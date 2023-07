«Somos los únicos que defendemos a Soria sin jerarquías partidistas»

Irene Llorente Soria

Lleva desde febrero de 2022 luchando por los intereses de Soria en las Cortes de Castilla y León y ahora es cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Soria Ya, que se presenta por primera vez a las elecciones generales para llevar la voz de los sorianos a la Cámara Baja. Defiende que es la única manera de conseguir todos los proyectos pendientes con la provincia desde los 47 años de democracia porque no se deben a las «jerarquías que imponen los grandes partidos». Sobre todo incide en un gran pacto de Estado contra la despoblación y culminar las infraestructuras que llevan años dilatándose en el tiempo y siguen sin terminar.

Pregunta. ¿Por qué tienen que votarle los sorianos?

Respuesta. Porque presentamos un proyecto por y para Soria. 70 medidas que han salido del consenso tras las conversaciones con los distintos agentes sociales de la provincia. Desde los sindicatos a los empresarios pasando por las organizaciones agrarias y asociaciones de vecinos. Un proyecto con contenido. No como los programas del PP y PSOE. En las 105 páginas que ofrece el PP no aparece ni una sola vez la palabra ‘Soria’. Y en las 270 del PSOE ‘Soria’ figura dos veces y de forma muy curiosa. La primera, para referirse al AVE Soria-Calatayud en relación a aplicar esta fórmula en otras provincias. Y la segunda, para extender la descentralización de las administraciones a otras provincias, como se ha realizado con el centro de proceso de datos. Pero ni un proyecto nuevo para Soria. Y lo que es peor, vaya manera de sacar a Soria y que sirva de ejemplo.

Nosotros pedimos a la ciudadanía que reflexione y piense quién presenta propuestas para mejorar la provincia. Porque vamos a defender los intereses de Soria sin influencias de los grandes partidos que imponen su jerarquía piramidal. Porque la voz de Soria sólo va a llegar a través de nosotros.

P. ¿Qué es lo primero que hará si llega al Congreso?

R. Impulsar un pacto de Estado para la despoblación que plantee este gran problema que tiene este país y que perciben los ciudadanos, no sólo los de Castilla y León y de Soria en concreto. Hace falta un pacto de despoblación que comprometa una partida económica y afronte el problema a largo plazo, del tipo al pacto de Toledo con las pensiones. Y Soria Ya plantea que se destine el 1% del PIB para empezar a revertir la sangría poblacional que hay en la España Vaciada. Porque hasta ahora no se ha hecho nada pese a que hay un Ministerio, el de Transición y Reto Demográfico, impulsado gracias al partido de la España Vaciada Teruel Existe, una cartera que ha puesto proyectos sobre la mesa, pero no los ha ejecutado.

P. ¿Estamos aún a tiempo para frenar la sangría demográfica?

R. La realidad es dura. Tenemos 88.600 habitantes y bajando. Pero claro que estamos a tiempo si hay una verdadera intención. Lo que pasa es que no hay una sola medida magnífica y excepcional que nos saque de la España Vaciada. Es un conjunto de medidas transversales -aunque tengo que reconocer que no me gusta mucho esta palabra- que pasan en primer lugar por la atracción de empresas. La Comisión Europea ha facilitado un instrumento fundamental, que son las ayudas a la fiscalidad financiera, para conseguir un sector fuerte y demandante de empleo. Y al mismo tiempo hacen falta polígonos industriales con fibra óptica y alta tensión y con precios de alquiler o venta de parcelas o de naves a precios atractivos.

La fiscalidad ha sido un tema fundamental para atraer población a lo largo de los tiempos, no estamos inventando nada. Y hay impuestos como el IRPF o el de Sociedades en los que tiene cabida una reducción de la cuota, tal y como se aplica en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla para ser competitivos como sociedad y para atraer así población.

En las rutas que llevamos estos días recorriendo todos los pueblos vemos cómo no hay infraestructuras adecuadas con conectividad digna. Los vecinos de muchos pueblos lo primero que nos dicen es que no llega internet. Y eso hoy en día es un problema grave.

También la disposición de vivienda asequible y de alquiler para que haya facilidades. Porque hoy en día es una heroicidad vivir en un pueblo.

P. Pero la realidad es que las ayudas al funcionamiento se están aplicando en su mínimo…

R. Es algo totalmente ridículo porque no llegan ni al 1%. La Comisión Europea autorizó el 21 de abril de 2021 permitir a Soria, Cuenca y Teruel disfrutar de las ayudas al funcionamiento que podían percibir hasta un 20%, pero se perdieron durante todo 2022 y sólo gracias a la presión de Teruel Existe se consiguió asignar una disposición adicional a los Presupuestos Generales del Estado para aplicarlas desde el 1 de enero de este año, aunque no llegan al 1%. Con esto queremos demostrar que sólo se consigue algo estando en el Congreso y en el Senado. Por nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con la España Vaciada es lo que haremos.

