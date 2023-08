Las algas tiñen el Duero de un llamativo color verde

José Ángel Campillo Soria

Las algas toman el río y lo tiñen de un llamativo color verde. Una vistosa tonalidad nada acorde con las acostumbradas aguas oscuras y que no pasa desapercibido a los paseantes, turistas y quienes practican deporte en el cauce. El episodio no tiene que ver con vertidos o algo relacionado con el tratamiento residual. La vida de los organismos toma gran vitalidad con las altas temperaturas. La situación no ha extrañado al servicio de aguas, que confirmó que lleva unos días visualizando las algas, refirieron fuentes municipales. Entre el aparcamiento de San Prudencio y algo más allá de la pasarela de San Saturio se encuentra la vistosa incidencia, que además produce cierto olor. Se trata de un área de remanso. La situación remitirá previsiblemente en los próximos días. Y es que se espera una bajada del termómetro, acompañada además de tormentas y lluvias. Mientras, con el calor apretando y la calma de las aguas, las algas se encuentran a sus anchas.

No es la primera vez que se produce un episodio parecido. Por ejemplo, en 2021 se conoció una estampa similar en la misma parte del Duero y también se descartó que la depuradora o alguna canalización tuviera que ver en el asunto (no se han producido recientemente tormentas). Otra cosa es el estado general de las aguas del río. Así, desde la organización ecologista ASDEN se apuntaba a una acumulación de materia orgánica o tal vez la presencia de cianobacterias. La realidad de la depuración en algunos tramos aguas arriba tampoco ayudaba para impedir la eutrofización y la abundancia de nutrientes. El caso es que ayer la situación no pasaba desapercibida en el río.

El aspecto de la lámina era comentado por los paseantes, más bien como una curiosidad, sin acritud. Tampoco tenía mayor importancia para quienes navegaban en piraguas o para algunos que se precipitaron a las aguas desde la misma pasarela de San Saturio.

Desde el punto de vista meteorológico, el pronóstico parece favorable para que remita el episodio. Tras varias jornadas más allá de los 30 grados, la AEMET indica para el domingo una bajada que puede llegar a los 25. Y para el lunes se esperan 21 grados. Paralelamente se esperan lluvias, que podrían comenzar ya el sábado.

El verde de las aguas a su paso por la capital se suma a lo sucedido en otro emblemático paraje, la Laguna Negra. La eutrofización está cambiando su color y las algas son una presencia desde hace tiempo. La Travesía a Nado no pudo celebrarse en este año.

Por otra parte, sigue descendiendo el nivel en la Cuerda del Pozo. El embalse, que estaba la semana pasada al 51,9% de su capacidad, se encuentra ahora al 49,5%.