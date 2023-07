«Los centros de datos tienen que ser el proyecto estrella en los próximos años»

Milagros Hervada Soria

Al candidato del PP al Congreso le avala su experiencia como parlamentario, primero en el Senado y después como diputado. Como alcalde de Castilfrío desde 2015, vive apegado al territorio y conoce de primera mano la situación de un mundo rural muy extenso en la provincia de Soria. Propone digitalización, medidas innovadoras y políticas de impacto social en el territorio. Aboga por el votó útil. Dice que sólo votando al PP saldrá Sánchez de la Moncloa.

Pregunta. ¿En qué puede mejorar el PP la vida de los sorianos?

Respuesta. El pilar del PP son las personas, y nuestro programa electoral va muy centrado tanto en las políticas de familia, natalidad y conciliación, como en política de impuestos. La mejor política social es el empleo, y siempre que ha gobernado el PP ha creado más, y creemos en bajar los impuestos porque es mejor que el dinero esté en los bolsillos de los ciudadanos. En Soria tenemos medidas concretas. En nuestro programa electoral, un contrato de Feijóo con los españoles y los sorianos, se compromete al máximo aprovechamiento de las ayudas al funcionamiento para Soria, Cuenca y Teruel, que tienen que ser un revulsivo en la creación de empleo, en la fijación de población y el crecimiento económico de nuestra provincia.

P. Decía el alcalde de Soria, Carlos Martínez, que es necesario tener representación en Madrid para que lleguen proyectos. ¿Qué pasará si gobierna el PP allí y tenemos al PSOE gobernado en Soria?

R. Niego la mayor. Creo que Carlos Martínez ha tenido que entrar en campaña a la desesperada por los nervios que tiene el PSOE de Soria en estas elecciones. No entendemos los ataques a todos los rivales que están haciendo. Van de perdedores cuando van atacando a todos los que tenemos opciones de salir. Con una delegada del Gobierno que es soriana, hemos visto como los grandes proyectos de la provincia siguen bloqueados. Creo que lo que hace falta es tener gente en Madrid que trabaje para los sorianos, y no para ella misma. Y a eso nos comprometemos desde el PP. Lo hemos demostrado con proyectos concretos de lo que conseguimos en la anterior legislatura.

P. ¿Como cuáles?

R. En la legislatura de Rajoy, una de las mayores reivindicaciones eran las rotondas entre Soria y Medinaceli, porque el ministro Blanco había dejado suspendidos todos los contratos de las infraestructuras en Soria, la A-11 y la A-15, en 2010. Lo que conseguimos fue levantar la suspensión de los contratos, poner dotación económica, abrir la infraestructura entre Soria y Madrid y dejar licitados todos los trayectos sorianos de la A-11. En 2018 hubo una moción de censura y en esos presupuestos dejamos dotación presupuestaria para que los tramos que no se habían abierto se pudieran seguir ejecutando. Durante 2019 y 2020, los presupuestos que dejó aprobados el PP sirvieron para avanzar en infraestructuras porque no hubo presupuestos generales del Estado, se prorrogaron los anteriores. En el tramo Langa-Aranda, que la empresa rescindió el contrato, en estos cinco años han sido incapaces de licitarlo. Eso marca cuáles fueron los compromisos de unos y de otros. En el centro penitenciario, en 2007 y 2008, llegaron a proponer más de 30 millones, pero ejecutaron cero. Ocho de cada diez euros invertidos allí, en la obra de la que tanto pecho saca el PSOE, se invirtieron bajo el Gobierno del PP. Y ahora nos va a tocar desbloquear otros muchos, como el Centro Nacional de la Fotografía. Es muy característico del socialismo soriano porque llevaban mucho tiempo diciendo que había que dar un uso y en cinco años han presentado tres proyectos diferentes, ha presupuestado 12 millones pero cero ejecutado. El ministro Iceta dice que será en agosto, cuando ya no estén en el Gobierno, cuando se vaya a firmar el decreto de constitución del Centro. ¿A qué estamos jugando? Muchos anuncios pero pocas realidades.

P. Se refiere a proyectos que vienen de atrás, ¿qué nuevos proyectos plantea el PP para Soria ahora?

R. Desbloquear proyectos va a ser una prioridad. Y en cuanto a los nuevos, creo que tenemos una oportunidad muy importante en Soria con los centros de datos, y tenemos que ir a por ellos. El de procesamiento de datos de la Seguridad Social es un proyecto que nace de un concurso de ideas de los jóvenes que se hizo en el Casino, y se consiguió que a través de la ventaja competitiva que tiene la provincia de Soria, que es el frío, podamos generar una oportunidad. Tenemos que avanzar para que Soria se convierta en una referencia en los centros de datos , se convierta en un cluster, y seamos capaces de generar una serie de inversiones alrededor que generen oportunidades. Si conseguimos que el centro de datos de la Seguridad Social esté construido, que llevan tres años, tenemos que lograr que otras inversiones de datos nacionales, del Estado, se tengan que venir a Soria, y también que convenzamos a empresas que tienen centros de datos para que se instalen en la provincia. Y a partir de ahí, generar una Formación Profesional potente relacionada con los datos, y una industria universitaria relacionada también con los datos. Creo que ese tiene que ser el proyecto estrella de provincia en los próximos años y es en el que vamos a trabajar.

P. El PSOE calificó de «caraduras» a los candidatos del PP por hablar de desbloquear proyectos cuando fueron responsabilidad de su Gobierno.

