Domus niega ahora el uso de la 5ª planta que hace un año sí ofreció a sus clientes

José Sosa Soria

La batalla urbanística, y próximamente jurídica, por la quinta planta de Pajaritos II sigue viva. El último capítulo, la resolución de Alcaldía que suspende el derribo de la planta construida a mayores de la licencia, provocó el anuncio del PP de acudir al Contencioso-Administrativo. La resolución se sustenta en un informe jurídico del departamento de Urbanismo que estima las alegaciones presentadas por la empresa contra el derribo. El pilar de esas alegaciones, a las que ha tenido acceso este medio, es que la estructura de la quinta planta servirá para la instalación de placas solares –lo que abre la puerta a su legalización– y que «no está adjudicada a ningún futuro propietario». No obstante, esos futuros propietarios aseguran que en marzo de 2022, hace año y medio, la empresa informó a los propietarios de los áticos–cuarta altura original– que su planta pasaba a ser la quinta.

El asunto es extraordinariamente complejo con fechas claves que explican la evolución del mismo. El 15 de mayo, en plena campaña electoral para las municipales, la Concejalía de Desarrollo emite una resolución por la que eleva a definitiva la orden de derribo de todos los elementos construidos por encima del forjado de la cuarta planta. «Otro cuento que se acaba», declaró en aquel momento el alcalde, Carlos Martínez. Un mes después, dentro del plazo establecido, Domus presenta un recurso de reposición contra esa resolución solicitando la nulidad de la misma y la suspensión del derribo. A mediados de julio, aunque se conoció hace unos días, una nueva resolución municipal, en esta ocasión de Alcaldía, atiende el recurso y paraliza el derribo.

¿Qué motivó el cambio de postura del Ayuntamiento entre mayo y julio?. Pues, fundamentalmente, el recurso de reposición planteado por Domus. A grandes rasgos, las alegaciones planteadas redundan en que la estructura levantada se utilizará para la colocación de placas solares, circunstancia que entraría dentro de los márgenes de la normativa urbanística. No obstante, la empresa ya avanza a futuro, una vez completada la modificación urbanística del sector y la permuta –cerrada, pero no formalizada–sí podría completar la quinta planta.

En su escrito de alegaciones Domus llega a afirmar que «en el momento presente» en la quinta planta «no existe ningún tipo de superficie susceptible de ser interpretada como aprovechamiento urbanístico» y que «no está adjudicada a ningún futuro propietario». La afirmación de Domus ante el Ayuntamiento sorprende ya que, según aseguran los propietarios de los pisos, a finales marzo de 2022, es decir, hace un año y medio, reciben un email por parte de la promotora. Este correo llega meses antes incluso de que el asunto saltara a la luz pública. Estas fuentes explican que en el correo electrónico la empresa les informa de que aquellos que habían comprado un ático –en la cuarta y última planta– pasaban al quinto piso y que tras las negociaciones de permuta con el Ayuntamiento hay una nueva planta. En ese correo se ofrece la posibilidad a los propietarios de la primera, segunda y tercera planta de poder comprar uno de los ‘nuevos’ cuartos pisos adjuntando los respectivos planos. Además, como se puede observar en cualquier fotografía del complejo, la quinta planta tiene habilitadas las ventanas y cuenta con toda la apariencia de vivienda.

La cuestión del uso de placas solares en el complejo de viviendas también tiene algunas controversias. Los propietarios aseguran que jamás se les informó de la instalación de esos elementos y que incluso a día de hoy, Domus no lo ha hecho. En el momento de adquirir los pisos se explicó que se utilizarían calderas de biomasa. Precisamente, en el informe que motivó la resolución que ordenó el derribo, los técnicos municipales aseguran que durante la visita al complejo –fechada a principios de mayo– la propia promotora informó de que los paneles solares «no están previstos ni van a ser instalados».

En sus alegaciones de junio la Domus se defiende explicando que el uso de las placas está contemplado en el proyecto de ejecución modificado que se presentó el 2 de diciembre del 2022 y que aún no ha sido informado por parte del Ayuntamiento. La promotora insiste en que la previsión de instalar placas solares no se develó hasta contar con la autorización para la misma y aportan como prueba un intercambio de correos con una empresa del sector fotovoltaico a la que se solicitó presupuesto para la instalaciones de los elementos energéticos. Esos correos están fechados a partir del 25 de mayo, es decir, después de la resolución que ordenaba el derribo. La empresa trasladó a Domus su presupuesto para el edificio de Pajaritos II el 16 de junio de 2023 con una validez de 30 días. Da la casualidad que esa fecha es la misma en la que Domus presenta el recurso de reposición contra el derribo de la quinta planta.

En sus alegaciones, la promotora del polémico edificio llega a asegurar que el desarrollo del proyecto, y por tanto la quinta planta, se abordó con representantes municipales tanto a nivel técnico como político. Domus sostiene que mantuvo una serie de reuniones fechadas entre octubre de 2020 y julio de 2021 y afirma que «Domus Nebrija ha respetado en todo momento los resultados de las reuniones mantenidas con los responsables del Ayuntamiento» y añade «entendemos que los acuerdos, compromisos, pactos, o como se quiera llamar que se adquieren en las reuniones preparatorias e imprescindibles, para poder llevar a cabo la tramitación–en referencia al Estudio de Detalle que tuvo que paralizarse y que ya contemplaba la quinta planta–, han dado lugar a las actuaciones posteriores».

De esta manera la empresa da contestación al informe previo que justificó la demolición en el que si bien se reconocían las alegaciones se afirmaba que «de su celebración no puede derivarse compromiso alguno». A mayores, la firma promotora insiste en que «los acuerdos o compromisos, se cumplen y se deben cumplir, no pudiendo estar más en desacuerdo con lo manifestado en el informe, que entendemos es un error, puesto que no se puede manifestar de ninguna manera que de unas reuniones no se pueden derivar ningún tipo de acuerdo o compromiso, o que los compromisos solo afectan a la mitad de los intervinientes».

El expediente de la quinta planta aún debe sumar nuevos capítulos en los próximos días. A nivel municipal debe formalizarse la permuta y resolver las alegaciones a la modificación urbanística para que pueda continuar la tramitación. La vía judicial está a expensas de que el PP presente la documentación previa en el Contencioso y el juzgado dé el visto bueno a la presentación de la correspondiente demanda. Cabe recordar que los pisos debían entregarse este mes de septiembre con periodo de gracia de unos tres meses más.