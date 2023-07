El PSOE acude al Constitucional y vuelve a pedir medidas cautelares

José Sosa Soria

El ‘culebrón’ por el control político de la Diputación provincial de Soria entra en la que se supone será su última temporada. El PSOE de Soria presentará finalmente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional –el plazo acaba a las 15.00 horas de hoy–contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León que a su vez avalaba el reparto de diputados realizados por las Juntas Electorales de Almazán Soria previa consulta a la Junta Electoral Central. Ese reparto otorga la mayoría absoluta al PP frente al criterio que defiende el PSOE y que las daría a los socialistas el gobierno en solitario de la Diputación. El recurso además irá acompañado de una nueva solicitud de medidas cautelares para suspender la posible constitución de la Diputación hasta la resolución del recurso.

Los asesores jurídicos del PSOE de Soria están trabajando intensamente para terminar de perfilar un recurso. Fuentes socialistas recordaron que el recurso de amparo debe estar perfectamente armado porque debe superar una primera criba y ser admitido a trámite antes de que la sala que corresponda estudie el fondo del asunto. En principio, el plazo de presentación del recurso expiraba ayer a las 15.00 horas, pero en la propia normativa del Tribunal Constitucional se estable la existencia de un ‘día de gracia’ por lo que el plazo realmente acaba a las 15.00 horas de hoy.

Una cuestión relevante es que además del recurso de amparo, el PSOE de Soria solicitará al Tribunal Constitucional que adopte medidas cautelares para suspender la composición de la nueva Diputación provincial en tanto que se tome una decisión definitiva sobre el recurso. Es un proceso similar al que se siguió ante el TSJ de Castilla y León que aceptó esas medidas cautelares. Es un detalle importante, porque el mero hecho de interponer el recurso de amparo no afecta al hecho impugnado –el reparto de diputados–, aunque el Constitucional si tiene potestad para hacerlo de oficio.

Precisamente, la fecha de constitución de la próxima corporación provincial sigue siendo una incógnita, más allá de que en los próximos días pueda haber una resolución del Constitucional aplazándola. La sentencia del TSJ se conoció el pasado viernes por lo que la primera intención del PP de Soria era fijar la fecha de constitución a finales de esta semana –justo a días de las elecciones generales del domingo–. Sin embargo, esto no será posible. El propio presidente en funciones de la Diputación, Benito Serrano, confirmó ayer que aún no había llegado la notificación oficial de la Junta Electoral sobre el reparto de los diputados. Esto representa que aún no ha empezado a contar el plazo de 5 días que tiene que abrirse para poder constituir la Diputación. El Pleno constituyente no se celebrará al menos hasta el lunes 24 de julio, pero hay posibilidades incluso de que tenga que aplazarse hasta el día 26 dado que el 25 de julio es festivo en Castilla y León. No obstante, el calendario, tal y como está explicado, podría quedar alterado si hay una decisión anterior del Constitucional que suspenda el procedimiento.

La batalla jurídica por la Diputación provincial fue también protagonista en el acto central de la campaña del PP de Soria, durante la intervención del presidente en funciones, Benito Serrano que volvió cargar contra el PSOE de Soria al que acusó de «estar mintiendo» durante la última semana y recordando que «me han llamado indigno y meme», en referencia a unas declaraciones del secretario provincial del PSOE, Luis Rey, que a su vez contestaba otras anteriores del propio Serrano. «¿Hay alguien más indigno que el que utiliza medios públicos para organizar un escrache?», cuestionó haciendo referencia a los abucheos e insultos que recibieron los diputados del PP, la PPSO y Cs tras el pacto alcanzado en 2019 para gobernar la Diputación dejando al PSOE, que ganó las elecciones, en la oposición. También en referencia a aquellos días Serrano recordó las «amenazas» que sufrió Saturnino de Gregorio –en aquel momento en Cs y hoy en el PP– por parte de los socialistas tras decantar la balanza en 2019. «Eso es el PSOE y no hay nada más indigno», remarcó.

Serrano aseguró que en las elecciones municipales ganó el principio democrático del valor del voto, y recordó que el PP gobierna en más de 130 municipios, frente a 40 del PSOE. «El 72 por ciento de los ayuntamientos fueron para el PP», significo para añadir, después que las Elecciones municipales las ganaron los vecinos de los municipios de 100 habitantes a los que los del PSOE quería hacer ciudadanos de segunda, dejarlos sin Gobierno local y que fueran gestionados por una gestora.