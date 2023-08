El tiempo en Soria pasa de la helada en Duruelo al récord de calor en cuatro días

Redacción Soria

El tiempo en Soria pasará de la helada al récord de calor en apenas cinco días si se cumplen las previsiones. Este sábado, al amanecer, el encargado de la estación Meteored de Duruelo de la Sierra, Agustín Sandoval, registraba en su termómetro -1,4 grados. Por decirlo de otra forma, a principios de agosto ha 'caído' una helada en Pinares.

De hecho, Duruelo no es el único punto donde ha hecho auténtico frío en agosto y Meteored no ha sido la única red que lo ha registrado. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) situaba a Vinuesa con 2,8 grados, entre las cinco estaciones de medición más frías de España y siendo la primera en una localidad y no en un puerto de montaña. Lubia (5,5 grados), El Burgo de Osma (5,2), La Póveda (4,2 grados)... La situación ha sido bastante generalizada y apenas la capital, con 8,5 grados de mínima, ha estado 'sólo fresca'.

Pronto cambiarán las tornas. Sobre los datos de las previsiones, la Aemet advierte en su página web de 'Aviso especial. Ola de calor'. Si se cumple lo previsto será más que eso y dejará un nuevo récord para Soria capital. En el observatorio de la ciudad nunca se han llegado a registrar los 40 grados. Para el miércoles esa es la temperatura máxima prevista.

Hasta ahora la temperatura máxima absoluta en Soria capital en los registros de la Aemet (desde 1943, en 80 años de datos) son los 38,7 grados medidos el 13 de julio de 2022. Si finalmente se cumple lo previsto el actual récord habrá durado poco más de un año y llegará apenas cuatro días después de heladas puntuales en la provincia. Arcos de Jalón apunta a los 41 grados para el miércoles, El Burgo de Osma repetiría los 40 y Almazán se quedaría en 38. A mediados de semana las mínimas nocturnas pueden quedarse cerca de los 20 grados.

La evolución será no obstante paulatina. Para el domingo se espera un tiempo similar al del sábado, con temperaturas máximas ligeramente más bajas y mínimas algo más altas. El lunes comienza la subida paulatina, ya por encima de los 30 grados, que culminará el miércoles, posiblemente el día más caluroso en lo que va de año. Para el jueves el calor 'aflojaría' al entorno de los 34 grados, más habituales en Soria. Respecto a las lluvias, nada reseñable más allá de cielos despejados, obvio riesgo elevado de incendios y malas noticias de cara a ir preparando la temporada micológica de otoño.