«Si el ‘sanchismo’ es subir el SMI, me declaro ‘sanchista’ absolutamente»

Luis Rey, secretario general de los socialistas sorianos, se estrena como cabeza de lista al Congreso de los Diputados en las elecciones generales más reñidas de la historia en la provincia.

Pregunta. Una campaña en bermudas.

Respuesta.- Podemos decir que estamos sudando bien la camiseta estos días de campaña, y buscando franjas horarias más tardías en los pueblos de la provincia tratando de buscar a la gente, hablar para la gente en mítines y actos porque las tardes apetecen más las piscinas a los vecinos y vecinas de Soria que acudir a actos electorales. Hablamos de jornadas desde la nueve de la mañana hasta las 12 de la noche la mayor parte de los días.

P.- Por qué hay que votar al PSOE?

R.- Yo creo que hay dos razones fundamentalísimas para votar al Partido Socialista:la primera de ellas porque los socialistas representan mejor a la inmensa mayoría social de este país. A nuestros mayores, a nuestros pensionistas, a esos 25.000 pensionistas. Hemos revalorizado las pensiones el 8,5% y el 15% las no contributivas. A los jóvenes les hemos ayudado a estudiar, hemos mejorado la igualdad duplicando las becas en este país, dándoles capacidad para emanciparse con ayudas al alquiler, mejorando sus condiciones laborales, subiendo el Salario Mínimo Interprofesional, especialmente a las mujeres, que eran quienes tenían los salarios más bajos. Se ha pasado de 740 a 1.080 euros, con contratos indefinidos. Esto no habría pasado sin el Partido Socialista. Y son jóvenes.

Por esta parte social y por la parte territorial de esta provincia. Esta solidaridad también con las empresas y los autónomos. Hemos pasado seguramente la legislatura más dura en democracia con la crisis del Covid, que tan mal nos lo hizo pasar. También una guerra en territorio europeo. Hemos pasado circunstancias excepcionales, y a pesar de eso, el Gobierno ha apostado por la mayoría social, a diferencia de la crisis anterior, y eso ha funcionado económicamente. El ministro Escrivá ya dijo que el primer ejemplo de descentralización en toda España es Soria, con el Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social, y el segundo ejemplo es el Centro Nacional de la Fotografía. Competíamos con la portavoz del Gobierno que quería llevárselo a su tierra, donde había sido alcaldesa. Somos la garantía de que 700 millones se van a invertir en esta tierra. El PP pagó por rescindir contratos.

P.- Aquí se declaran también ‘sanchistas’.

R.- Depende de lo que entendamos por ‘sanchismo’. Si entendemos por ‘sanchismo’ reforma laboral, subida del salario mínimo, subida de las pensiones... nos declaramos claramente ‘sanchistas’. Son leyes que han beneficiado a la inmensa mayoría. Hay 800 niños que se benefician de Ingreso Mínimo Vital en Soria, casi parece increíble. Si esto es el ‘sanchismo’, me declaro absolutamente ‘sanchista’.

P.- Estamos ante unas elecciones durísimas en Soria. Antes todo el ‘pescado estaba vendido’ con el PP y el PSOE.

R.- Son extraordinariamente complejas. Se da una doble circunstancia. Hay una parte del voto que votó al partido Soria Ya, y dejo claro lo de partido porque hemos oído a algunos representantes de la plataforma que dicen no sentirse representados por este partido. Hay una parte de votantes por el que tenemos absoluto respeto, que una parte muy importante son progresistas y es a los que nosotros pedimos que vuelvan con su voto al Partido Socialista. En ese escenario, si conseguimos recuperar esa parte de voto que tuvimos en otras elecciones, conseguiremos tener esa representación que el PSOE por gestión se ha merecido.

P.- Soria Ya le hace más daño al PSOE que al PP.

R.- Sí. Así fue en las autonómicas. El voto de cabreo siempre ha sido más del PSOE, de la izquierda. Por eso apelamos a eso. En estas elecciones nos jugamos lo que ya hemos visto en Castilla y León. El PP pacta con Vox si hace falta, da vicepresidencias si hace falta para gobernar, para quedarse con los sillones, y esto lo hemos visto también en El Burgo. Tenemos la certeza de que el PP va a pactar con Vox y Soria Ya se va a poner de perfil en este escenario. Como decía Mafalda en una viñeta, podemos levantarnos el 24 de julio de 2023 o el 24 de julio de 1940.

P.- Percibe que Soria Ya ha podido perder fuelle.

R.- Hay dos cosas que les ha hecho mucho daño. Aparte de ponerse de perfil cuando había que votar a Vox en la presidencia de las Cortes de Castilla y León. Una, no haberse presentado a las elecciones locales. Yo llevo muchos años trabajando por lo local, y esto es básico. Ellos han renunciado a eso. También les ha hecho mucho daño la esperanza que tenían de lo que podían conseguir y en año y medio nada ha venido a esta tierra.

P.- El eje principal en Soria debe ser la lucha contra la despoblación. ¿Cuáles son las principales medidas del PSOE?

