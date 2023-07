Ana Córdova: «A Soria solo le falta un auditorio que le haga justicia»

Verónica Reglero Soria

La contrabajista soriana Ana Córdova ha aprobado la plaza de Catedrática en el Conservatorio Superior de Música de Murcia. Para ella «es todo un honor y una gran responsabilidad. Apoyar y guiar a los jóvenes durante esa etapa tan importante previa a dar el salto al plano laboral. Es todo un reto». Explica que se inició en la música con cuatro años. «Aparentemente era una niña muy movida y los médicos aconsejaron a mis padres mucho deporte y música clásica. Comencé con el piano y a los 8 años me presenté a las pruebas del Conservatorio». En aquel entonces, recuerda, «había que elegir tres instrumentos. Yo quería la trompeta pero tenía asma y, mientras que hoy en día un instrumento de viento es recomendable para esto, en aquel momento me lo desaconsejaron. Por tanto mi padre, que fue quien me acompañó, eligió el piano para asegurar el ingreso, el violín por deseo de mi madre y el contrabajo porque lo percibió como una oportunidad fantástica para mantenerme ocupada y cansada transportando el instrumento arriba y abajo. En el momento de efectuar la elección, mi padre pudo haber escogido violín o piano, pero fiel a su ingeniosa idea, eligió el contrabajo, idea nada bien acogida en casa en un principio pero que claramente tuvo sus frutos. Por tanto, mis comienzos con el contrabajo, son totalmente casuales», subraya.

En su trayectoria académica, «uno de los profesores más importantes en mi formación educativa sin duda fue Karen Martirossian. Él fue invitado al Conservatorio de Soria a impartir clases magistrales. Una vez finalizaron me propuso continuar privadamente clases en Madrid si un día decidía dedicarme a ello. Cuando tomé la decisión, él fue la primera persona a la que llamé y desde el primer momento me ayudó y se dedicó a mi de la forma más generosa que un docente puede dedicarse a un alumno. Sin duda fue la primera persona clave que apareció en mi camino». Posteriormente, continúa, «me fui a estudiar la carrera a Londres. Cuando estaba buscado lugar para comenzar mis estudios contacté a algunos profesores. Uno de ellos fue quien se convirtió en mi maestro, Rinat Ibragimov, contrabajo principal de la London Symphony Orchestra. Cuando la orquesta fue unos días a tocar a Madrid, contacté con él, le conocí y lo que sentí en sus clases fue algo que sin duda no podía dejar pasar. Él fue una de las personas más importantes no solo de mi carrera profesional, sino de mi vida en general. Fue mi maestro, mi segundo padre, mi amigo, mi apoyo, mi guía, mi modelo, mi coach mental; y así un sin fin de adjetivos, todos ellos preciosos, por los que le estaré eternamente agradecida y siempre ocupará un gran lugar en mi corazón», explica, emocionada.

Recuerda su etapa profesional en Londres como «maravillosa, pudiendo gozar de algunas de las mejores orquestas profesionales del mundo con lo que todo ello conlleva: grandes directores, solistas, giras internacionales... Pero el cambio a Escocía no fue menos apasionante. Ganar esa plaza con 25 años fue un gran reto del que aprendí muchísimo y me completó como música y contrabajista. Además, Escocia es un lugar mucho más cómodo y fácil que Londres para establecer una vida».

¿Y qué pasa con Soria? «Soria es mi ciudad, y creo que como la mayoría de los sorianos, me considero bastante devota a ella. La calidad y forma de vida, y sobre todo sus gentes, es maravilloso. Si bien es cierto que me encantaría venir bastante a menudo, desde que tengo niños tengo que reconocer que mi pueblo, Cuevas de Ayllón, se ha convertido en el destino principal. Disponer de una gran casa con grandes espacios, además de patio, piscina, barbacoa, sin coches... ofrece una comodidad y facilidad que realmente se agradece», indica.

En clave cultural, Córdova apunta que Soria «es una ciudad sorprendentemente activa en todos los planos. Es increíble como una ciudad tan pequeña tiene tan gran oferta. En el plano musical está realmente bien, con su orquesta joven, banda, un Conservatorio potente, un magnífico Otoño Musical y otros muchos eventos. Solo le faltaría un auditorio que le haga justicia», asevera.

En lo que se refiere al panormana nacional, «España es un país que ha cambiado mucho en los últimos años. Además de poseer una potente cantera con fantásticos músicos de gran talento, cada vez son más los jóvenes que habiéndose formado fuera y vivido fuera quieren volver al país. Esto está haciendo que las orquestas y el panorama mejoren de forma radical y el nivel cada vez sea mayor».

Respecto a la formación, «es una pena tener la necesidad de salir del país para formarse de la mejor forma posible. Yo lo hice, no lo cambiaría por nada, y lo recomendaría. En parte esto se debe al sistema y la oferta que este ofrece. Por lo que a mi respecta, intentaré aportar toda mi experiencia y lo mejor de mi a la educación pública, de forma que el alumnado sienta que no existe esa necesidad», concluye la contrabajista soriana.