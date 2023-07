«Urge un Pacto de Estado de todos los partidos contra la despoblación»

Verónica Reglero Soria

Carlos Vallejo Muñoz, de 51 años, es ingeniero Técnico Agrícola titulado en el Campus de Soria de la Universidad de Valladolid. A principios de 2000 tuvo que emigrar por motivos laborales y trabajó durante cinco años en la provincia de Alicante en varios puestos de carácter técnico. Los últimos 18 años ha desarrollado su trabajo como administrativo en una gestoría de Soria gestionando, principalmente, expedientes de subvenciones y ayudas convocadas por las diferentes administraciones. En el mundo del asociacionismo perteneció a Cruz Roja Juventud, fue socio fundador y presidente de la peña del Club Deportivo Numancia Frente Rojillo y fue, también, Jurado de la Cuadrilla de La Cruz y San Pedro en 2017. Precisamente en 2017, tras el llamamiento realizado por los Goyos, ha ejercido como portavoz de la plataforma Soria ¡Ya! además de realizar las labores administrativas y contables como administrador de la Agrupación de Electores y tesorero del partido. Tras los buenos resultados obtenidos en las elecciones autonómicas del pasado 13 de febrero de 2022 cuando obtuvieron tres procuradores de los cinco en liza, Vallejo da un paso al frente y se presenta como cabeza de lista al Senado para las próximas elecciones generales de 2023 que se celebrarán el 23-J.

Pregunta. Tras los buenos resultados que Soria Ya obtuvo en las pasadas elecciones autonómicas, ¿qué busca ahora en las generales?

Respuesta. La aspiración del partido es lograr representación en las instituciones que es donde se toman las decisiones. Tras más de 20 años conformados como plataforma ciudadana, las reivindicaciones de Soria Ya tenían repercusión con sus manifestaciones multitudinarias pero después caducaban. Por ese motivo nuestro salto a la política. Es la oportunidad de que los ciudadanos sorianos podamos influir por fin en la política nacional.

P. ¿Por qué el Senado?

R. Realizamos una asamblea interna y decidí dar el paso al frente. El Senado es una institución más técnica. Un foro donde se realiza la revisión de las leyes... Creo que con mi trayectoria profesional puedo aportar mucho.

P. Cuentan con tres procuradores en las Cortes de Castilla y León. ¿Cómo están siendo estos meses de legislatura autonómica?

R. Las elecciones autonómicas fueron un éxito rotundo para Soria Ya. Teniendo en cuenta que era nuestra primera incursión en política. Contamos con el apoyo mayoritario de los sorianos. Logramos tres procuradores y en las Cortes estamos llevando a cabo un trabajo arduo y duro. No hay que olvidar que estamos trabajando desde la oposición conformados en un grupo junto a UPL. No contamos con ningún gran grupo detrás. El salto a la política de Soria Ya se produce por el compromiso con Soria tras la llamada de los Goyos porque la plataforma se moría decidimos dar este paso al frente con el objetivo de revertir el olvido institucional. Tras la decisión de Teruel Existe casi nos vimos empujados a ello aunque tal vez era todavía demasiado pronto. Sin embargo, tras la decisión de Alfonso Fernández Mañueco de adelantar las elecciones autonómicas tras su ruptura con Ciudadanos, dimos el paso al frente.

P. ¿Por qué los sorianos tienen que volver a confiar en Soria Ya y depositar su papeleta en la urna en los comicios del próximo 23-J?

R. Hemos presentado un programa con 73 puntos con propuestas hechas por y para Soria en los que se observan los problemas de la sociedad soriana y cuáles son las líneas a seguir para ponerles solución. Es un programa amplio donde se abordan todo tipo de materias. Un documento participativo donde se han recogido las necesidades e inquietudes de colectivos de la sociedad soriana con los que hemos mantenido reuniones en las últimas semanas. Durante décadas hemos acumulado promesas por parte de nuestros políticos, asegurando que cada uno de esos proyectos se iban a acometer de forma inmediata, sin que ni siquiera esos políticos, elegidos por Soria, los defendieran o reivindicaran.

P. ¿Puede destacarme un par de ellas, las más importantes?

R. Luchar contra la despoblación es fundamental. Por ello es necesario impulsar un Pacto de Estado contra la despoblación con medidas y soluciones que cuente con la implicación de todos los partidos en el que se comprometa el 1% del PIB para territorios escasamente poblados y obligue a tomar en consideración la perspectiva de despoblación en toda la normativa. Por otra parte, también creemos que es muy importante tramitar de forma urgente las ayudas al funcionamiento de las empresas. Que se apliquen de otra forma porque nos han dado migajas. A todo ello se une que tenemos que seguir luchando por la puesta en marcha de infraestructuras porque no hay inversiones reales para esta provincia. Por eso, pediremos la creación del Fondo de Inversiones de Soria, a imagen y semejanza del FITE Teruel. Sería un convenio entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Castilla y León para la financiación de infraestructuras, servicios públicos, patrimonio... En 2021 la dotación para el FITE Teruel fue de 60 millones de euros.

