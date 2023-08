La vuelta al cole agita las economías familiares en Soria con gastos de unos 400 euros

Milagros Hervada Soria

El nuevo curso comienza en Soria el próximo 7 de septiembre para los alumnos de Educación Infantil y Primaria y los bolsillos de las familias ya están temblando. La Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, cifra el desembolso en unos 500 euros y las familias consultadas por Heraldo-Diario de Soria no lo ven desencaminado, aunque en la provincia todo puede resultar un poco a la baja. Estiman que se gastarán unos 400 euros en poner al día a sus vástagos para iniciar la nueva aventura escolar, sin duda una cifra destacada, que algunas familias consideran «excesiva, una brutalidad», y que deja sus economías con un buen golpe.

En Educación Infantil es donde más se nota esa inversión por dos razones principalmente, el material didáctico que emplean es de un solo uso, por lo que no lo pueden heredar de otros años. Se trata de fichas manipulativas en las que escriben y usan las pegatinas anexas por lo que ya no son reutilizables. Además, al no ser una enseñanza obligatoria, no cuenta con las mismas ayudas por parte de las administraciones que otros ciclos formativos.

Echando cuentas, para un alumno de tercero de Infantil, los libros cuestan 126,26 euros, comenta la madre de un niño de cinco años de un colegio público en la capital soriana. En realidad, en el lote sólo hay un libro, el de lectura, «pero también tiene pegatinas, así que tampoco le valdrá a nadie al año que viene», señala Izaskun. El resto son todo cuadernillos, como el de matemáticas manipulativas, «y muchas fichas» que van utilizando por trimestres.

En material escolar, el listado que marca el colegio incluye desde un estuche transparente hasta pinturas, rotuladores de pizarra o una barra de pegamento, entre otros muchas cosas. «Algunas se pueden reutilizar del año pasado, pero 20 euros se van seguro». Para llevar todo eso siempre hace falta una mochila, que pocas veces aguanta de un año para otro, y los precios varían según las calidades y la impresión, pero puede rondar unos 30 euros si es con ruedas, imprescindible para no llevar el peso de todo lo que el alumno traslada de casa al colegio, y viceversa, cada día.

Y el plato fuerte lo constituye el atuendo. «Como no llevan uniforme», se lamenta Irene, «y los chicos se empeñan en crecer», bromea, el gasto en ropa y calzado.

Las zapatillas de deporte son fijas porque los chavales tienen gimnasia al menos dos días a la semana, así como unos zapatos de vestir. Más adelante llegará el momento de las botas, pero para eso aún hay tiempo. Un par de chándales, otros tantos vaqueros o pantalones, dos camisetas mínimo y una cazadora, por ahora de entretiempo. En total, otros 200 euros para cubrir las primeras necesidades del alumno para ir equipado a las aulas.

Los gastos varían según el curso en el que se encuentre el escolar puesto que ya en quinto de Primaria apenas utilizan libros y emplean contenidos virtuales. «Los de francés e inglés», resume la mamá de un alumno de centro público, que calcula unos 50 euros en libros y unos 30 euros más en material. Pero no siempre ha sido así de económico, recuerda, y recuerda que hay centros donde no utilizan apenas libros en papel pero sí licencias para la didáctica virtual, que pueden costar lo mismo o más que el material físico. «Además, es necesario adquirir una tablet, y te dicen que ha de ser un Ipad por lo que el desembolso inicial es elevado aunque se vaya amortizando», matiza.

El programa Releo de la Junta de Castilla y León, que permite a las familias con un determinado nivel de renta beneficiarse de libros de años anteriores y de ayudas para adquirirlos supone un importante desahogo para las economías familiares.

Sin embargo, este año toca renovar libros puesto que la entrada en vigor el pasado curso de la nueva ley de Educación, la LOMLOE (Ley Orgánica por la que se modifica la LOE de 2006), obliga en esta ocasión a cambiar los textos de los cursos pares, porque de los impares ya hubo que hacerlo en año anterior.

«Con el cambio, y que no se pueden usar los de otros cursos, al final supone toda una pasta», comentó Irene, madre de dos alumnos de Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria. En libros se le van unos 400 euros entre los dos, porque en la ESO tiene posibilidad de reutilizar textos de alumnos del año anterior. El material escolar le supone una cifra cercana a los 500 euros por cada uno, a lo que hay que sumar mochilas nuevas, y por supuesto la ropa. Chándales, pantalones, zapatos..., es decir, en billetes, unos 200 euros.

Eso sólo para empezar con lo básico porque después llegan las actividades extraescolares que no son gratuitas. «En octubre la Ampa –Asociación de Madres y Padres de Alumnos– ya te dan el listado por edades y hay que elegir», avanza Izaskun. Como ejemplo, música conlleva un desembolso de 15 euros al mes.