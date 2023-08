El marido de la desaparecida en Soria hace un año presenta una reclamación contra Sacyl

Milagros Hervada Soria

El próximo lunes se cumple un año desde que María Teresa, de 58 años, desapareciera del servicio de urgencias del Hospital Santa Bárbara de Soria, al que fue trasladada en ambulancia desde su domicilio. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, junto con muchos vecinos de Soria que formaron parte del operativo de búsqueda, intentaron localizarla durante días, lamentablemente sin éxito.

María Teresa se marchó de Urgencias sin que nadie la retuviera, una circunstancia que ha llevado al abogado de la familia a presentar una reclamación contra el Sacyl. El marido de la desaparecida, Miguel Perea, siempre ha mostrado su crítica a que nadie se disculpó por lo sucedido, y la única explicación desde el hospital fue que no pueden retener a nadie en contra de su voluntad, a lo que Perea señaló en su momento, que si ella acudió al centro hospitalario fue porque no estaba bien.

Reconoce que no espera mucho de la reclamación, a tenor de la respuesta obtenido por los responsables sanitarios cuando sucedieron los hechos. «Fui al hospital en su momento y nadie me recibió nunca. Es más, ni siquiera nos dejaron poner el cartel de que estaba desaparecida porque dijeron que allí no se podían poner», manifestó ayer el marido de la desaparecida, quien matizó que desde el primer momento quiso poner una reclamación – «yo no podía quedarme de brazos cruzados»– pero no ha sido hasta hace unas semanas cuando finalmente su abogado lo llevó a efecto.

Ahora que ha pasado un año, ya no tiene ninguna esperanza y aunque no olvida ni un segundo, lo único que hará ese día es dar las gracias a los miembros del operativo de búsqueda que tanto le ayudaron para tratar de localizar a María Teresa.

«La Guardia Civil me llama de vez en cuando, me dicen que la siguen buscando, que no lo dejan, pero nunca hay ninguna novedad», lamentó Perea que ya se ha resignado a que su mujer nunca volverá.

La última vez que la vio fue saliendo de casa cuando se la llevaba la ambulancia, adonde no le dejaron subir para acompañarla «por protocolo». Él la siguió en un taxi, pero al llegar al hospital, lo que le dijeron es que «había dado un empujón a un enfermero y se había ido corriendo».

Sostiene que su mujer ya no estaba en la sala de espera sino que la metieron en un box. «Precisamente la persona que estaba en el box de al lado me lo confirmó, que no hacía más que llamarme y a los médicos, y poco después se marchó», recuerda.

Insiste en que el médico de urgencias que atendió a su mujer el día anterior tenía que haberla dejado ingresada, porque «estaba claro que ella no estaba bien. Le hicieron varias preguntas y no supo ni contestar a varias de ellas». Sin embargo, tras realizarle pruebas y analíticas, en cuanto tuvieron los resultados le dieron el alta en mitad de la madrugada. Fue por poco tiempo porque a la mañana siguiente tuvo que volver por el mismo camino, y en ambulancia. «El propio conductor me dijo al verla y con el informe médico de la noche anterior que se quedaría ya ingresada. Yo le contesté que lo que tenían que haber hecho es dejarla ingresada la noche anterior», rememoró ayer Perea, ya resignado a que su mujer, de 58 años, ya no volverá nunca. «Cuando se fue no llevaba ni el carné ni nada que la identificara», explicó.

El recuerdo de María Teresa y el no dejarla sola, esté donde esté, es lo que lleva a su marido a no marcharse de Soria. «Es muy duro no saber dónde está, no poder tener un sitio donde llorar», afirmó dejando constancia de su estado de ánimo.

Cada año desaparecen en España miles de personas y María Teresa se ha sumado a esta triste estadística. En 2022 se registraron 26.003 denuncias, que en número de personas se corresponden con 16.252, de las que 11.795 han desaparecido una única vez, y las 4.457 restantes son consideradas reincidentes, al haberse interpuesto denuncia en alguna otra ocasión.