El PP denuncia que la Juventud cerró una tarde por falta de socorrista

Redacción Soria

El PP denunció que la piscina de La Juventud tuvo que cerrar en la tarde del miércoles 16 debido a la falta de socorrista. La baja del trabajador no pudo cubrirse, pues aunque se cuenta con personal para ello los posibles ‘reemplazos’ no tenían disponibilidad. El equipo de Gobierno señaló que los esfuerzos por solucionar la situación fueron infructuosos, dado la premura de la situación, y pidió disculpas a los usuarios afectados. El caso dio pie al PP para ofrecerse a «trabajar conjuntamente con el equipo de Gobierno para que la ciudadanía no sufra perjuicios que se pueden evitar con una planificación previa y coordinada», según expresó en un comunicado con consideraciones de la portavoz, Belén Izquierdo.

Si bien el turno de mañana en La Juventud se desarrolló con normalidad, la imposibilidad de que otro socorrista se hiciera cargo de la atención determinó el cierre de la tarde. Dada la hora, señalaron fuentes municipales, había pocos usuarios, a los que se ofreció la piscina de San Andrés. Desde el equipo de Gobierno se lamentó lo sucedido, reiterando las disculpas a los usuarios. Debido a la premura de la situación, al tratarse de una baja reciente, los otros socorristas tenían impedimentos personales y no pudieron hacerse cargo del servicio.

El comunicado popular habló de una «falta de gestión en el departamento de Deportes» que «no puede afectar a otros servicios esenciales que presta el Ayuntamiento soriano, como podría ser la Policía Municipal, en pleno de mes agosto, con el aumento de población que recoge la ciudad de Soria y cuyos servicios básicos no pueden fallar». En este sentido, «los concejales populares se ofrecen a hacer una oposición activa en la que se pueda trabajar y anticipar situaciones como la ocurrida este pasado 16 de agosto». Izquierdo lamentó que el equipo de Gobierno «desprecie la colaboración leal que le pueden prestar los concejales del Partido Popular que están dispuestos a trabajar en beneficio de los vecinos, pero por los actuales responsables municipales que se limitan a informarles de los hechos consumados».