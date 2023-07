«Las ayudas de funcionamiento al máximo iniciarán un círculo virtuoso»

José Sosa Soria

La renuncia por sorpresa de María José Heredia convirtió en senador por Soria a José Manuel Hernando hace poco más de un año. Ahora el secretario general del PP de Soria lidera la lista a la Cámara Alta con el convencimiento de que es necesario un cambio de políticas para atajar los problemas que sufre la provincia de Soria.

Pregunta. Absolutamente favoritos en las encuestas

Respuesta. El gran peligro de las encuestas es, precisamente, que crean ilusiones. Todo lo que no es el voto en la urna es una mera ilusión. Por lo tanto, las encuestas nos favorecen, evidentemente, pero el trabajo no está hecho. No hay ni un solo voto en una urna y todo el partido está por jugar.

P. ¿Qué le están transmitiendo los sorianos?

R. Los sorianos nos están transmitiendo las mismas sensaciones que hay en el resto de España. La necesidad de cambio, el rechazo a la política sanchista, a las formas de Pedro Sánchez, a la manera que ha conducido la gobernanza del país en los últimos años y la necesidad de que se tomen medidas con las necesidades de Soria.

P. ¿Qué es el sanchismo?

R. El sanchismo ya lo definí en un artículo para este medio. Es un ecosistema de insolvencia intelectual y miseria moral. El sanchismo precisamente es eso y más cosas: Es convertir la mentira en arma política; es invadir las instituciones para tratar de cambiar el sistema; es la total posibilidad de pactar las cuestiones que tienen que ver con el Estado con aquellos que tiene como objetivo acabar con el Estado y la nación española. Eso es el sanchismo, y sobre todo insolvencia, incapacidad para afrontar los problemas de este país a todos los niveles. Cada vez somos más pobres con menos poder adquisitivo, la economía no va como una moto.

P. Un buen momento para el PP en el que en Soria además se suma la reunificación del centro-derecha

R. En estos últimos cuatro años hay una reunificación del centro derecha en esta provincia. Se ha trabajado en restañar viejas heridas y superar controversias que seguramente eran innecesarias. Ahora en Soria, y en España, el centro derecha está más unido que nunca y lo que queda es pedir concentración de voto. El voto útil, que realmente sirva para el cambio. Si alguien quiere que Pedro Sánchez salga de la Moncloa lo esencial es que concentre el voto en el PP, es el único proyecto viable para lograr ese objetivo.

P. ¿Corren peligros los proyectos anunciados para Soria?

R. No, ninguno de los proyectos corre peligro. Al revés. Lo que nos demuestra la experiencia es que los proyectos corren peligro si es el PSOE el que gestiona. Es el caso del Centro Nacional de Fotografía que es un proyecto que lleva 4 años en proyecto, con dinero presupuestado del que se ha ejecutado cero euros. Los proyectos incorporados a fondos europeos van a ejecutarse con el PP y el resto de proyectos, no solo vamos a mantenerlos, sino que seguramente los mejoraremos aplicando mayor ambición.

P. ¿Hay dudas sobre los anuncios del PSOE?

R. Dudas muy fundadas, por ejemplo, con la apertura de módulos de la cárcel. Marlaska nos dijo en 2021 que todos los módulos iban a estar ocupados y con 500 funcionarios viviendo en Soria. Hay dudas en torno al Centro Referencia Estatal. Nos dijeron que prestaría servicios en Soria y aún no existe un usuario conocido. Tenemos motivos fundados para dudar de la capacidad del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez para desarrollar los proyectos que anuncian.

P. ¿Cómo confía el soriano en que ahora sí es el momento de las autovías que llevan esperando 30 años?

R. Se le puede explicar que seis de los ocho proyectos que fueron suspendidos por Pepe Blanco durante el Gobierno de Zapatero por la crisis económica se desarrollaban en la provincia de Soria. Se suspendieron, A-15 y A-11. El PP, en los 8 años de Rajoy, con la economía destrozada, logró sacar los tramos de la conexión con Madrid y no solo eso sino que presupuestó y proyectó todos los tramos que posteriormente han podido ser terminados por el PSOE. Nuestro compromiso, lógicamente, es desarrollar esos proyectos y llevarlos a cabo. Hablo por ejemplo del nuevo proyecto de la A-15 entre Los Rábanos y Fuensaúco, que es un proyecto que ha tenido que revaluarse porque el PSOE tuvo la oportunidad de ejecutar lo que dejó elaborado y presupuestado el PP en 2018 y en 2019 y 2020, con los presupuestos de Montoro. El PSOE no hizo nada. Ahora saca un tramo con 2 millones presupuestado, es ilusorio, aplicando esa proyección tardaría 50 años en ejecutarse.

