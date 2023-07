El INE dice que en Soria hay un 25% de viviendas vacías

José Sosa Soria

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó hace unos días una extensa compilación sobre el censo de población y viviendas con información sobre los hogares españoles. En el caso de Soria, el INE contabiliza que en la provincia hay 84.255 viviendas y una de cada cuatro (25.11%) se encuentra vacía. Son 21.159 inmuebles que podrían acoger a una familia que en estos momentos no están habitados. Además, un 15,8% se trata de viviendas de «uso esporádico» según el INE, calificación determinada por los niveles de consumo eléctrico en las mismas.

La estadística publicada por el INE trata de recoger una «una cuantificación exhaustiva» del número de viviendas entendiendo como tal «a todo recinto estructuralmente separado e independiente que, por la forma en que fue construido, reconstruido, transformado o adaptado, está concebido para ser habitado por personas o, aunque no fuese así, constituye la residencia habitual de alguien en el momento censal». En Soria, tal y como está referido, el INE contabiliza un total de 84.255 viviendas de las que 49.403 se localizan en los 11 municipios de más de 1.000 habitantes (25.244 en la capital) y 34.852 en el resto de la provincia.

Uno de los fenómenos que analiza la publicación oficial es el número de viviendas «vacías». El INE otorga dicha condición a aquellas que no disponen de contrato de suministro eléctrico o cuyo consumo total registrado en el año precedente ha sido menor al de una vivienda media de ese municipio tendría si se ocupara durante 15 días en todo el año. Teniendo en cuenta esos parámetros en Soria hay 21.159 viviendas vacías, o lo que es lo mismo, un 25,11% del total de viviendas contabilizadas. La cifra es alta, pero en municipios como Arcos de Jalón -solo hay datos específicos de los municipios de más de 1.000 habitantes- el porcentaje de viviendas vacías alcanza el 51,22% ya que de sus 2.653 viviendas hay 1.359 sin habitantes. Por encima de la media provincial también se sitúa el número de viviendas vacías del resto de municipios ya que de las 34.852 viviendas hay 13.363 vacías (38,3) En Soria hay un 9,1% (2.303 de 25.244).

En cuanto a las viviendas de uso esporádico, desde el INE explican que para facilitar el análisis se ha establecido un umbral de 250 kWh que, de medida y de forma aproximada, corresponde al consumo de una vivienda que estuviera ocupada un mes al año. A las viviendas con un consumo de entre 251 y 750 kWh -que se corresponde con un uso de entre uno y tres meses- se ha denominado vivienda de «uso esporádico». Bajo esa categoría en Soria se localizan 13.353 viviendas lo que representa un 15,84% del parque total de viviendas de la provincia. Destaca el caso de San Esteban de Gormaz que se posiciona entre los 80 municipios de más de 2.000 habitantes que más viviendas de este tipo tiene en toda España con un 19,5% (622 de 3.195) aunque también supera el 19% Covaleda con 232 de 1.213. En la capital de la provincia hay 3.277 viviendas de uso esporádico lo que supone un 12,9% del total de viviendas del municipio.

La cantidad de datos que proporciona el INE es ingente y aporta por ejemplo otra clasificación entre viviendas principales -en las que residen una o más personas- frente a las no principales. De las 84.255 viviendas de Soria 37.971 son consideradas principales -hogares- frente a las 46.284 no principales. La publicación demuestra que de forma mayoritaria el soriano opta por la vivienda en propiedad. Casi el 80% de las viviendas donde residen una o más personas son propiedad del residente. En total son 30.210 las viviendas propiedad de sus moradores frente a las tan solo 4.643 que están en régimen de alquiler. La estadística se completa con otras 3.118 viviendas en otro tipo de régimen no especificado.

Otra cifra que llama la atención y que evidencia una realidad sociológica, es que de las 37.971 viviendas principales de Soria hay 13.284 que son hogares unipersonales, un 35% del total. Además hay que añadir que hay otros 10.016 hogares con dos personas, 7.256 con 3 personas y 5.396 donde residen cuatro personas. La cuenta se completa con los 2.017 hogares con 5 personas o más. En la capital se ‘calcan’ las cifras de la provincia, en cuanto al porcentaje de las mismas. De los 16.713 hogares contabilizados en la capital de la provincia hay 5.400 de una sola persona , 4.543 de dos personas, 3.422 de tres personas, 2.467 de cuatro personas y 881 de cinco personas o más, según la estadística publicada hace unos días por el INE.