R. En el inicio de campaña ya dije que no iba a entrar en la confrontación y en el insulto con los candidatos. Me sorprende la campaña que está haciendo el PSOE disparando a todos, y deberían mirarse al espejo para ver qué han conseguido en estos cinco años. Porque además, si tienes una sentencia contra el IBI y lo subes, o sale una planta en un edificio por ciencia infusa y todos lo vemos pero como alcalde de Soria no actúas, igual eso también se puede calificar. Pero aquí estamos para hacer propuestas. Veo mucho nerviosismo en el PSOE soriano, no sé si porque el sanchismo les da miedo o se quieren alejar de él, que lo ocultan en toda su cartelería, o quieren ocultar a través del insulto su falta de proyectos concretos de la gestión. En la A-15 han sacado la actualización de un proyecto a 24 meses, ¿tanto? Falta compromiso. Y a este ritmo inversor, necesitaríamos 50 presupuestos generales del Estado de los socialistas para poder ejecutar uno de los tramos.

P. ¿Qué ha aprendido en estos años en el Congreso que sea útil a los sorianos?

R. Dos cosas muy importantes, la primera en la responsabilidad concreta. Yo he estado de portavoz del Pacto de Toledo, un área muy importante esta legislatura y con gran carga de trabajo por las reformas legislativas que se han planteado, y que además, conseguimos el único pacto de Estado que ha existido entre los dos grandes partidos. Fue una inmersión total en el trabajo parlamentario de negociación entre los grupos, y también con la sociedad civil porque en un tema tan sensible como son las pensiones tuvimos reuniones con muchísimos colectivos. Fue un aprendizaje muy importante a la hora de negociar. También nacen, en las áreas de provincia, unos contactos muy interesantes con el grupo parlamentario, que si nos dan la confianza los ciudadanos, van a tener altas responsabilidades. Contar con la cercanía a esas personas muchas veces hace que se te abran las puertas más fácil a la hora de reivindicar algunos de los proyectos. Un ejemplo es la secretaria general del partido que ha venido en todas las campañas a Soria a apoyarnos por la cercanía personal que tenemos. El trabajo en las áreas que nos han tocado ha demostrado que tenemos una capacidad de influencia a la hora de sacar proyectos adelante, y eso lo tendremos que rentabilizar para que los proyectos que tenemos atascados consigamos desbloquearlos.

P. ¿Alguna fórmula para combatir la despoblación que no se haya aplicado hasta ahora?

R. Esto no se soluciona de la noche a la mañana, hay que tener una serie de medidas mantenidas en el tiempo y lo más consensuadas posible. Siempre hemos abogado por un pacto de Estado de verdad. En esta legislatura se han puesto en marcha 130 medidas pero es un batiburrillo de lo que se hacía en el medio rural y se ha intentado colar en una estrategia que tiene que ser una política de despoblación. Creo que eso es erróneo. Hay que hacer propuestas nuevas, de digitalización, de innovación, que las empresas tengan políticas de impacto social en el territorio cuando vengan a hacer inversiones con las fotovoltaicas y las eólicas. Hace falta un gran acuerdo muy abierto porque necesitamos coger muchas ideas nuevas de cosas que están sucediendo en el siglo XXI. Ejemplos que existen en el medio rural en Galicia, los pisos nido, de una persona que cuida a los niños, como una guardería, y las casas del mayor, como unos centros de día para que no se tengan que ir a una residencia. Es algo que ha hecho Feijóo. También hay que dar una vuelta a todo el transporte, porque hay concesiones que cuestan mucho dinero y van vacías porque no cuadran los horarios con la demanda, y que no podamos instalar el taxi o el uber rural... Y la digitalización está ahí y hemos de aprovecharla, todas las innovaciones. En Tierras Altas conseguimos nuevas oportunidades con los fondos europeos. Estamos innovando con las tiendas, que con taquillas refrigeradas en los pueblos, podamos dejarles la alimentación. Hay que ir innovando, hay oportunidades.

P. ¿Cómo piensa el PP de Soria atraer empresas?

R. Lo primero de todo, poniendo en marcha un polígono de Valcorba con todos los servicios y competitivo. Tenemos un PEMA al que llegan empresas y en Valcorba sólo está Copiso. Han anunciado un plan de digitalización y atracción de empresas que o no lo han puesto en marcha, o el resultado es nefasto, porque no han traído ni una sola empresa. Tenemos que trabajar para que las parcelas de Valcorba sean más baratas, que sea competitivo. No entiendo como puede haber allí un centro logístico parado durante tantos años, que costó mucho dinero y el Ayuntamiento de Soria lo tenga cerrado ocho años.

P. ¿Hasta qué punto puede hacer Soria Ya perder votos a PP y PSOE?

R. Al tener una opción política más, el número de votos se repartirá. Creo que la plataforma ha perdido, por lo que percibimos, ese empuje de las autonómicas, porque no gustó a la gente que no se presentara a las municipales. En los ayuntamientos salen muchos proyectos que generan desarrollo, a lo que han renunciado. Y ahora se presentan con el mismo candidato, y eso tampoco ha gustado. El paso de la plataforma ciudadana a partido político fue un error. A nosotros como parlamentarios nos venía muy bien cuando íbamos a pedir a los ministerios que no era una reivindicación sólo del PP sino de toda la sociedad civil soriana que estaba representada en la plataforma. Y eso lo hemos perdido. Yo apelo al voto útil, y lo que no sea la papeleta del PP es mantener a Sánchez.