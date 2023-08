¿Cuántas piscinas hay en Soria? Más ‘cobertura’ que en la tórrida Sevilla

Antonio Carrillo Soria

La provincia de Soria tiene 650 piscinas entre particulares y públicas, cubiertas y descubiertas. La cifra, que ha crecido desde la pandemia pero que también ha visto descensos en algunos pueblos, tiene su miga si se analiza al detalle.

En la fría provincia de Soria hay una piscina por cada 138 habitantes censados. En la calurosa ciudad de Sevilla, una por cada 380 personas. La clave parece estar en el alfoz de las ciudades, los pueblos llenos de segundas residencias con cierto nivel adquisitivo que invitan a tener una piscina junto al chalet. En Cidones, con poco más de 300 habitantes, hay más instalaciones de este tipo que en todo Almazán.

Los datos son de la Dirección General del Catastro y de este año 2023. Reflejan la legalidad, cuántas piscinas hay dadas de alta y pagan sus correspondientes impuestos a los ayuntamientos. Eso no quiere decir que no pueda haber otras instalaciones pendientes de regularización o que alguna en este censo no esté abandonada.

Respecto a la evolución, en 2020 el número de piscinas registradas en Soria era de 626, con lo cual ha subido desde que llegó el Covid. Los motivos pueden ser variados, desde el mayor interés por el aire libre y las residencias rurales hasta que se haya optado por dar de alta algunas de ellas. Por ejemplo se apuntaba en redes que desde instancias oficiales se estaba utilizando Google Maps para ver por satélite dónde podía haber piscinas sin legalizar, requiriendo el trámite. Sea como fuere, el Catastro tiene hoy más piscinas sorianas que hace tres años.

Unos niños saltan a la piscina de Los Rábanos en una imagen de archivo definitoria del verano en Soria.HDS

Por localidades, la capital es la que más piscinas suma. En 2020 tenía 85 y ahora ha subido hasta las 105. Teniendo en cuenta que no se han abierto nuevas instalaciones públicas salvo una reapertura por obras, todo apunta a vasos particulares, sean comunales para bloques de pisos o exclusivas para unifamiliares.

Le sigue Golmayo, donde bajaron de 74 a 65 registradas, quizás por la reciente apertura de las públicas de Camaretas; Garray, que cuenta con medio centenar (pierde dos) y en 2020 estaba en cuarta posición; y Cidones, que con 48 ocupaba la tercera hace tres años y se ha intercambiado el puesto con los garreños (antes tenía 54 registradas).

En todo caso la población de estas tres localidades combinada es más o menos una décima parte de la de la capital, pero si se suman sus piscinas superan ampliamente a la ciudad. Las segundas residencias y las casas de pueblo de cierto nivel son las ‘reinas’ de los chapuzones.

Sirva como ejemplo que ayer el portal Idealista ofrecía 27 «casas y pisos» con piscina en la provincia de Soria, 11 de ellos en la capital, incluyendo la promoción de la nueva U-25 que contará con este elemento. Más allá del Catastro, el propio mercado da más peso ‘piscinero’ a los pueblos dentro de la oferta.

Respecto a los municipios grandes de la Soria rural, El Burgo de Osma es uno de los que más se ha echado al agua desde la pandemia. Entonces tenía registradas 36 piscinas en su término. Hoy son 48, lo que supone un incremento del 33% en sólo tres años. De nuevo hay que mirar al sector privado para entender cómo ha podido subir en tal proporción. Parece cosa de la zona, porque San Esteban de Gormaz pasa de 22 a 31 y también sube con fuerza. Cabe recordar que en ambos casos hay numerosos núcleos de población.

Almazán es el segundo término municipal más poblado de Soria, sólo por detrás de la capital. Sin embargo, en el listado de piscinas se va ya al séptimo lugar. Los adnamantinos pasaron de llenar 26 a 29 piscinas, en un crecimiento más matizado. También 29 tiene Ólvega, dos más que durante los meses más duros de la pandemia. Ni la mitad que Golmayo en cualquiera de estos dos casos, pero aún así más que sus vecinos de Ágreda. A las faldas del Moncayo suman 16 piscinas, una más que hace tres años. Sin ‘alardes’.

El Royo (y su pedanía de Derroñadas, que ahí puede estar la explicación) se codean con estos municipios grandes y suma 24 vasos, cuatro más que en tiempos del Covid. Incluso Alconaba, con sólo 200 personas, suma 10 piscinas, una cada 20 habitantes... aunque alguna pueda ser de veraneantes.

Otros datos son los de Arcos de Jalón (13, aunque es mucho más cálido que El Royo), Langa de Duero (pasa de 7 a 11), Medinaceli (11), Navaleno (9), Los Rábanos (baja de 14 a 13), San Leonardo (sube de 6 a 9) o Vinuesa (pasa de 7 a 8). En definitiva, para ser tierra fría no faltan piscinas.