con el beneplácito del PP. La moción presentada por Vox hace imposible esa suspensión y el Pleno debatirá si se debe quitar o no la bandera arcoris de la fachada del Ayuntamiento.

En la moción presentada por Vox, a la que ha tenido acceso este medio y que es réplica de propuestas similares en otros ayuntamientos, se hace referencia a la sentencia 1163/2020 del Tribunal Supremo en la que se expone que «no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos».

Para la formación de Abascal, la bandera colgada en la fachada municipal «constituye una reivindicación excluyente y colectivista» y su exhibición «supone una privatización del espacio público de uso común». Vox expone que frente a los valores de concordia e igualdad que representa la Constitución «cierto partidos, lobbies e instituciones tratan de imponer una división artificial de la sociedad en colectivos con necesidades y problemas excluyentes, a los que victimizan para después erigirse como sus defensores frente a una supuesta mayoría opresora». «La bandera LGTBI carece de reconocimiento legal válido y solo puede ser calificado de parcial y electoralista», remarcan.

La moción continúa insistiendo en que la colocación de la citada bandera «no es una cuestión de interés general para los vecinos» y asegura que «en todos los partidos hay gentes de distinta tendencia sexual, pero esa condición no debería tener ninguna relación con la toma de decisiones».

Con estos motivos, Vox insta a cumplir la «doctrina» del Supremo y «retirar así mismo dicha simbología del espacio público de uso común, en cualquiera de sus formatos, en aras a los mencionados principios de objetividad y neutralidad».