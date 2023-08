La ocupación hostelera roza el lleno en Soria con un 20% de reservas de última hora

Milagros Hervada Soria

El puente de agosto es tradicionalmente bueno para la provincia de Soria en lo que a turismo se refiere. Su posición geográfica la convierte en una candidata perfecta para una escapada de pocos días, pero además en esta ocasión se ve beneficiada por las fiestas y en general la actividad en los pueblos.

Desde la Asociación Soriana de Hostelería y Turismo, Asohtur, señalan que en Soria capital la ocupación del puente festivo se mantiene en los niveles del año pasado, por encima del 90%. «Además, las expectativas para esta semana son también buenas», recalca el presidente de la asociación, Pablo Cabezón, puesto que se prevé alcanzar estas cifras también durante los próximos días. Eso sí, lo que está detectando el sector es que en torno al 20% o 25% de las reservas que entran son de ultima hora. Un hecho que puede venir asociado a la búsqueda de ofertas hasta el final.

Pero además, son fiestas en la mayor parte de los pueblos durante estos días, recuerda Cabezón, por lo que la ocupación ronda el 100%.

Es el caso de El Burgo de Osma donde son fiestas y es un destino muy frecuentado por los turistas de la provincia, por lo que ya está al 100% durante el puente. Se prevé además que el tirón continúe también para esta semana. En cuanto a Vinuesa, donde su fiesta están declaradas de Interés Turístico por la celebración de la Pinochada, alcanza en estos momentos una ocupación turística del 100%.

El punto más flojo de los destinos de mayor relevancia de la provincia se encuentra este año en Almazán, por debajo de los datos de 2022, con apenas entre un 50% y un 60% de ocupación, por lo que desde Asohtur trasladan que los hosteleros de la zona siguen diciendo que falta turismo. «Hay gente que procede de la zona y que se queda en casas de la familia, pero no turistas», matiza Cabezón.

«En general, la ocupación estos días está en niveles del año pasado, rozando el completo durante el puente tanto en Soria capital como en los pueblos turísticos y donde se celebran fiestas, y se prevé también que se alcance una ocupación por encima del 90% esta semana», matiza, teniendo en cuenta que esperan mucha reserva de ultima hora para la semana, dos de cada diez llegarán así. «Por contra en las zonas menos turísticas y donde no hay fiestas la ocupación está por debajo de la del año pasado, como sucede en Almazán», añade.

En cuanto a la restauración, «también esta funcionando muy bien, en niveles del año pasado por estas fechas», señala el presidente de Asohtur sobre los buenos datos que arroja el puente festivo para el sector.

Desde la Asociación Turismo Rural de Soria, Tursoria, corroboran ese impulso en estos días. «Este puente los alojamientos rurales estamos al completo con una ocupación del 98% y recibiendo reservas de última hora», apunta la presidenta, Beatriz Calavia, quien cifra en una media de tres las noches de pernoctación de los turistas. «Los alojamientos con piscina siguen siendo muy demandados y nuestros entornos cerca de los ríos ayudan al turista a disfrutar de excursiones que acaban en un chapuzón para sobrellevar el calor de este mes de agosto», según comenta la representante del turismo rural.

Respecto al tipo de turista que llega hasta tierras sorianas, comenta que sobre todo es de cáracter familiar y de grupos de amigos. Señala que «son estos familiares que aprovechan unos días en Soria para hacer encuentros con abuelos y primos que hace tiempo que no ven y sobre todo disfrutan de las fiestas que se están sucediendo y participan de las experiencias y tradiciones que tenemos estos días en muchos pueblos de nuestra provincia».

Además, el turismo ya no es de paso hacia otros puntos, una movilidad propiciada por su posición geográfica. «La mayoría del turismo que recibimos viene a conocer la provincia, nuestros parques naturales, nuestro río Duero, el origen de la Denominación Ribera de Duero, el románico, los yacimientos, nuestra historia. Soria sorprende gratamente al turista», sostiene Calavia.

No obstante, también reconoce que aunque se alojen en Soria, las estancias semanales también se aprovechan, al menos un día, para ir a lugares próximos como Zaragoza, La Rioja o Burgos. «Nuestra situación es muy buena y las provincias vecinas también nos enriquecen», defiende la presidenta de Tursoria.

Desde la Asociación Turismo Rural de Soria han puesto ya en funcionamiento las medidas para mantener una provincia «ejemplar» en lo que respecta al intrusismo. A través de las plataformas online ya han avisado de que ser un alojamiento que se encuentra situado en un pueblo menor de 3.000 habitantes «no es suficiente para publicitarse como casa rural», «también es necesario cumplir la normativa vigente en la comunidad de Castilla y León, que es muy exhaustiva y que nos hace tener unos alojamientos y un sector de calidad», señala la presidenta, Beatriz Calavia. Sostiene Tursoria que la idea de las plataformas es que utilizar esta terminología es el gancho para los clientes, «y ya hemos avisado que pondremos en conocimiento del organismo competente, en este caso la Consejería de Turismo de la Junta, este proceder», de modo que sea dicha consejería la que tome «medidas más contundentes». A través de la propia Consejería de Turismo es la manera de conocer los alojamientos inscritos y registrados, bien sean alojamientos de turismo rural, apartamentos turísticos, viviendas de uso turístico, «por lo que nos facilita el saber quiénes no están dados de alta y de una forma muy imprudente incluso se anuncian en plataformas online al alcance de todos, incluso de las autoridades competentes en tema de intrusismo», añade Calavia.

Tursoria indica que no es el estilo de su asociación señalar a nadie, «pero nos es muy difícil mantener la normativa vigente, la seguridad y el precio de nuestros alojamientos, con el gasto que ello conlleva, y ver que alguien mete a turistas en una casa sin tener las mínimas normas de seguridad y no dando cuenta de los ingresos que le genera», lamentan. «A este respecto, vamos a ser muy contundentes y tenemos el apoyo de todos los organismos implicados además de los vecinos que no ven bien esta forma de proceder», recalca Calavia.