Soria, entre los municipios con más alta competitividad fiscal de España

José Ángel Campillo Soria

El equilibrio entre la necesaria recaudación para los servicios y una holgura tal que no resienta la actividad económica y su estímulo parece en Soria asegurado. La capital soriana presenta una elevada competitividad fiscal municipal y figura en la parte alta de la tabla, por encima de la media nacional. Se encuentra entre los 50 municipios en los que el conjunto de impuestos no produce distorsiones, al contrario, está en condiciones de crear un panorama favorable o no interferir en él. Tributo a tributo, un análisis del Instituto de Estudios Económicos muestra el diferente peso de la fiscalidad soriana y, llamando la atención sobre algunas subidas, concluye situándola entre las competitivas. En concreto, dentro de los 50 municipios a los que se puede atribuir esta cualidad. El estudio se fija en las capitales de provincia y las localidades de más de 50.000 habitantes. El informe comparativo «permite detectar aquellas administraciones que aplican mejores prácticas desde un punto de vista de la competitividad fiscal», señala la entidad.

Soria ocupa el puesto 37 dentro de la comparación de los municipios, cuyo número asciende a 141. Esto supone que la capital mejora en prácticamente 13 puntos (en concreto, 12,9) la media española, considerando el conjunto de impuestos locales. O sea, que su competitividad fiscal es mejor en casi 13 puntos que la del amplio grupo analizado. Boadilla del Monte, en la Comunidad de Madrid, lidera la lista del medio centenar con mejores impuestos (34% sobre la media) y Roquetas de Mar (7%) cierra la clasificación de las ciudades ‘ejemplares’. En el otro extremo, Reus y Gerona presentan la peor relación entre tributos locales y competitividad del territorio. La primera, con una presión que empeora en un 45% la media española. La segunda, en un 42%.

El análisis de la veterana entidad de investigación y estudio repasa impuesto a impuesto la estructura de ingresos de los ayuntamientos. El principal es el IBI y en segundo lugar el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. En ambos casos, detecta las subidas que se han practicado en Soria en el periodo 2019-2022, arco temporal del trabajo. Ni en un caso ni en otro han sido suficientes para afectar a la nota positiva.

En el IBI la capital soriana consta en la tabla de las elevaciones destacadas de los últimos años. Se trata de un 4,4%, lejos de la más elevada de la tabla, la de Villarreal con un 15,5%. Soria aparece en el puesto 17 de esta clasificación, compuesta por algo más de una treintena. A pesar de ello, la medida del Ayuntamiento no ha hecho que la presión fiscal se modifique significativamente. Al menos, Soria no aparece en la tabla de las localidades en las que el IBI presenta una mayor presión para los ciudadanos. Son 30 las que tienen esta ‘etiqueta’, que se traduce en empeorar la media española. La más gravosa en este sentido, Reus, con un IBI un 70% peor que el conjunto.

En cuanto al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, la capital soriana está justo en el límite de la media, mejorando en un 4% la competitividad general (referencia, 20 caballos fiscales de potencia). El informe del Instituto de Estudios Económicos señala a la capital por su alza del 2,5%. Nada que ver en todo caso con lo acontecido en Cáceres, donde el tributo subió nada menos que un 60%. En la comparativa de la competitividad, los ciudadanos de la madrileña Pinto son los más favorecidos, con un 45,7% de ‘ventaja’.

La Plusvalía, el Impuesto sobre Actividades Económicas y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras siguen, por este orden, en importancia de la recaudación general de los municipios tras los dos impuestos anteriormente reseñados.

En la Plusvalía (el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana), la organización se fija en el porcentaje para un período de generación igual o superior a 20 años. La máxima competitividad fiscal se encuentra en Aranjuez, con 59 puntos por encima del promedio de España. Por su parte, Soria mejora al conjunto en 33 puntos. Nuevamente son 30 las localidades destacadas en España y la capital soriana ocupa el décimo puesto.

En el Impuesto sobre Actividades Económicas, tampoco puede decirse que la realidad soriana sea gravosa (la referencia del Instituto de Estudios Económicos se establece en el en el coeficiente de situación máximo). La media nacional es sobrepasada en 68 puntos por Jaén, que de esta manera queda como la más atractiva en este tributo. Del conjunto de municipios de más de 50.000 habitantes, Soria ocupa el noveno puesto dentro de la treintena más relevante de España.

El seguimiento del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es el único en el que no aparece ningún dato soriano en relación a la competitividad. Al menos, tampoco se anota ningún comentario en la tabla de los municipios con mayor presión. Una ‘tierra de nadie’ que repercute en la relación general entre impuestos y actividad de las empresas locales.

El Instituto apunta, por tanto, a Soria dentro de las «mejores prácticas» generales. Estas son importantes, ya que «elevados niveles de presión fiscal generan efectos negativos sobre la recaudación por habitante al deteriorar el desarrollo económico y al producir distorsiones en el ámbito de la igualdad recaudatoria y de la equidad personal». Por el contrario, con una técnica fiscal adecuada «se desprende una mejora de la competitividad y, por lo tanto, la generación de más PIB per cápita». No sólo esto, las mejores prácticas inciden también para la administración, en este caso el Consistorio soriano «mayores niveles de recaudación».