P. ¿Cómo conectamos Soria con los corredores ferroviarios europeos?

R. Primero, en torno a la Soria-Castejón. Ahora tenemos un estudio viabilidad, pero si se aplican criterios económicos no pasará el corte. Somos conscientes. También dudamos de la bondad del proyecto. Lo que planteamos como parlamentarios del PP en su momento, y hablo de apenas hace unos meses, a través de una iniciativa parlamentaria es la posibilidad de que se pueda conectar el corredor atlántico y el mediterráneo a través de un istmo imaginario que tiene su centro en la capital soriana. Por lo tanto sería rehabilitar la Valladolid-Ariza, a través de Soria, u otras posibilidades que permitan conectar ambos corredores. Es una posibilidad que planteamos en una moción que fue estudiada por los portavoces del Senado en materia de transporte y que se ha incorporado de cierta manera a la agenda de forma que el presidente Alfonso Fernández Mañueco en su momento afirmó, y creo que con pleno convencimiento, que el corredor atlántico deberá favorecer a todas las provincias de Castilla y León, incluida específicamente Soria. Nosotros en la moción pedíamos que se estudiará la posibilidad, no solo pensando en Soria, sino en la posibilidad y necesidad de interconexión de los dos corredores de la que queremos aprovecharnos para beneficiar a Soria.

P. ¿El Centro de Refugiados seguirá adelante con el PP?

R. El proyecto sí, evidentemente y por muchas razones. Es un proyecto que va dirigido a refugiados, personas que han obtenido la condición de refugiados o de asilados, y entendemos que la aportación que puede hacer la sociedad soriana en torno a esta problemática siempre contará con nuestro apoyo. El PP tiene una política muy clara en torno a la inmigración. Estamos a favor de la migración cuando está perfectamente ordenada y entendemos que los migrantes que llegan son una fuente de riqueza a nivel de empleo, cultura y sociedad. Por lo tanto, estoy absolutamente a favor de que llegue a Soria ese centro. Lo que sí hemos criticado es que el Ayuntamiento tome decisiones sin contar con el consenso de la ciudadanía. Eso nos parece irresponsable y peligroso.

P. ¿Cómo calificaría las políticas contra la despoblación del Gobierno?

R. Las políticas del PSOE contra la despoblación solo merecen el calificativo de muy decepcionantes. Primero, no están dando resultado. Esta falta de resultados es consecuencia de que no hay una planificación adecuada ni un pacto de estado vinculado a la despoblación que es lo que entendemos que debe existir. Las 130 medidas es una colección de propuestas absolutamente heterogéneas, la mayor parte de las cuales están desconectadas del territorio y por eso no funcionan. Entre las 130 hay más de 20 vinculadas a la transición ecológica del medio rural, pero es una contradicción, no se necesita. Solo hay una medida vinculada con la vivienda rural. Es muy llamativo, es una de las grandes necesidades y un presupuesto esencial para que las políticas de despoblación sean efectivas. No hay nada de fomento de la natalidad, ni nada de conciliación de las mujeres trabajadoras del medio rural. Son medidas fallidas.

No obstante, el verdadero problema de este Gobierno con estas políticas es que cuando se abren las costuras vemos su intención. No le interesa la despoblación. Lo vemos con el lobo, el mapa concesional de transporte o con la orden que no pasó ni por el maquillaje del ministerio en el que se ponía de manifiesto que el territorio despoblado era un lugar idóneo para las renovables. Es decir, pretenden convertir el territorio del interior en un erial para lograr sus objetivos ideológicos vinculados a la transición ecológica y sin tener en cuenta la necesidad de estos territorios, que es revertir los efectos de la despoblación y lograr que desaparezca la tendencia al abandono.

P. ¿Ayudas de funcionamiento al máximo?

R. Sí o sí. Las ayudas de funcionamiento pueden marcar una enorme diferencia. Pueden revertir la tendencia de la despoblación. Somos conscientes de que estas ayudas pueden poner en marcha un círculo virtuoso de empleo, de tejido económico, de tráfico de personas y de economía vinculada con el territorio y por lo tanto entendemos que son verdaderamente importantes. Cuando Feijóo en febrero en Teruel anuncio estas ayudas lo hizo desde una perspectiva absolutamente seria que es la de haber estudiado, dentro de la vicesecretaría de economía, las consecuencias económicas el coste que supondría para el Estado y tomar la decisión de asumir ese coste y sus consecuencias. Es imprescindible adoptar estas medidas para las tres provincias con más despoblación de España. La promesa y la intención con absoluta seriedad es la de aplicar al límite máximo de la UE y entender que con ellas se puede revertir en gran parte los efectos de la despoblación que hasta ahora ha venido sufriendo Soria.

P. ¿Preferiría de socio o de apoyo parlamentario a Vox o a Soria Ya?

R. Bueno, preferimos no necesitar ningún tipo de apoyo. La voluntad del PP es la de gobernar en solitario. Es la de poder obtener una mayoría suficiente para desarrollar políticas de Gobierno sin ningún tipo de ataduras y sin someternos a pactos, teniendo en cuenta que la política actual en muchos caso exige pactos. El PP que quiere gobernar en solitario es el mismo que quiere que las grandes políticas se desarrollen sobre el más amplio consenso, y en eso sí que estamos. Consenso, pero tratando de aplicar nuestro programa que es el que queremos que vote la mayor parte de ciudadanos.