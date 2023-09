PP y Vox tumban la propuesta de Soria Ya para carretera entre Gómara y Aragón

José Sosa Soria

Soria Ya ha defendido en la comisión de Movilidad de las Cortes de Castilla y León una proposición no de ley (PNL) en la que instaba a la Junta a actuar en la carretera SO-350, de competencia autonómica. La procuradora de Soria Ya, Vanessa García, ha expuesto que, ante el actual mal estado de conservación y la falta de actuación de la Junta, es necesario que se realice la redacción de un proyecto para el ensanche, mejora del firme y de la seguridad vial de esta infraestructura perteneciente a la Red Regional de Carreteras de Castilla y León.

Esta nueva iniciativa de Soria Ya en las Cortes de Castilla y León no ha salido adelante al no contar con el apoyo de los grupos Popular y Vox, que han votado en contra de la misma. Sí ha recibido los votos afirmativos de los grupos Socialista y Mixto (Por Ávila).

Soria Ya considera que el único objetivo del Partido Popular y Vox “es usar su rodillo para tumbar todas nuestras propuestas para luego decir que no aportamos y no somos útiles, a los hechos nos remitimos. Es cuanto menos cínico que el PP no haya dado sus votos a esta propuesta, ya que en su programa electoral de las Elecciones Autonómicas de 2022 recogía el compromiso de acondicionar la SO-350 durante la presente legislatura. Se lo tendrán que explicar a las personas que viajan cada día por esta carretera, a los que tratan como ciudadanos de segunda. Intentan ocultar su incompetencia y absoluta falta de compromiso con Soria buscando excusas de todo tipo para no cumplir así con sus responsabilidades”, han señalado en un comunicado.

Con origen en Gómara, la SO-350 conecta a esta localidad con Almazul, Mazaterón, Deza y Cihuela, terminando en el límite provincial con la Comunidad Autónoma de Aragón. Esta carretera ya aparecía recogida en el Plan de Carreteras 2008-2020 de la Junta de Castilla y León. El acondicionamiento y modernización de los 33 kilómetros de trazado de esta vía es una demanda histórica de los vecinos de la zona ante el pésimo estado en el que se encuentra en la actualidad.

Educación y Cultura

El próximo viernes Soria Ya llevará dos nuevas proposiciones no de ley a las Cortes. Por un lado, en la comisión de Educación, instará a la Junta a implantar el grado superior de Formación Profesional de Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear.

La otra propuesta que llevarán los sorianistas a la comisión de Cultura tiene relación con los palomares tradicionales diseminados por la mitad sur de la provincia. Soria Ya solicitará en su PNL a la Junta que realice un estudio para el desarrollo de un plan integral para la catalogación, protección, restauración y conservación de estos edificios singulares, posibles nuevos usos y su promoción y puesta en valor como recurso turístico y económico para los municipios de esta zona de la provincia de Soria.