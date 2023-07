Dos de cada tres vehículos en Soria pasan de los 10 años

Antonio Carrillo Soria

El parque móvil de Soria sigue envejeciendo y dos de cada tres vehículos tienen más de una década de antigüedad. Lejos de ir revirtiéndose la tendencia con los impulsos para renovarse con la transición al eléctrico, la ‘ausencia’ de vehículos en sus primeros años de vida es más marcada en la actualidad que hace un año.

Concretamente el 33,59% de los vehículos matriculados en Soria están en sus primeros 10 años de vida; un 36,51% se sitúan en su segunda década de uso; y un 29,9% rebasan ya los 20 años. Como se puede ver, lo más común es cruzarse con vehículos matriculados entre 2004 y 2013.

En total, el parque móvil de la provincia estaba compuesto por 76.799 vehículos matriculados según los datos de la Dirección General de Tráfico y relativos al último año. Eran sólo 108 más que en el ejercicio precedente, un 0,14% que permite hablar de un estancamiento.

Las causas de este envejecimiento pueden ser muchas. La subida de precios o a las dificultades vividas en 2021 y 2022 con el abastecimiento de chips y materias primas, la renovación del parque móvil sigue siendo complicada. En 2022 se matricularon 1.523 vehículos en Soria, un 20% menos que en el año precedente donde se rebasaron los 1.900.

No obstante también hay factores que parecen ser menos generales y más acotados a la provincia. Las famosas etiquetas de la DGT que sacan a determinados vehículos del centro de las grandes ciudades no tienen por el momento efecto alguno en Soria. Ningún municipio en la provincia ha creado Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y, con la Ley actual, no es obligado.

De esta forma, frente a las grandes capitales en las que la renovación del vehículo se plantea necesaria si se quiere acceder a determinados puntos en transporte privado, en Soria esta circunstancia no se da. Los incentivos al coche eléctrico tampoco repercuten en exceso y en la provincia siguen siendo anecdóticos. Entre híbridos y eléctricos no llegan al 2% del total.

Años de gran subida

Sea como fuere, el estancamiento actual llega tras años de fuerte crecimiento. En Soria el parque móvil total en 2003, hace ahora 20 años, apenas llegaba a las 55.000 unidades. Desde entonces la media dice que se han ganado cerca de un millar de vehículos al año, un dato que no hay ido precisamente de la mano con el de la población.

En la tesitura actual, una singularidad es la distribución por zonas. En la capital está el 45% de la población total de Soria y el 55% restante se encuentra en zonas rurales. Sin embargo en la capital hay matriculados menos del 38% de los vehículos y en la provincia rebasan el 62%. Los motivos pueden ir desde una menor facilidad para acceder al transporte público que impulsa el uso del privado... hasta que en algunas pequeñas localidades el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM, Impuesto de Circulación) sale más barato y se opta por dar de alta el coche o la furgoneta en el pueblo.

Respecto a la distribución de las matrículas, el coche sigue siendo el rey sin discusión. De los 76.799 registros activos en la DGT los automóviles son 50.999, el 66,4%. Hay 20.821 en la capital y el resto están en la Soria rural. De nuevo, la proporción es mayor en los pueblos.

En segundo lugar se sitúan las furgonetas, que en los últimos años ya no son sólo vehículos de uso laboral. Hay 7.955 matriculadas en la provincia. No les siguen las motos sino unos vehículos que sí que siguen siendo eminentemente de trabajo, los camiones. En total Soria suma 6.462 en toda la provincia, con menos de 2.000 en la capital. Llama la atención que hay un camión por cada 14 sorianos, lo que evidencia que la logística tiene un peso muy importante en esta tierra y más si se tiene en cuenta que parte de las furgonetas también se dedican al transporte de mercancías.

Las motos se quedan en 5.530 unidades matriculadas, de nuevo con mayor proporción en los pueblos. Si los coches rebasan los 50.000, aquí la cifra total se queda en poco más de una décima parte. No obstante cabe recordar que son las dadas de alta en la DGT y hay modalidades populares en Soria en las que se suelen utilizan vehículos no dados de alta, como puede ser el motocross. Vaya, que seguramente haya más motos en uso de las que recoge la estadística oficial.

Los remolques y semirremolques suponen 2.171. Este tipo de plataformas está muy vinculado a los trailers y eso explica algunos datos curiosos. Por ejemplo, que en Soria capital hay registrados 396 y en Ólvega con muchos menos habitantes y vehículos, suman 632. Incluso estas cifras asépticas muestran la potencia de la logística en la localidad.

La estadística se completa con 834 tractores industriales (menos de una cuarta parte en la capital) y ‘sólo’ 110 autobuses. Sigue habiendo más plazas de transporte en moto que en autobús, al menos en cuanto a vehículos matriculados en Soria aunque otros puedan prestar servicio desde otras provincias. El capítulo de ‘otros’ cierra la estadística de Tráfico con las 2.214 unidades restantes.

En resumen, en la provincia de Soria el parque móvil está envejeciendo aunque las cifras son mucho más elevadas que las de hace 20 años. El coche sigue siendo el rey y en la parte rural del territorio hay más vehículos particulares que en la capital. Es más fácil encontrarse una furgoneta o un camión registrado en la provincia que una moto y apenas una tercera parte de los vehículos se consideran ‘jóvenes’.

Más vehículos que vecinos

Navaleno tiene menos de 800 habitantes, pero hay 927 vehículos matriculados. Ni aunque los niños condujesen daría para sacar todo lo registrado a la calle. Hay más vehículos matriculados que habitantes. No es un caso único, pero sí uno de los singulares que hay en la provincia de Soria. En la capital hay aproximadamente 0,75 vehículos registrados en la DGT por habitante. En la provincia la proporción se acerca al uno a uno.

Tras la capital, con sus 29.092 vehículos, se sitúa Almazán con 4.783 vehículos. Le sigue Ólvega con 3.784, que adelanta el municipio de El Burgo que Osma y sus 3.635 matrículas a pesar de tener más habitantes. Ágreda aúna 2.874, San Esteban de Gormaz cuenta con 2.717 altas en la DGT, Golmayo le sigue con 2.608, Covaleda (1.550) supera por una a San Leonardo (1.549) y Arcos de Jalón alcanza los 1.320, cerca de sus 1.507 habitantes. En definitiva, las ruedas no siempre van de la mano con el censo.