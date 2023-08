Dos concejales ‘sin nada’, nueve sin hipoteca y seis sin vehículo propio

José Sosa Soria

El Ayuntamiento de Soria ha publicado a través de su página web la declaración de bienes patrimoniales aportadas por los todos los concejales que forman parte de la nueva corporación municipal. En el listado destacan dos concejales, uno del PSOE –Eder García–y otro del PP –Javier Jiménez Santamaría– que no tienen ‘nada’, es decir, no tienen la propiedad ni de una vivienda, ni un coche, ni acciones. El concejal con mayor número de propiedades es el exportavoz del PP, Javier Muñoz Remacha que alcanza los 900.000 euros en inmuebles –al 50%–. Hay nueve ediles que no tienen ningún tipo de carga bancaria y hay otros seis concejales que no tienen vehículo a su nombre.

La información sobre los bienes patrimoniales se actualiza en cada inicio de legislatura. Hay diferentes modelos con mayor o menor profusión de datos. En el caso de Soria, los ediles aportan información sobre su patrimonio inmobiliario, sus activos en sociedades, sus acciones, sus pensiones o seguros de vida, los vehículos y las cargas financieras.

En el caso del grupos socialista, el alcalde, Carlos Martínez, tiene el 100% de la propiedad de una vivienda en Soria adquiridaen 2005 con un valor catastral de 51.392 euros y un garaje (2015) valorado en 15.517 euros. Asimismo, el regidor posee un único vehículo –un Audi A comprado en el 2011– y mantiene dos deudas bancarias por importe de 88.426,67 y 9.920,23 euros.

El concejal socialista con mayor patrimonio inmobiliario es Ana Alegre que declara dos viviendas unifamiliares, ambas compradas en octubre de 2009, con un valor catastral de 135.815 euros y 159.991 euros respectivamente. La concejala es propietaria al 50% de ambos inmuebles.

Por su parte, Luis Rey es el concejal socialista con más vehículos. Tiene tres, un Seat Ibiza del 2005, un SAAB del 207 y una motocicleta de 125 CC comprada en el 2016. Rey pasa también por ser el edil del PSOE con más deudas con los bancos. El concejal tiene tres préstamos activos con un valor conjunto de algo más de 160.000 euros. A la zaga, Manu Salvador, con una hipoteca contratada por 158.000 euros.

Una de las curiosidades es la situación del concejal Eder García. Según la declaración aportada por el edil, García no tiene ni vivienda propia, ni un vehículo, ni acciones en sociedades ni plan de pensiones. No es el único concejal en esta situación, el popular Javier Jiménez Santamaría tampoco tiene propiedades.

En el caso de la bancada popular, su portavoz y concejala debutante, Belén Izquierdo, declara un patrimonio inmobiliario que suma un valor catastral de algo más de 150.000 euros dividido en dos viviendas en Soria y otra en Golmayo, dos locales en Soria, un garaje y un trastero en la capital. No obstante, no tiene su participación en los inmuebles oscila entra el 40 y el 50%. Además,. Izquierdo posee el 50% de la sociedad Carretero Izquierdo Asociados y el 25% de Carretero Izquierdo Servicios Empresariales. La portavoz popular también cuenta con diversos seguros o planes de pensiones por valor de unos 30.000 euros y tiene una hipoteca contratada por casi 110.000 euros.

El popular con más patrimonio es Muñoz Remacha con propiedades en Soria, Madrid, Serón de Nágima que juntas alcanzan un valor catastral de casi 900.000 euros. No obstante, el edil solo tiene el 50% de la participación de estos bienes. Muñoz Remacha completa su patrimonio con el 50% de la sociedad Hermanos Remacha algo más de 20.000 euros en acciones del Santander.

Saturnino de Gregorio es el concejal del PP con un mayor número de vehículos. Tiene cuatro automóviles, un mercedes de 2003, un Audi 80 de 1990, un Mazda 5 comprado en 2021 y un Audi A5 adquirido este último año aunque su matriculación es de 2009.

Por último, el portavoz de Vox, Fernando Castillo, dispone de dos pisos en Soria al 50% con un valor catastral de 134.037 y 73.151 euros, el 25% de un piso en Benidorm de 51.272 euros y otro 25% de un piso en Logroño de 30.389 euros. Su compañera, Sara López, acredita propiedades en Soria, Huelva y Sevilla por casi 200.000 euros de valor catastral.