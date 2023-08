La formalización del contrato abre el arreglo de las pinturas de San Saturio

José Ángel Campillo Soria

La esperada restauración de las pinturas murales de San Saturio está a punto de comenzar, después de que la empresa adjudicataria (UTE San Saturio Sabbia in Situ) y la Junta formalizaran el contrato para unos arreglos que más allá del conjunto de frescos se extienden a otros elementos. La intervención por importe de 870.000 euros supone la puesta al día de las ricas representaciones de comienzos del siglo XVIII y que han sido objeto de numerosas intervenciones a lo largo de su historia. En concreto, cinco restauraciones y mejoras, comenzando desde mediados del XVIII, además de la realizada de urgencia cuando en 2014 se desprendió un fragmento de la bóveda.

El deterioro de las pinturas es evidente, si bien la impresión que recibe el visitante no se corresponde con el estado general. Este presenta una conservación «aceptable», señala el estudio de daños encargado por la Junta y los males se concentran en algunos puntos. Se trata de los que se encuentran en contacto con la roca de Santa Ana, afectados por las lluvias y las filtraciones. La linterna es otro foco de los estragos. «Aceptable» estado, con todo, si bien a lo largo de la historia el deterioro ha sido «constante». Esto ha motivado las sucesivas consolidaciones y repintes. Como no se sabe hasta qué punto modificaron la obra inicial, «prudentemente» se deberán «conservar los vestigios de dichas intervenciones, puesto que hay muchas probabilidades de que no se conserve el original».

El gajo de la bóveda gallonada que representa a San Juan Bautista fue el afectado por el desplome de 2014. Precisamente en uno de los muros más desgastados, con la representación de San Saturio repartiendo su hacienda a los pobres. La devoción del santo a San Miguel, con el gajo del profeta Elías es la otra referencia conflictiva y objeto de intervención prioritaria. El tercer espacio donde los estragos son más claros es en la puerta del santero, el trampantojo que se abre junto al altar y el fresco de San Prudencio proclamando la santidad del ermitaño. Aquí el gajo que sustenta se corresponde con el evangelista San Juan.

«El asentamiento del edificio sobre una estructura natural rocosa impide el aislamiento óptimo de la construcción», indica el análisis de la Junta. Y las filtraciones de lluvia y la capilaridad de la humedad provocan los desperfectos. El agua en relación a la ubicación de los muros «ocasiona la descohesión del mortero de soporte, separación entre capas de mortero y pulverización superficial disgregación o descohesión de la película pictórica».

A todo esto hay que sumar la acción de las restauraciones previas con «resultados más o menos acertados». En general, el conjunto se resiente de los «barnices con resina acrílica, empleados como producto de consolidación y capa de protección». Su oxidación ha «podido crear una impermeabilización en la capa pictórica incompatible con las características de transpirabilidad de los aglutinantes originales». También se aprecian «recubrimientos de mortero escayola y yeso» que se han degradado y dejado « restos de sulfatos solubles en el entorno que incluso afloran sobre la policromía original».

Este catálogo de imperfecciones no obsta para la salud general de las pinturas, que presentan un «deterioro coherente con el paso del tiempo». Los menoscabos son en cierto modo esperables y el programa iconográfico resiste «debido a la calidad de los materiales y técnicas empleados por el artista, y en otra parte debido a la atención, mantenimiento, que ha recibido este conjunto artístico». Las alteraciones son «ajenas a los materiales y técnicas que conforman esta creación artística».

La intervención en la ermita del patrón abarca otros tres puntos de interés. Así, esta prevista la restauración del retablo sin policromar de la sacristía y del Cristo policromado que alberga, así como de la puerta principal.