Soria se apunta al Sonorama Ribera del 9 al 13 de agosto

Irene Llorente Soria

Poco más de dos semanas quedan para que arranque el Sonorama Ribera en la localidad burgalesa de Aranda de Duero, el mejor festival de música indie del panorama nacional que se celebrará del 9 al 13 de agosto. La que es ya la edición número 26 ofrece un completo cartel con 150 grupos de la música nacional e internacional que se repartirán por los distintos escenarios durante los cinco días, y con los que esperan superar el récord de asistencia que obtuvo con su entrega de 2022 con más de 140.000 personas.

Así, estarán el grupo estadounidense Wilco, Alizzz, Jimena Amarillo, Lori Meyers, León Benavente, The Grooves, Sidonie, The Parrots, Bely Basarte, Carolina Durante, Miss Caffeina, La Pegatina, Kitai, La La Love You, Ginebras. Además de Amaral, con su perfecta mezcla de rock y pop en un concierto especial con motivo de sus 25 años. O Jorge Drexler con su poesía hecha música, Depedro que conecta con todo tipo de públicos con su lenguaje musical universal o los reinventores del pop español Vetusta Morla.

Una lista extensa y muy apetecible que ‘toca’ todos los palos y mantiene la esencia indie que ha convertido el Sonorama en referente nacional en festivales. Otro de los grandes nombres en esta edición es Fiesta Polenta, la fiesta de referencia en Latinoamérica que llega por primera vez a España a hacer bailar a todo el festival.

También estará presente la escena urbana con Dillom y Trueno, además de Ambkor, Dudi, Fusa Nocta, Trueno o Walls, sin olvidar el talento joven y emergente, con las confirmaciones de Rococó, Rouss o Ters.

Como cada año, los arandinos se vuelcan orgullosos de acoger no solo en el recinto del festival, también en sus calles uno de los festivales nacionales de primera línea que ha conquistado a tantos fieles seguidores durante los últimos 25 años. Esta localidad tan próxima a la provincia (a escasos kilómetros de Langa de Duero) facilita que sean muchos los sorianos que no se quieran perder esta cita musical. Además, la ocasión se hace perfecta para disfrutar de la cultura enológica de la Ribera del Duero donde se encuentra Aranda, rodeada de viñedos y de bodegas, probando sus excelentes vinos y acompañarlos del delicioso lechazo de la zona.

Y es que Aranda de Duero se ha convertido en agosto en punto de referencia para los amantes de la música indie gracias a organizar uno de los festivales de música más importantes del panorama nacional. Es lo que le ha llevado a aspirar a Ciudad Creativa de la Música por la Unesco, una iniciativa ciudadana, financiada por Sonorama Ribera, que presentará esta candidatura apoyándose en el gran legado cultural musical popular de la ciudad. El objetivo de esta iniciativa es que Aranda de Duero entre a formar parte de la red de más de 200 ciudades creativas que hay repartidas por todo el mundo, en torno a 50 de ellas relacionadas con la música.

Los bonos para poder asistir al festival están ya agotados, pero siguen a la venta en la página oficial, ‘www.sonoramaribera.com’, entradas generales para cada uno de los días, a 20 euros para el miércoles y a 40 euros de jueves a domingo. Para dormir, además de la zona de acampada habitual, otra de las opciones es la Zona de Acampada deluxe, un servicio externo al festival Sonorama Ribera, situada en el Recinto Ferial Aranda de Duero. Espaciosas tiendas con camas individuales o dobles con ropa de cama, suelo de césped artificial y desayuno buffet. No es necesario comprar el suplemento de la zona de acampada. Se accede a la zona deluxe con una pulsera específica que se entrega en el momento de hacer el check in.

Cabe recordar que los menores de 15 años (incluídos) deben ir acompañados de padre, madre o tutor legal y con autorización firmada. Los menores de edad de 16 y 17 años cumplidos han de entregar una autorización firmada por padre, madre o tutor legal junto a fotocopia del padre, madre o tutor legal.