P. ¿Esperan ser claves en la configuración del Gobierno de la próxima legislatura?

R. Soria Ya lleva un programa concreto que sólo lo puede hacer un partido que gobierne. En este sentido, facilitaremos la investidura de quien vaya a gobernar, pero siempre y cuando se comprometa en un plazo concreto con nuestros requisitos. Por tanto, estaríamos en disposición de llegar a acuerdos con PP y PSOE, pero nunca si ese gobierno tiene que ser en coalición con otros partidos. No vamos a llegar al Congreso para retroceder ni un paso ni en derechos ni en servicios sociales, por lo que no aceptaremos un pacto entre PP y Vox, ya que este partido ya se ha pronunciado en contra de muchos derechos y libertades e incluso en contra del Estado de las Autonomías.

P. ¿Hay una irrupción de partidos localistas?

R. Todo esto viene influenciado por cómo se han ido desarrollado los 47 años de democracia, donde se ha centrado en dos únicos partidos que se han ido alternando en el poder, PP y PSOE, y que han llevado a cabo una política muy centralista que ha resultado muy negativa en determinadas zonas como Soria, que no ha parado de perder habitantes desde 1950, pero sin embargo España ha ido creciendo. Ese desequilibrio territorial ha provocado esta demanda de políticas territoriales, un fenómeno que está creciendo en muchas zonas de Europa que se han visto postergados por las políticas públicas, que han ignorado a estos territorios y ahora exigen todos esos servicios pendientes. Lo plasma a la perfección el profesor de Geografía Económica de la London School of Economics, Andrés Rodríguez-Pose, en su estudio ‘La venganza de los lugares que no importan’, quien analiza cómo la situación de pobreza y declive económico que supone la despoblación ha creado periferias,‘lugares que no importan’.

P. ¿Qué infraestructuras urge Soria Ya?

R. Exigiremos acabar todo lo que está en marcha desde hace tres décadas, como la A-11, la A-15 y la electrificación de la línea ferroviaria Soria-Torralba, ya que con las últimas obras lo único que se ha hecho es quitar vías de 1929, pero ni tan siquiera se ha mejorado el trazado. En cuanto a nuevas infraestructuras, queremos que se incluya corredor entre Valladolid y Zaragoza pasando por Soria, que se queda fuera de todo el corredor, pese a que es línea natural.

Sin olvidar la conectividad plena al 100% con 100 megas de bajada, dado que así se abriría una ventana real a la posibilidad del teletrabajo. Hay gente en la plataforma que está en esta situación, y estamos convencidos de que puede ser una oportunidad para muchos que quieran volver a los pueblos.

P. ¿Le han llovido las críticas por estar en las Cortes y presentarse ahora para el Congreso de los Diputados?

R. Algunos quieren aprovechar cualquier cosa para sacar ventaja. No vamos a dejar a un lado las Cortes, sino todo lo contrario. Es tan importante estar en Madrid como en Valladolid. Porque es la única manera de llevar la voz de Soria. Además, la persona que me sustituirá en las Cortes va a ser igual de válida que yo o más y va a estar a la altura de las reivindicaciones que se merece la provincia.

P. De todas formas no son las únicas críticas que está recibiendo Soria Ya…

R. Están haciendo una campaña de ataques muy dura, sobre todo desde el PSOE, pero creo que la ciudadanía se da cuenta de que son una pataleta porque los partidos mayoritarios tienen miedo de perder sus puestos. Nosotros no tenemos dinero para pagar encuestas y ver cómo van a ir las elecciones, pero la mejor encuesta es la de sus ataques. Nos critican de falta de transparencia, de secuestro de la plataforma… Aquí nunca se ha echado a nadie y se acoge a todo el mundo que quiera formar parte. Es una campaña orquestada porque se sienten nerviosos de dejar de ocupar esos sillones. Nosotros tenemos una carrera profesional detrás y estamos aquí porque hemos dado el paso adelante para luchar por nuestra tierra ante una circunstancia excepcional de que la provincia está sufriendo un deterioro demográfico palpable. Porque hasta ahora no hemos conseguido nada para Soria. Pero en el momento en el que logremos revertir esta situación, volveremos a nuestra vida.

P. ¿Cree realmente a estas alturas que es posible?

R. Estoy convencido de ello. Por eso estoy aquí. Me llama la atención que desde la Edad Media y a lo largo de la historia de este país Soria ha contado con representantes en los gobiernos, sobre todo en los últimos 47 años. Pero la realidad es que no sólo están encerrados en su jerarquía de partidos sino que han votado incluso en contra de los intereses para su provincia. No hay libertad de voto porque lo hace el partido. El portavoz indica con los dedos si votan a favor, en contra o se abstienen. Lo hemos visto en las Cortes. Las decisiones de Soria Ya se toman en Soria y para Soria.

P. ¿Cómo se ve dentro de cuatro años?

R. Satisfecho de haber podido ser suficientemente decisivo como para desbloquear todos los proyectos pendientes para la provincia, de haber conseguido un pacto para la despoblación, un plan de vivienda y conectividad para todo el territorio.