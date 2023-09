Soria incorpora 2,9 millones para acelerar DUSI y ampliar el carril bici

José Sosa Soria

La comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Soria dictamina favorablemente –con los votos a favor de PSOE y PP y la negativa de Vox– una nueva modificación de créditos por valor de 2,9 millones de euros que permitirá incorporar al presupuesto municipal esa cifra con el objetivo de hacer frente a diferentes proyectos, todos cofinanciados con fondos europeos. Por un parte, hay un millón de euros para dar el acelerón final al programa DUSI (Soria Intramuros) y los restantes 1,9 millones para afrontar el último de los proyectos Next Generation captados por el Ayuntamiento que se destinarán a ampliar el carril bici y a la segunda fase de la ampliación del aparcamiento de Doctrina.

La modificación dictaminada se aprobará en el Pleno municipal de este jueves. «Lo que pone de manifiesto esta nueva modificación es el gran esfuerzo inversor que está realizando este Ayuntamiento», remarcó el edil responsable del área económica, Javier Muñoz. El concejal recordó que hay en estos momentos 18 millones de euros en obra viva en la capital. «No sé si históricas, pero sí muy importantes y veremos en qué cifras de inversión acaba el año», explicó recalcando el papel de la inversión «como eje central del proceso de transformación de la ciudad». Muñoz también quiso agradecer el trabajo de los técnicos dando agilidad a los expedientes para su tramitación.

Tal y como está explicado la modificación asciende a 2,9 millones que se divide en dos partes de 1 millón y 1,9 millones respectivamente. De esos 2,9 millones, 1,6 millones proceden de fondos europeos y los restantes 1,3 millones corresponden a aportaciones municipales que se detraen de proyectos presupuestados para 2023 que no se van a poder ejecutar por diferentes motivos.

Con respecto al programa DUSI, Muñoz recordó que para este año ya se contaba con una partida de 4,1 millones que se han utilizado en proyectos como el Trinquete o la muralla. Apenas quedan fondos y ahora se suma un millón de euros más para, principalmente, afrontar actuaciones en La Audiencia y una iniciativa vinculada al turismo y el desarrollo de Soria como Smartcity. De forma más concreta, se contempla un gasto de unos 400.000 euros en el cambio de butacas del complejo escénico y otros 300.000 para una «recreación aumentada» vinculada con el fomento del turismo.

Cabe recordar que el DUSI o Soria intramuros era un programa a través del que Soria accedió a una financiación global de 10 millones de euros de los que el 50% eran aportados por la UE y el resto a través de fondos propios o de otras administraciones. El programa finaliza el 31 de diciembre. Muñoz aclaró que ya hay 8 millones licitados y que la previsión es que antes de que se cierre el plazo se completen los 10 millones. Además, hay un «pequeño margen» a partir de final de año para rematar las actuaciones.

Los otros 1,9 millones de euros introducidos con la modificación en el presupuesto viene a dar respuesta al proyecto concedido al Ayuntamiento en las convocatorias de los Fondos de Recuperación para la extensión de las zonas de bajas emisiones. En el caso concreto de Soria, el proyecto, presentado hace meses, se centrará en la extensión en 2,3 kilómetros del carril bici -estructurado en cuatro fases- y la segunda fase de la ampliación del parking de doctrina que se enfoca a la peatonalización y urbanización de la calle tras la ampliación del aparcamiento que se está ejecutando. La concesión definitiva de esta ayuda se conoció este verano. La negativa de Vox en la comisión de Hacienda sobre la modificación presupuestaria se debe fundamentalmente a este punto ya que la formación de Abascal no está conforme con los planes de extensión del circuito ciclable.

Muñoz celebró que el Ayuntamiento ya ha logrado captar 16 millones de los Fondos Europeos que movilizaran iniciativas por valor de 20 millones de euros con proyectos como el BRERA, la ampliación del parking de Doctrina o la digitalización del mercado.

Desde la UE llegarán 1,6 millones y los restantes 1,3 serán financiados con fondos propios municipales que se detraen de proyectos que estaban presupuestados para esta anualidad, pero que no podrán cumplir ese objetivo. De tal forma, se utilizarán los 300.000 euros que se planificaron para iniciar el proyecto del futuro recinto ferial en la antigua cárcel -retrasado porque aún no se ha completado la reversión de los terrenos, otros 200.000 euros saldrán de las obras previstas en el Palacio de Alcántara, otros 250.000 del futuro parque Bécquer junto al Duero y otros 400.000 de la quinta fase de la Ronda del Duero que no podrá comenzar hasta 2024. En este último caso, Muñoz explicó que aún no se dispone de proyecto, en este sentido se barajó la contratación externa, pero finalmente se hará por técnicos de la casa con la intención de que el año que viene puedan licitarse las obras. Por último, los 150.000 euros restantes salen de la partida de adecuación de polideportivos que preveía un total de 400.000 euros.