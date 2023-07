El PSOE habla de pérdida de derechos y dice que levantar las banderas del sorianismo “sirve de poco”

Redacción Soria

La caravana electoral del PSOE visitó el miércoles el municipio de Almazán, donde su candidato al Senado, Javier Antón, aludió a la moción presentada por Vox en el Ayuntamiento de la capital para retirar la bandera LGTBI y manifestó que «nos jugamos mucho no solo en términos de infraestructuras y presupuestos y obras, también en la conservación de los derechos y libertades». Estuvo acompañado de Jesús Cedazo, alcalde de la villa y también candidato al Senado, quien atizó a Soria Ya, sin citarlo expresamente, y de paso también a las filas populares: «Ante algunos que levantan banderas del sorianismo, en esta comarca de Almazán tenemos un mástil, llevamos 12 años con partidos que sabíamos de dónde venían, dónde han terminado y han servido de muy poco», en clara alusión, también, a la extinta PPSO.

Los candidatos han visitado las obras de restauración de la puerta del mercado en la muralla en Almazán como ejemplo de las políticas de inversión en la conservación como revulsivo para la provincia, donde el PSOE, según aseguraron los candidatos, han invertido en esta legislatura casi 10 millones de euros en patrimonio en Almazán, Berlanga de Duero, San Esteban, Berlanga, Vozmediano, Agreda, Medinaceli, Rello y Soria.

Antón lamentó que “el PP no ha dicho 'no' a Vox y con ello no está diciendo 'no' a las banderas en los balcones de ayuntamientos ni a los derechos de las personas lesbianas, gays o transexuales. Este es el mensaje oculto que el PP no quiere decir, defiende el gobierno del que tenga más votos, pero en el fondo está construyendo un puente de plata a este tipo de políticas”, denunció. Para el PSOE, la única alternativa para que Vox no entre en el gobierno es el Partido Socialista. "Si no queremos ver a Abascal de vicepresidente hay que votar al PSOE, porque hay otros partidos equidistantes que hablan siempre de lo que importa Soria; sin embargo, nada ante circunstancias como esta”, dijo.

El número al Senado puso como ejemplo a Cedazo de “trabajar por su municipio, dándole una vuelta a su pueblo frente a otros que no se presentaron a las elecciones municipales”.

Con la restaurada puerta del mercado como fondo, Cedazo manifestó que estas elecciones “también van de eso, de seguir trabajando y apostar por el patrimonio y de crear un gobierno comprometido”. Recordó que el Gobierno del PSOE en la última legislatura ha inyectado en toda la provincia de Soria casi de 10 millones de euros en patrimonio en Berlanga, San Esteban, Berlanga, Vozmediano, Agreda, Medinaceli, Rello, Soria y el propio Almazán, con 1,8 millones para restaurar la puerta del mercado y su entorno.

A su juicio, estas inversiones se han convertido en un catalizador de nuevas oportunidades económicas para la provincia y de nuevos proyectos de turismo y otros complementarios como el de la cerámica de Almazán.

Por último, ha incidido en la necesidad en estas elecciones generales de “apostar por gobiernos que continúen restaurando el patrimonio, inyectando inversión en esta tierra”, recordando que se está pendiente de dos proyectos de restauración ambiental y urbana en esta zona de la muralla de 2 millones de euros.