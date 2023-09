Sin acuerdo en el último día para negociar el ERTE de Losán

Irene Llorente Soria

Sin acuerdo en el cuarto día de negociación del ERTE entre el comité y la dirección de Losán, con nueva cita para hoy a las 9.30 horas, último día del periodo de consultas del expediente. Con puntos “alejados no, lo siguiente”, las partes sólo han llegado a un acuerdo en el complemento al 100% para el periodo de vacaciones y extras, además de la realización de la comisión de seguimiento y control. El mayor problema es la afectación porque la empresa sigue insistiendo en un expediente de 300 días de duración con 270 de máximo por afectado, mientras que el comité “no va a firmar ningún ERTE de más de 120 días”, tal y como aseguró ayer al término de la reunión el secretario de negociación colectiva de CC OO del Hábitat de Castilla y León, Óscar Ferrero.

Indicó Ferrero que la empresa, al inicio de la reunión, hizo una propuesta de un año de expediente con un máximo del 85% de afectación para los trabajadores. Además, ofrecía un complemento de 10 euros por día para quienes superaran los seis meses de prestación por desempleo al estar en ERTE, y cinco euros al día si no alcanzaban los 180 días. “No entramos ni a valorarla porque seguimos igual de pesimistas que al principio de las reuniones, sobre todo porque vemos totalmente inviable la línea de aglomerado, aunque la dirección se empeña en que sí que hay algún tipo de salida. Hablan de recolocaciones, formación, pero con una línea de aglomerado que está sin arrancar y que no se espera que arranque”.

Tras el receso de la reunión CC OO y UGT ofrecieron su contrapropuesta, “buscando la menor afectación para los trabajadores”, de un año de duración, pero de un máximo de afectación de 120 días naturales. “Queremos que los empleados de más de 58 años salgan del ERTE y que se valore otra medida por parte de la empresa, algún tipo de salida de alguna manera”. Y con un complemento por ERTE de nueve euros por día desde el inicio del expediente.

Además, mientras que en la actualización del convenio Losán ofrece una subida de un 3% desde julio de este año para aplicar en 2023 y un 2,5% para 2024- al principio para 2023 planteaba un 2,5% pero desde la firma del ERTE- el comité sigue insistiendo en exigir un 4% para 2023 y para 2024.

Ya por la tarde, Losán redujo a 300 días la duración del ERTE con 270 días por persona como máximo. Y los trabajadores de más de 58 años, 230 días máximo. Incrementaron a 7 euros el complemento por día de ERTE hasta los 180 días y a 11 euros para aquellos empleados que se vean afectados más de 180 días.

Pero el comité se negó en rotundo: “No podemos aceptar una medida temporal con algo super excesivo. Hemos pedido hasta en cinco ocasiones un acta de desacuerdo, pero no nos han hecho ni caso y no la hemos podido firmar”, aseguró. “Una cosa es negociar y otra es exprimir. Creo que nos están exprimiendo con propuestas milimétricas para desgastarnos. En ningún momento la empresa acepta nuestra propuesta y o entra a valorarla o no firmaremos”, insistió Ferrero.

“En cuanto al convenio, seguimos manteniendo la subida del 4% y desde el 1 de enero de 2023; esto es impepinablemente, pero no vamos a aceptar más de 120 días de afectación para ningún trabajador. No nos van a llevar a la orilla para luego realmente ahogarnos”.

Y es que insistió el representante de CC OO que Losán “no plantea un plan de viabilidad, la línea de aglomerado está totalmente muerta, no va a arrancar. Lo sabe la dirección de la empresa y el comité y los trabajadores”.

Ferrero puso de manifiesto que “el comité no vamos a firmar este expediente porque es desorbitado, desproporcionado, inaceptable e inasumible. Y la asamblea de trabajadores tampoco lo va a aceptar. La empresa se ha empeñado en que tiene que salir con un acuerdo a toda costa, pero no tenemos más tiempo material, de modo que casi con toda seguridad iremos en desacuerdo”.

Un camino que no termina aquí, ya que desde CC OO y UGT aseguraron que “van a presionar para que este expediente al final decaiga y echarlo para atrás con todas las armas que tengamos”.