Diego Mayor: «Pancho Varona está muy contento con el videoclip»

Verónica Reglero Soria

‘Pájaro herido’ es la canción con la que el músico Pancho Varona ha comenzado su carrera en solitario tras 40 años a la sombra de Joaquín Sabina. Una canción cuyo videoclip, lanzado el pasado 23 de junio, cuenta con sello soriano ya que el director de fotografía y montaje es el soriano Diego Mayor. El videoclip ya cuenta con 50.000 visualizaciones en youtube y sumando las de Spotify alcanza las 200.000 reproducciones.

Mayor, que estudió Fotografía Artística en la Escuela de Artes y ha realizado diferentes Master Class de Retrato y Estudio «para trabajar con la iluminación, que es el mundo que me gusta», indica que lleva ya diez años ganándose la vida en este mundo trabajando con diferentes clientes. A través de uno de ellos le surgió la posibilidad de formar parte del videoclip para poner imágenes a la primera canción que Pancho Varona lanzaba tras su ruptura con Sabina. «Pancho siempre ha estado a la sombra de Sabina y no le gusta ser el centro del foco. Al principio no le gustaba la idea de salir en el videoclip pero poco a poco se dio cuenta de que no había otra forma». El proceso «fue rápido porque se grabó un par de días antes de que volara a México para embarcarse en una pequeña gira, a mediados de mayo», explica Mayor. Después llegó la labor de montaje. «Tanto Pancho Varona como la discográfica están muy contentos con el resultado», continúa el artista soriano.

En el proceso creativo, indica Mayor, pretendíamos «transmitir esa dualidad, esa separación jugando con la iluminación con imágenes que tiran más hacia lo oscuro y otras que tiran más hacia la luz, jugando con los contrastes», explica que añade que «el video pretende contar el proceso de una separación. La resiliencia necesaria, la fortaleza para salir adelante». Y es lo que Pancho Varona hace con este videoclip. Un punto y seguido a un mundo en el que es de sobra conocido dejando una larga etapa atrás tras una ruptura que ha sido dolorosa para él sobre todo porque no ha tenido una explicación del por qué Sabina, tras cuatro décadas con él, ha decidido apearle de la gira de 2023.

Bajo el foco

Tras más de un centenar de canciones compuestas, 15 discos producidos y más de 2.000 conciertos juntos sus caminos se separan y ahora es el momento de Pancho Varona en solitario. Ha sido durante muchos años el núcleo duro de Sabina estando, con su guitarra, en la sombra. Sin embargo, este paso al frente le lleva a ponerse debajo del foco. Algo a lo que no está acostumbrado y con lo que, al menos de momento, no se siente cómodo. «Para él lo importante es la música, nunca le ha gustado el protagonismo», asegura el artista soriano. Unas sensaciones que trasladó a la hora de poner en marcha al videoclip pero que, finalmente, acabó aceptando. «Él es el protagonista, la primera canción tras la ruptura, tiene que ser él y no actores quienes cuenten su historia», indica Mayor que apunta que la mayor parte «está rodado en el estudio que es donde él se siente más cómodo» aunque, también, se observan imágenes de un edificio en ruinas o de las calles de Madrid, por ejemplo.

Mientras la carrera de Pancho Varona continúa, con la idea de ir sacando una nueva canción cada tres meses, más o menos, el trabajo de Diego Mayor continúa siendo, también, el fotógrafo de las galas de los Premios Platino o los Premios Feroz sin desviar Soria de su mirada. «Viajo cuando el trabajo me obliga a ello pero he apostado por Soria. Vivo en Soria y, siempre que me sea posible, me gustaría trabajar desde aquí».