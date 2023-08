Una maniobra contra Benito Serrano

El Sporting Club Uxama y el Ayuntamiento de El Burgo de Osma organizaron el partido amistoso que se celebró el día 24 de agosto en la Villa Episcopal, y que tradicionalmente enfrenta, dentro del X Memorial Jesús Gil y Gil al Numancia y al Atlético de Madrid. El dato de que lo organizaron ambos no es baladí, ya que en pasadas ediciones era el club oxomense el encargado de organizarlo y el Consistorio colaboraba. A la hora del protocolo y de las invitaciones los dos tenían, por lo tanto, voz en mando.

El caso es que desde el Ayuntamiento burgense (PP + Vox) se emprendió una maniobra para evitar que el presidente de la Diputación Provincial, Benito Serrano (PP), pudiera asistir al partido de fútbol y, por supuesto, a los actos previos, la ofrenda floral en la Catedral de El Burgo de Osma y la comida en el restaurante Virrey Palafox, como respuesta a que el alcalde burgense, Antonio Pardo, no fuera elegido diputado provincial por el PP. Las rencillas se remontan a la candidatura presentada por el regidor a la localidad de Recuerda, en la que dejaba fuera a Miguel Cobo, en contra del criterio del partido.

Según ha podido saber este periódico, el subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Latorre, fue de los pocos políticos que recibió una invitación para asistir al encuentro, el pasado día 14 de agosto. Según el testimonio del presidente del Uxama, Ángel Muñoz, el club se encargaba del apartado de gente del deporte para cursar las invitaciones, mientras que el Ayuntamiento burgense hacía lo propio con los políticos.

Fuentes cercanas al club han confirmado a Heraldo Diario de Soria que un concejal burgense llegó a decir a Muñoz que Benito Serrano no iba a asistir a la cita, «no puede ir», cuando evidentemente no había existido ningún contacto entre el Ayuntamiento y el responsable de la institución provincial. En definitiva, el Ayuntamiento ya tenía decidido que el presidente de la Diputación no iba a asistir de ninguna de las maneras ni al partido ni a los actos previos.

Pero el azar cambió la ‘jugada’ del Consistorio y el tiro salió por la culata. Una persona cercana al Sporting Club Uxama habló por teléfono con Serrano el miércoles por la noche, es decir, un día antes del partido. Dentro de la conversación quedó en verlo al día siguiente en el partido de fútbol y en los actos previos, pero cuál fue su sorpresa al cerciorarse que Serrano no había sido invitado.

Ya el día del partido, por la mañana, el presidente del Uxama mantuvo una conversación telefónica con Serrano y una tercera persona para conocer las intenciones del club respecto al presidente de la Diputación. Las mismas fuentes señalan que Muñoz no acabó por expresar formalmente una invitación a Serrano, pero el presidente de la Diputación entendió que estaba invitado y viajó el jueves por la mañana a El Burgo de Osma,

En primer término, y ante el enojo de Antonio Pardo, Serrano asistió a la ofrenda floral en la Catedral de El Burgo, junto a una delegación del Atlético de Madrid que estuvo encabezada por el consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, hijo de Jesús Gil. Pardo no asistió al acto cuando conoció que Serrano se había dado cita en el templo, para evitar coincidir con él. Las relaciones entre ambas no sólo se han agriado sino que están literalmente rotas. No existen.

Incluso, según fuentes cercanas al club, Pardo llegó a tildar de «vergüenza» que Serrano hubiera asistido a la ofrenda floral.

El segundo capítulo llegó en el salón Doña Remedios del restaurante Virrey Palafox, donde iba a tener lugar la tradicional comida previa al partido. Las mismas fuentes precisan que, efectivamente, la idea era que se imprimieran papeles con los nombres de las personas que iban a ocupar las mesas, y Benito Serrano «estaba con un interrogante». De hecho, «se estaban imprimiendo los papeles».

La delegación del Atlético de Madrid ya estaba con la mosca detrás de la oreja con el desarrollo de los acontecimientos, y una persona muy ligada al club desentrañó el entuerto. Habló con su consejero delegado, el citado Miguel Ángel Gil, y le comentó que el presidente de la Diputación no había sido invitado al partido ni a los actos previos como «venganza» por no haber elegido a Pardo como diputado. «Si yo no tengo que invitar a gente que me cae mal en el palco del Atlético de Madrid...», fue la respuesta de Gil Marín.

Ya en el restaurante, los papeles nunca llegaron a colocarse. Llegó el momento de conformar la mesa presidencial y fue entonces cuando Gil Marín ofreció su puesto en la misma a Benito Serrano. De esta forma, la mesa quedó conformada con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en el centro, a su derecha Benito Serrano y a su izquierda Antonio Pardo.

Ya durante el partido de fútbol, Serrano ocupó su puesto en el ‘palco’, junto a la delegación del Atlético de Madrid. Pardo solo permaneció allí durante la primera mitad, pero no en la segunda. A la segunda mitad llego precisamente la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones.

A pesar de todo, y afortunadamente, el Atlético de Madrid confirmó que el año que viene habrá XI Memorial Jesús Gil y Gil.

El ejemplo evidente de la tensión que existe entre Serrano y Pardo se evidenció en un partido de fútbol. Pardo representa a las siglas populares, gobierna con Vox en el Ayuntamiento y no se dirige la palabra con el presidente del partido.