P. ¿No cree que los sorianos están cansados de que siempre se hable de despoblación, de infraestructuras, de atracción de empresas prometiendo muchas cosas en campaña pero luego no se materialice nada?

R. Sí. Como te digo no hay inversiones reales para esta provincia. El tramo Los Rábanos-La Mallona de la A-11 no sé si lo llegaremos a ver terminado algún día... Siempre se habla de infraestructuras, de empresas, de polígonos... Pero después van pasando las legislaturas y no se plasma nada. No hay ningún avance diferencial. Es más, muchas se han convertido en reivindicaciones históricas como las autovías A-11 y A-15, el tren Soria-Castejón o el impulso a los polígonos de titularidad estatal de Soria o Arcos de Jalón. Por eso, solicitaremos el cumplimiento de todas las infraestructuras paralizadas o con retrasos de décadas, exigiendo que las licitaciones de las mismas sean realizadas mediante tramitación de urgencia de los expedientes, dado el abandono y retraso sistemático sufrido por esta provincia. En lo que se refiere a los polígonos, parece ser que los de Soria no son atractivos para las empresas y a la vista está el polígono de Valcorba todavía sin terminar y donde no terminan de llegar empresas. Es indignante porque no se avanza. Estamos estancados y pasan las legislaturas y seguimos igual. Se está intentando polarizar mucho el voto diferenciando entre izquierdas y derechas. Sin embargo, en Soria los problemas más urgentes trascienden a derechas a izquierdas. Queremos derechos que se nos han quitado tan fundamentales como Sanidad, Educación, infraestructuras...

P. Hábleme de sus propuestas en Sanidad y Educación.

R. La mayoría de competencias en estas materias se encuentran transferidas desde hace tiempo pero es innegable que hay serias deficiencias en la prestación de estos servicios que también pueden ser abordados desde la Administración del Estado, fundamentalmente en cuanto a su financiación. Por ello, reclamaremos una mejora de la financiación de la provincia y la Comunidad, atendiendo a los factores de dispersión demográfica y extensión del territorio, que permita incrementar la inversión en gasto sanitario y educativo.

P. ¿Cuáles son las prioridades de Soria Ya en empresas y autónomos?

R. La actividad económica es la base para el mantenimiento de los núcleos de población de nuestra provincia. El cierre de empresas y negocios, junto con el de servicios, suponen el fin de nuestros municipios. Por eso, impulsaremos la plena aplicación de las ayudas al funcionamiento para empresas y autónomos de Soria, Teruel y Cuenca, llegando al 20% de los costes laborales totales de acuerdo con lo permitido por las directrices de la Comisión Europea. Además, propondremos la puesta en marcha de un conjunto de medidas fiscales especiales en las zonas despobladas. Reducción efectiva del 50% de la Cuota Íntegra de las principales figuras impositivas para trabajadores y empresas que operan en las provincias reconocidas por la Unión Europea como regiones escasamente pobladas (Soria, Cuenca, Teruel).

P. ¿Y en vivienda?

R. Es necesario promover una política de vivienda que incluya las particularidades de los territorios despoblados; deducciones, ayudas por rehabilitación y vivienda joven. Sin una política de vivienda pública en nuestros pueblos es complicado que la gente opte por venir a vivir a ellos.

P. El sector primario lo está pasando especialmente mal. Tanto los ganaderos como los agricultores sorianos atraviesan una época complicada.

R. En materia de campo proponemos un impulso del desarrollo y modernización de los regadíos como factor de incremento de la productividad; el apoyo al sector agrícola y ganadero mediante un sistema que garantice un precio justo para los productores, así como, la reducción de la carga burocrática para las explotaciones. Para favorecer al campo, Soria Ya además recoge en su programa la elaboración de una ley que impulse a las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas familiares, ya que son las predominantes en nuestra provincia, y están fuertemente comprometidas con el territorio y el medio ambiente, e incentivos para la incorporación de nuevos agricultores y ganaderos.

P. ¿Y en Cultura y Turismo?

R. Impulsaremos la Creación de un Museo Nacional de Paleontología con sede en la provincia de Soria y apostaremos por la celebración de una gran exposición temporal en coordinación con el Ministerio de Cultura y la Junta de Castilla y León en la ermita de San Baudelio, con sus pinturas originales. También promoveremos el impulso del turismo sostenible creando nuevas alternativas y lucharemos por el mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico con el objetivo de salvar los monumentos de nuestra provincia que se encuentran en la Lista Roja de patrimonio.