R.- Hay una cosa que sobresale por encima de todas ellas que es la conectividad. Soria se quedó atrás pero recuperamos el ritmo de las autovías, del ferrocarril, y empujando para que se abran cinco tramos en esta legislatura y se acelere la A-15 hacia Navarra. Pero hay una infraestructura vital con respecto a otros territorios que no queremos quedarnos atrás, y es el futuro: la conectividad. Se han invertido 60 millones de euros en esta legislatura en banda ancha, con las distintas actuaciones. Cuando se acaben, un 97% de la población estará conectada con fibra. Nuestro principal objetivo es cubrir el 100 por 100 de la provincia. No habrá ninguna empresa que no apueste por esta tierra si no tiene conectividad.

La vivienda también es clave en nuestro programa electoral. Hay que potenciar la vivienda social en alquiler para dar oportunidades. Hay mucha vivienda cerrada en esta provincia y escasez de vivienda en muchos municipios. También queremos trabajar por una Soria culta y compleja; la garantía de la inversión en Montes; apostar por las energías renovables, y hacerlo regulando por ley la ubicación de esos parques, hacerlo de una forma ordenada y que aquí quede algo. En servicios comprometemos que haya 30 minutos de acceso a los servicios básicos, fundamentalmente educación y sanidad. Ypor ley garantizar el SMI.

P.- Se habla de Soria como esa aldea gala socialista, pero la Diputación se sigue resistiendo y ha irrumpido en campaña con el TSJ y ese lío del recuento.

R.- El PSOE es el partido más votado en esta provincia. Luego es verdad que la distribución por listas electorales hace que se produzcan estos empates en dos zonas, pero no olvidemos que en términos globales el PSOE es el más votado en esta provincia y supera en más de 1.000 votos al PP. Estábamos perfectamente justificados para seguir luchando hasta el final. Con Filomena la Diputación dejó pasar esa oportunidad, y no son tiempos para dejar pasar esas oportunidades, y Serrano ha demostrado que es especialista en eso, en dejar pasar oportunidades.

P.- Para Luis Rey también es un reto personal estas elecciones.

R.- Me gusta. Me han gustado siempre los retos. Es la primera vez que concurro como cabeza de cartel en unas elecciones y ya tenía ganas también tras muchos años dedicado a lo local y a lo provincial. Estuve donde creía que debía estar y ahora creo, por decisión también del partido, espero estar para empujar desde Madrid y traer proyectos a esta tierra. Mi etapa en el Senado y en el Congreso la concibo como un periodo pàra explorar posibilidades para Soria. La premisa de los sorianos no es medrar en Madrid sino traer proyectos para Soria.

P.- A políticos del PSOE y del PP se les achaca que van allí y luego tienen que votar cosas en contra de Soria.

R.- Yo he tenido que votar salarios mínimos, subidas de pensiones, y esto son más de 25 millones de euros, solo la revalorización de las pensiones en esta provincia, para mejorar la renta de los sorianos y de las sorianas. Eso genera mucha economía y actividad. Yesto lo he votado yo en el Senado, y estoy encantado de votar estas leyes. Luego hay otra parte de la política que son las mociones, que con todo el cariño son el folclore. Las mociones a veces sirven para muy poco, para hacer un trabajo partidista. Nosotros vamos allí a pelear por el territorio.

P.- ¿Vino bien que ustedes se quedaran tirados en un viaje en tren a Madrid?

R.- Claro. Fue un trastorno porque perdimos una reunión, pero está claro que cuando eso no funciona le fastidiamos la vida a las personas. Creo que finalmente ya vienen las máquinas 499 y ahora que seguir mejorando la línea de aquí a final de año. Es el plazo que nos han dado para que la línea se asiente y los trenes no fallen.

P.- De las autovías se habla un poco menos.

R.- Nosotros nos vamos a centrar ahora en ir hacia Ágreda o hacia Navarra porque el tramo de Langa a Aranda de la A-11 le corresponde más a Burgos. Ese será nuestro objetivo.

P.- Pero ese anuncio de la A-15 llega en plena campaña y dicen que se hace también porque los navarros están empujando mucho.

R.- Llevamos tiempo empujando por este proyecto con los navarros. Antes de la pandemia visitamos al consejero de Navarra y ya empezamos a hablar de esta autovía. Y luego hay otro gran valedor que es nuestro secretario de Organización, que es Santos Cerdán, también navarro. Cuando abordamos a algún jefe de gabinete nos dice que de lo que estamos hablando Santos ya ha venido y ya ha preguntado. Esto es un trabajo muy continuo. Todo se pudo hacer antes, pero las infraestructuras llevan un buen ritmo teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias.

P.- ¿Qué pasara si tras el 23J gobiernan PP y Vox?

R.- Que habrá más crispación y pérdida de derechos, de las mujeres, del aborto, la eutasania, una educación privada y un vicepresidente de la Junta de Castilla y León que se ha hecho famoso por las barbaridades que dice y no por su gestión, Perderán quienes menos tienen.