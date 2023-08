Absuelto en Soria un joven acusado de tocar el culo a una menor en una fiesta de pueblo

Milagros Hervada Soria

La Audiencia Provincial de Soria absuelve a un joven denunciado por una menor por un delito de agresión sexual presuntamente cometido durante las fiestas de agosto del año 2022 en un pueblo. La denunciante aseguraba que el chico le había agarrado los glúteos con las dos manos mientras pasaba delante de él y sus amigos durante el espectáculo del disco móvil mientras le decía "lo que te haría". Inicialmente, la Fiscalía de Soria solicitaba una pena de multa de 600 euros.

La Audiencia Provincial entiende que esos hechos no están probados, en virtud de las declaraciones del acusado y de todos los testigos en el juicio, celebrado el pasado 14 de julio, y que el propio testimonio de la presunta víctima presenta dudas de verosimilitud. Destaca la sentencia el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima prueba de cargo, concluyendo que no existe ninguna que acredite que el encausado cometió el delito de agresión sexual y que ha de primar el derecho fundamental de la presunción de inocencia.

Los hechos que el tribunal considera probados sucedieron el 7 de agosto de 2022, en las fiestas de un pueblo de Soria, de la circunscripción de El Burgo de Osma, cuyo juzgado realizó las diligencias. El acusado se encontraba con unos amigos en el espectáculo de la disco móvil en la plaza, llena de gente, cuando pasó cerca la denunciante, quien al llegar a su altura se giró preguntándole "¿que me habéis dicho?", a lo que le respondieron que nada.

Pasados unos minutos, la joven regresó con una amiga recriminando al acusado por qué le había tocado el culo, algo que los chavales negaron. A continuación, ella, "muy exaltada", le agarró del cuello y le propinó una patada en los genitales, momento en que intervino la madre del chico para que "le dejase en paz". La presunta víctima repetía que era menor de edad y que les podía denunciar.

Añade la sentencia que, la chica, "en posible estado de embriaguez", se subió ella sola al escenario donde se estaba desmontando la disco móvil y que no quería irse, por lo que fue un amigo quien la agarró para que bajara. La joven presentó la denuncia ese mismo día, ya por la tarde, ante la Guardia Civil.