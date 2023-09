La falta de médico compromete la donación de sangre en Soria

José Ángel Campillo Soria

Un necesidad esencial para el sistema sanitario, como que haya sangre para las intervenciones, se encuentra comprometida en estos momentos. La falta de médico ha ocasionado una notable caída de las extracciones y la situación no tiene perspectivas de solucionarse en un plazo razonable. De momento, en verano han sido numerosos los llamamientos que han tenido que suspenderse. El médico habitual en este área en Soria se encuentra de baja y desde el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León no ha sido posible encontrar un sustituto. El presidente de la Hermandad de Donantes de Soria, José Luis Molina, denunció el problema. «Me quejo que un organismo como ese que no sea capaz de tener un médico de reserva para casos como estos», señaló. «Estoy incómodo», indicó.

«No han previsto que cuando alguien falla, tener un médico de reserva», insistió. El ‘titular’ soriano causó baja a finales de junio, de manera que en julio y agosto el número de extracciones se ha reducido de manera notable. No se ha previsto un «médico de reserva como hay en todos los sitios» y las extracciones que han sido posibles se han realizado con la presencia de un facultativo provisional, para ese momento concreto. Esto hace que la planificación sea complicada.

En lo más inmediato, en septiembre, «tampoco nos podemos arriesgar» a hacer llamamientos a la población, fijando citas y el desplazamiento de la unidad móvil. «Para qué», expresó Molina, «si resulta que no tenemos médico por una mala planificación de ellos». Cuando tengan uno «fijo» (es incierto cuándo el titula podrá reincorporarse tras la baja), la Hermandad podrá organizarse. «Espero que a los iluminados de Valladolid se les encienda la bombilla y sean capaces de mandarnos un médico para todos los días en Soria», confió el presidente.

Fuentes de la Junta reconocieron la situación en Soria en relación con el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Sanidad. El caso es que se ha intentado por todos los medios que haya un facultativo para que esté presente en las extracciones. Pero sin resultado para dar con uno que acepte el contrato para cubrir la baja. La bolsa de Sacyl, el Colegio de Médicos de Soria, Santa Bárbara, el Centro de Transfusiones de Aragón, entre otros, han sido los lugares a los que se ha ‘llamado a la puerta’. Cuando ha sido practicable, en función de la disponibilidad de horarios, se ha podido contar con médicos de Burgos, Valladolid y Zaragoza. Pero un contrato por la baja no ha sido posible. Desde la Junta se calcula que aproximadamente el 80% de las extracciones se ha ‘salvado’ en los meses de julio y agosto.

«Hemos cubierto dos terceras partes», estimó por su parte Molina. En verano han tenido que suspender 15 extracciones», calculó el presidente. Cada mes (que sea verano u otra estación, no tiene incidencia) se suele recopilar una media de 450 bolsas de sangre. En julio, es posible que se haya llegado a 120 y en agosto (el dato no está cerrado) aproximadamente habrá 200 menos. «Hemos suspendido» sesiones «aquí en Soria y en la provincia», refirió Molina en referencia a los donantes que se reciben en la unidad móvil y en el Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud (Santa Clara).

Por otra parte, las quejas de Molina se extendieron al aspecto de comunicación del entro de Hemoterapia y Hemodonación. Es, «a nivel nacional de los mejores», pero en el «tema de telecomunicación ahí falla». Se refería a que llegan a los voluntarios mensajes para que donen pocos días después de que lo hayan hecho. «Yo creo que se lo tienen que hacer mirar, porque no podemos dar la vara todos los días a los donantes». Es una circunstancia sobre la que a veces le llaman la atención en la calle y «me fastidia un poquito». Desde el centro «nos dicen que lo mirarán, pero no lo hacen».